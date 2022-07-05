脑脊液细胞计数，糖和蛋白浓度，革兰氏染色和培养

聚合酶链反应（PCR）检测

有时做B超，脑MRI或脑CT

通过腰穿作脑脊液检查确诊新生儿细菌性脑膜炎，对任何疑有脓毒血症的新生儿应做此项检查。然而，在新生儿中进行LP可能很困难，并且存在导致缺氧的风险。 患儿情况差导致腰穿更危险（如呼吸窘迫、休克、血小板减少如果腰穿延迟进行，婴儿应先作为脑膜炎治疗。即使临床情况改善，在发病数日后脑脊液中出现的炎性细胞和异常糖或蛋白水平，依然可提供有价值的脑膜炎证据。新生儿腰穿的穿刺针要有一个套管针，避免上皮细胞残留而可能发展为上皮瘤。

脑脊液即使是血性或无细胞的，也应该作培养。约35%的血培养阴性病例脑脊液培养呈阳性。 如果脑脊液培养阴性但仍怀疑细菌性脑膜炎（例如以前使用抗生素可能会影响培养结果），可以进行多重PCR检测脑脊液中的多种常见病原体。 如果临床反应有问题，则在24至48小时重复，如果涉及革兰氏阴性生物，则在72小时重复LP（以确保灭菌）。

重复CSF分析有助于指导治疗的持续时间和预测预后。 一些专家认为对GBS脑膜炎病例在24-48小时重复腰穿有预后指导价值。在治疗末期对情况良好的病例不应常规重复腰穿。

正常CSF值是有争议的，并部分与年龄有关。一般来说，未患脑膜炎的足月儿和早产儿都有≤20个白细胞/mcL(0.02 × 109/L)，其中五分之一可能是CSF中的多形核白细胞。没有脑膜炎的CSF蛋白水平差异较大；足月儿的水平<100 mg/dL (1 g/L)，而早产儿的水平高达150 mg/dL (1.5 g/L)。没有脑膜炎的CSF葡萄糖水平>75%同时测量的血清值。这些水平可以低于20～30mg/dL（1.1～1.7mmol/L）。通过在具有正常CSF指数的新生儿中培养鉴定了细菌性脑膜炎，显示正常的CSF值不排除脑膜炎的诊断。

对适宜的抗生素治疗无反应的任何新生儿应怀疑存在脑室炎。有脑室穿刺液白细胞计数大于腰穿的细胞计数、革兰氏染色阳性或脑室液培养阳性、脑室压力增高和脑室扩大时可做出诊断。当新生儿对治疗无反应，怀疑脑室炎或脓肿时，超声，MRI或CT扫描有助于诊断。