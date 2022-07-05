新生儿乙型肝炎病毒(HBV)感染

所有孕妇在早期产前保健时应常规测乙肝表面抗原。否则在她们住院分娩时应作检测。一些HBsAg阳性女性应在第三妊娠期接受拉米夫定或替比夫定治疗，能够阻止乙型肝炎母婴传播。

乙肝表面抗原阳性母亲所生的新生儿 ，在生后12小时内应予以0.5mL的乙型肝炎免疫球蛋白（HBIG）重组HBV疫苗应该以一系列3个剂量给予肌肉注射，如对于美国的所有婴儿推荐的。 （注：所有疫苗的剂量不同）。第1次与乙型肝炎免疫球蛋白同时肌注，但应在不同部位。 第2次和第3次应分别在第1次后1～2个月和6~18个月时给予。如果婴儿<2kg，那么疫苗首次给药有效性较低。 随后的疫苗应该在30天龄时候给药（或者当出院时），另外2次给药在30天给药后的1～2个月和6个月给予。

母亲有未知HBsAg状态的新生儿 在分娩时还应在出生后12小时内接受其首剂疫苗。对于<2kg的婴儿，在不同部位与HBIG（0.5mL IM）同时给予第一剂。对于≥2公斤的母亲，其母亲可以测试HBsAg，并确保其随访，HBIG（0.5毫升IM）可延迟多达7天，等待HBsAg阳性母亲测试。 建议对HBsAg阳性母亲出生的所有婴儿在9至15个月测试HBsAg和抗HBs。

已知母亲为 HBsAg 阴性的新生儿 如果身体状况稳定且体重 ≥ 2 kg，则应在出生后 24 小时内接种第一剂疫苗。对于<2kg的婴儿，在1个月大时或出院前接种1剂。

并不提倡将新生儿与其HBsAg阳性的母亲隔离，母乳喂养并不明显增加生后乙型肝炎病毒传播的危险性，特别在给予乙型肝炎免疫球蛋白和乙型肝炎病毒疫苗后。然而，如果母乳有乳头破裂、脓肿或其他乳腺病，则母乳喂养有可能传播乙型肝炎病毒。