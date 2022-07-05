新生儿乙型肝炎病毒(HBV)感染

新生儿乙型肝炎病毒感染通常在分娩过程中获得。年长儿童或成人一般可无症状，也可以引起慢性亚临床症状。症状包括：黄疸、嗜睡、体重不增、腹胀和陶土色大便。诊断依靠血清学测定。严重者可以引起肝衰竭需要肝移植治疗；非重症者主要给予支持治疗。主动和被动免疫有助于防止垂直传播。
( See also page 急性病毒性肝炎的概述 成人和新生儿感染概述。)
在已了解的原发性病毒性肝炎中只有乙型肝炎病毒被认识到是引起新生儿肝炎的一个重要病毒。 新生儿感染其他病毒（如巨细胞病毒、单纯疱疹病毒）引起的肝炎伴有其他临床表现。
新生儿HBV感染的病因
新生儿乙型肝炎病毒感染源于受感染母亲分娩时。在分娩时，乙型肝炎表面抗原（HBsAg）和乙型肝炎e抗原（HBeAg～ see page 血清学检查）血清阳性的妇女传播的风险为70～90％。没有e抗原或抗HBe的妇女仅传播5〜20％的时间感染。
母-婴间传播主要通过分娩时的母-胎间微量输血或新生儿在产道中接触感染的分泌物，通过胎盘传播少见。在<2％的感染病例中鉴定到胎盘传播。母亲的血液、唾液、大便、尿或母乳造成的传播极少。高达90％的围产期感染的婴儿会发展成慢性感染，而围产期获得性HBV感染可能是某些社区的重要病毒库。
新生儿HBV感染的症状和体征
大多数被乙型肝炎病毒感染的新生儿无症状，但发展为慢性亚临床型感染，表现为持续性乙肝表面抗原（HBsAg）血症和不同程度的转氨酶升高。无论是否受到乙型肝炎病毒的感染，许多妊娠期患急性乙型肝炎母亲所生的新生儿为低出生体重儿。
受感染的新生儿很少发生急性、有症状的乙型肝炎，通常是轻度和自限性的。发生肝大、腹水和高胆红素血症（主要是结合胆红素）等严重病变者少见。偶尔，发生肝肿大，腹水和高胆红素血症（主要是结合胆红素）的严重感染。暴发型肝炎和危及生命者罕见。暴发型肝炎更多见于慢性带病毒母亲的新生儿。
新生儿HBV感染的诊断
血清学检测
新生儿乙肝病毒感染的诊断是 血清学检测包括测定HBsAg，HBeAg，乙型肝炎抗原抗体（抗HBe）和血液中HBV DNA的定量。 其他初步测试包括全血细胞计数 (CBC) 和血小板、丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 和甲胎蛋白水平，以及肝脏超声检查。
由于肝细胞癌的长期风险，注意到肝癌或肝病的家族史。如果测试表明HBV感染，建议咨询儿科肝病学家。
新生儿HBV感染的预后
长期预后是不可预测的，尽管生命早期的慢性HBV感染增加了随后的肝脏疾病的风险，包括慢性肝炎，肝硬化，终末期肝病和肝细胞癌。
新生儿HBV感染的治疗
预防新生儿HBV感染
所有孕妇在早期产前保健时应常规测乙肝表面抗原。否则在她们住院分娩时应作检测。一些HBsAg阳性女性应在第三妊娠期接受拉米夫定或替比夫定治疗，能够阻止乙型肝炎母婴传播。
乙肝表面抗原阳性母亲所生的新生儿 ，在生后12小时内应予以0.5mL的乙型肝炎免疫球蛋白（HBIG）重组HBV疫苗应该以一系列3个剂量给予肌肉注射，如对于美国的所有婴儿推荐的。 （注：所有疫苗的剂量不同）。第1次与乙型肝炎免疫球蛋白同时肌注，但应在不同部位。 第2次和第3次应分别在第1次后1～2个月和6~18个月时给予。如果婴儿<2kg，那么疫苗首次给药有效性较低。 随后的疫苗应该在30天龄时候给药（或者当出院时），另外2次给药在30天给药后的1～2个月和6个月给予。
母亲有未知HBsAg状态的新生儿 在分娩时还应在出生后12小时内接受其首剂疫苗。对于<2kg的婴儿，在不同部位与HBIG（0.5mL IM）同时给予第一剂。对于≥2公斤的母亲，其母亲可以测试HBsAg，并确保其随访，HBIG（0.5毫升IM）可延迟多达7天，等待HBsAg阳性母亲测试。 建议对HBsAg阳性母亲出生的所有婴儿在9至15个月测试HBsAg和抗HBs。
已知母亲为 HBsAg 阴性的新生儿 如果身体状况稳定且体重 ≥ 2 kg，则应在出生后 24 小时内接种第一剂疫苗。对于<2kg的婴儿，在1个月大时或出院前接种1剂。
并不提倡将新生儿与其HBsAg阳性的母亲隔离，母乳喂养并不明显增加生后乙型肝炎病毒传播的危险性，特别在给予乙型肝炎免疫球蛋白和乙型肝炎病毒疫苗后。然而，如果母乳有乳头破裂、脓肿或其他乳腺病，则母乳喂养有可能传播乙型肝炎病毒。
关键点
只有乙型肝炎病毒（HBV）是病毒性新生儿肝炎的主要原因；它通常在分娩期间被传染。
大多数新生儿无症状，但发展成慢性亚临床HBsAg抗原血症和转氨酶水平升高。
有些婴儿发展为轻度肝炎，少数患有暴发性肝病。
做婴儿和母亲的血清学检测。
母亲为HBsAg阳性的新生儿应在出生后12 h内给予1剂HBIG 0.5 mL IM和HBV疫苗。
HBV感染儿童应接种甲型肝炎疫苗; 抗HBV药物（例如，干扰素alpha）可能有帮助，但应该仅在咨询儿科肝脏病专家时使用。