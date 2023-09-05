宫颈癌通常是鳞状细胞癌；腺癌较少见。大多数宫颈癌的病因是人乳头瘤病毒(HPV)感染。宫颈肿瘤通常是无症状的；宫颈癌的第一症状通常是无规律的，通常是性交后阴道出血。 通过宫颈刮片巴氏试验和组织活检来诊断。分期是临床的，在可用时结合影像学和病理学结果。治疗通常包括早期的手术切除或局部晚期的放化疗。如果癌症已广泛转移，通常单独使用化疗，有时随后进行盆腔放疗。
（也可以看看 宫颈癌筛查和预防.)
在美国，宫颈癌是女性中第 3 位最常见的妇科癌症，也是第 15 位最常见的癌症（1）。诊断时的平均年龄为 50 岁；该病常见于 35 至 44 岁的女性。美国国家癌症研究所估计，2023年，将有13,960例新发浸润性宫颈癌病例，4310例死亡（2）。在世界范围内，近 85% 的宫颈癌新发病例和近 90% 的宫颈癌死亡病例发生在中低收入国家。宫颈癌在23个国家是最常见的癌症，在36个国家是癌症死亡的主要原因 (3, 4)。
与宫颈癌相关的风险因素包括
宫颈上皮内瘤变
性传播疾病的潜在暴露增加（例如，第一次性行为或第一次分娩时年龄过早、多个性伴侣、高危性伴侣）
外阴或阴道鳞状上皮内瘤变或癌症病史
肛门上皮内瘤变或癌症
使用口服避孕药
吸烟
免疫缺陷
宫颈癌的前兆是宫颈上皮内瘤变（CIN）。绝大多数 CIN 和浸润性宫颈癌病例是由持续感染引起的 人乳头状瘤病毒 (HPV)，主要通过性活动传播。大多数(70%)癌前病变和侵袭性疾病可直接归因于HPV 16型或18型;然而，99%的宫颈癌样本含有超过14种高危HPV基因型之一的DNA(5, 6)。在过去的几十年里，由于HPV疫苗接种，宫颈癌筛查和CIN的治疗，宫颈癌的发病率稳步下降。
参考文献
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宫颈癌病理
子宫颈由基质和上皮组成。宫颈外管伸入阴道，内衬鳞状上皮。宫颈管（从内口到外口的管道）衬有柱状上皮。几乎所有的宫颈癌都起源于围绕外口的转化区；转化区是原始和当前鳞柱交界处的鳞状化生区域（1)。
宫颈上皮内瘤变（CIN）分级为
1：轻度宫颈不典型增生
2：中度宫颈不典型增生
3：重度宫颈不典型增生和原位癌
CIN-3不可能自行消退；若不治疗，它可能在几个月或几年内突破基底膜成为浸润癌。
有80%～85%的宫颈癌是鳞癌，其余多数是腺癌。肉瘤和小细胞神经内分泌肿瘤罕见。
浸润癌常常是通过直接蔓延进入周围组织或由淋巴转移到盆腔或腹主动脉旁淋巴结。也可经血行转移，但罕见。
如果子宫颈癌扩散到盆腔或主动脉旁淋巴结，预后更差，放射治疗的位置和大小也会受到影响。
病理参考文献
1.Bhatla N, Aoki D, Sharma DN, et al: Cancer of the cervix uteri: 2021 update.Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1:28-44, 2021. doi: 10.1002/ijgo.13865
宫颈癌的症状和体征
早期宫颈癌通常是无症状的。 出现症状时，多为不规则阴道流血，常发生在性交后，但也可在两次月经间期自发出血。巨块型肿瘤更可能自发性出血、产生恶臭的阴道分泌物或盆腔痛。，更广泛的癌症可能引起阻塞性尿路病，背痛和因静脉或淋巴管阻塞引起的腿部肿胀。
宫颈癌的诊断
巴氏（Pap）检查（宫颈细胞学）
活检
宫颈癌可能在常规妇科检查时疑诊。患者需要进一步评估
可见的宫颈病变
不规则阴道流血
当宫颈细胞学和/或 HPV 检测发现异常时，通常会诊断出宫颈癌。检查结果通常是微观的，但在某些情况下存在宫颈病变。大肿瘤可能是外生性和坏死的，但病变也可能较小且不太明显。对于任何疑似恶性肿瘤的宫颈病变均应进行活检。
宫颈细胞学结果报告是标准化的（见表宫颈细胞学的Bethesda分类[1])。如果发现非典型细胞或癌细胞和/或HPV检测呈阳性，则需要进一步进行细胞学检查、HPV检测或阴道镜检查。阴道镜检查（用放大镜检查阴道和宫颈）用于确定需要活检的区域；也经常进行宫颈管刮宫术。
如果诊断不确定，并且怀疑高级别CIN或侵袭性癌症，则需要进行锥形活检（锥形切除术）；使用环形电切除程序（LEEP）、激光或手术刀（冷刀）去除组织锥。
SCIENCE PHOTO LIBRARY
Bethesda宫颈细胞学分类*
分类
具体描述
注释
标本类型
常规（巴氏涂片[Pap]检查），液基细胞学或其他
检测方法要说明。
标本是否充足
满意度的评估
描述了任何质量指标（例如，宫颈管/转化区成分的存在或缺失、部分模糊的血液、炎症）。
评估不满意（拒收和未处理）
说明原因。
评估不满意，但处理和评估
说明原因。
普通分类（可选择）
没有上皮病变或肿瘤
上皮细胞异常
其他检查结果
检查结果在下文的解释中陈述或描述
阴性（非恶性）异常的描述†
微生物
可能的发现包括如下：
非瘤样发现（报告是选择性的）
可能的发现包括如下：
上皮细胞异常的描述
鳞形细胞癌
可能的发现包括如下：
腺上皮细胞
可能的发现包括如下：
其他异常描述
子宫内膜细胞（妇女>45岁）*
标本是否非鳞状上皮内瘤变需说明
其他肿瘤
—
类型要特别指出。
*若用自动装置筛查需写入报告，其他试验（如HPV）及结果也应写入报告。
†如果没有肿瘤的细胞证据，报告应在此处或一般分类中说明上皮内病变或恶性肿瘤为阴性。
‡HPV感染的细胞学改变－以往被称为挖空细胞，挖空细胞样不典型增生和尖锐湿疣异型增生－被归为低度宫颈上皮内瘤变。
CIN=宫颈上皮内瘤变；CIS=原位癌；HPV=人乳头瘤状病毒；IUD=宫内节育器；NOS=没有特殊说明。
Adapted from the Bethesda System 2014, National Institutes of Health.
分期
2018年，宫颈癌分期进行了重大修订。之前的国际妇产科联合会（Federation Internationale de Gynecologie et d'Obstetrique，或FIGO）2009年分期系统仅允许临床检查、宫颈活检和一些额外的测试来分配分期。FIGO 2018分期系统允许在可用时进行横截面成像（例如，超声、CT、MRI、正电子发射断层显像[PET]、PET-CT、MRI-PET）和手术病理结果，以补充所有阶段的临床发现。影像学和病理学结果是可选的，因为在宫颈癌较为常见的中低收入国家可能无法获得这些结果（2, 3, 4）。
2018年分期系统的其他变化包括：
肿瘤的水平扩散不再被视为 IA1 和 IA2 期的一部分。
I期根据肿瘤大小细分为3个亚组（IB1 ≤ 2 cm，IB2 > 2至≤ 4 cm，IB3 > 4 cm）而不是2个亚组（IB1和IB2期，仅使用4 cm作为截断值）。
淋巴结状态现在是分期系统的一部分。 盆腔淋巴结阳性现在是 IIIC1 期，腹主动脉旁淋巴结阳性是 IIIC2 期。淋巴结中的微转移被认为是阳性的；然而，这些孤立的肿瘤细胞并没有改变阶段到III，但它们应该被记录下来。 如果影像学检查将淋巴结分类为阳性，则在分期中添加一个 r（例如 IIIC1r、IIIC2r）；如果病理结果分类为阳性，则添加 p (IIIC1p, IIIC2p [2, 3, 4]）。
如果分期高于A2，则通常对腹部和骨盆进行CT或MRI检查，以更好地确定肿瘤大小、参数累及、阴道损害和淋巴结转移。PET与CT（PET/CT）通常用于检查宫颈外的扩散病变。如果PET/CT、MRI或CT不可用，可使用膀胱镜检查、乙状结肠镜检查、胸部x光检查和静脉尿路造影（当临床需要时）进行分期。
宫颈癌的FIGO分期
分期*
描述
I
局限于宫颈的癌（不考虑子宫体的延伸）
仅通过显微镜检查诊断的肿瘤，最大浸润深度≤ 5毫米*
间质浸润深度≤ 3mm
间质浸润深度>3mm而≤5mm
测量到的最深浸润>5 mm（即比IA期更深），病变局限于宫颈†
损伤深度>5 mm且最大尺寸≤2cm
病灶最大直径>2cm而≤4cm
病灶最大直径>4cm
II
病灶延伸到子宫之外，但未达盆壁或未达阴道下1/3处
局限于阴道上部2/3，无子宫旁受累
病灶最大直径≤4cm
病灶最大直径>4cm
宫旁浸润但未达盆腔壁
III
累及盆壁，和/或累及阴道下1/3，和/或引起肾积水或无功能肾，和/或累及盆腔和/或腹主动脉旁淋巴结
累及阴道下1/3，但未达盆壁
累及盆壁，和/或引起肾积水或肾功能不全(除非已知有其他原因)
累及盆腔和/或腹主动脉旁淋巴结，与肿瘤大小和程度无关（用r和p标记）‡
只转移至盆腔淋巴结
转移至腹主动脉旁淋巴结
IV
肿瘤超出真骨盆，或活检证实累及膀胱或直肠黏膜
扩散到邻近盆腔器官
扩散到远处的器官
*影像学和病理学（如果可用）可用于在确定所有阶段的肿瘤大小和范围时补充临床发现。病理结果可取代影像学和临床结果。浸润的深度应从肿瘤起源的上皮（表层或腺体）的基底层开始测量。
† 脉管累及（血管或淋巴管）不改变分期。不再考虑病变的侧向扩展。
‡应该添加r（影像学）和/或p（病理学）符号，以指示用于划分IIIC（例如IIICp期）的方法。使用的影像学或病理学技术类型应始终记录在案。如果不确定分期，则应指定较低的分期。
FIGO = International Federation of Obstetrics and Gynecology (Federation Internationale de Gynecologie et d'Obstetrique)
Based on Bhatla N, Aoki D, Sharma DN, et al: Cancer of the cervix uteri: 2021 update.Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1:28-44, 2021. doi: 10.1002/ijgo.13865
当影像检查提示盆腔或主动脉旁淋巴结明显增大（>2cm），提示需作手术探查尤其腹膜后探查。 目的是切除增大的淋巴结，从而使放射治疗更精确、更有效。
诊断参考
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4.Bhatla N, Aoki D, Sharma DN, Sankaranarayanan R: Cancer of the cervix uteri: 2021 update. Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1(Suppl 1):28-44, 2021.doi:10.1002/ijgo.13865
宫颈癌的治疗
单独手术治疗微创疾病
如果肿瘤未转移至宫旁或更晚期可采取外科手术或根治性放疗
肿瘤转移至宫旁或更晚期采用放疗联合化疗（放化疗）
转移和复发则采用化疗
宫颈癌的治疗包括手术，放疗和化疗。 如果需要进行子宫切除术但患者不是理想的候选者，则使用放化疗并具有相似的肿瘤学结果。
IA1期（无淋巴血管间隙侵犯）
IA1 期的治疗包括
锥切术或子宫切除术
微创宫颈癌，定义为FIGO IA1期，无淋巴血管间隙浸润(LVSI)，淋巴结转移的风险< 1%，可采用环电切术(LEEP)、激光或冷刀进行保守治疗。 锥切术适用于对保留生育能力感兴趣的患者（如果可能，获得边缘为 3 mm 的非碎裂标本）。 冷刀保留了病理学评估的边缘，但不能总是使用。
如果患者不要求保留生育能力或者锥切后边缘阳性，建议行子宫切除术。如果切缘阳性，应考虑前哨淋巴结 (SLN) 标测，如果患者有兴趣保留生育能力，则重复锥切术是一种替代方法。
宫颈癌的前哨淋巴结定位活检
对于早期（IA1伴有淋巴管间隙侵犯或IB1、IB2或IIA1）宫颈癌患者，前哨淋巴结（SLN）定位是替代全盆腔淋巴结清扫术的方法（1)，因为只有15~20％的患者淋巴结呈阳性。 因此，SLN定位减少了全盆腔淋巴结清扫术的数量，后者可能会产生不良影响（例如，淋巴水肿，神经损伤）。
对于SLN定位，通常在3点和9点钟位置将蓝色染料或锝-99（99Tc）或吲哚菁绿(ICG)直接注入宫颈。在手术过程中，可通过直接观察蓝色染料、通过摄像头检测ICG的荧光或通过伽马探针检测 99Tc来辨认SLNs。SLN通常位于髂外血管的内侧，腹下血管的腹侧，或闭孔的上部。
所有SLNs的超分期用于检测微转移和孤立的肿瘤细胞(小体积病灶)。无论定位如何，切除任一非常可疑的淋巴结。如果半侧盆腔没有定位，则进行一侧特定淋巴结切除术。在 2018 年的 FIGO 分期系统中，将病例归类为 IIIC 时仅考虑大转移和微转移；孤立的肿瘤细胞不改变阶段，它们被认为是 pN0。
SLN标测的检出率对于<2cm的肿瘤最好。
IA1 期（淋巴血管间隙侵犯）和 IA2 期
对于伴有 LVSI 的 IA1 期或 IA2 期，推荐的治疗包括
改良根治性子宫切除术和盆腔淋巴结切除术（有或没有 SLN 标测）
盆腔外放射治疗和近距离放射治疗
根治性子宫切除术后的放辽标准
确定根治性子宫切除术后是否应进行盆腔放疗的标准包括以下几点（见表子宫根治性切除术后盆腔外放化疗的标准）：
脉管浸润
浸润深度
肿瘤大小
具有多种风险因素的患者，例如大肿瘤（> 4 cm）、深（> 1/3）间质浸润和/或淋巴血管间隙浸润（LVSI），复发和死亡的风险高达 30单独手术后的百分比（2, 3）。
边缘阳性和/或经病理证实的阳性盆腔淋巴结和/或子宫旁组织的显微受累等风险因素被认为是较高的风险。在一项随机试验中，IB 期宫颈癌和高危因素患者的估计 4 年生存率在接受化疗和放疗联合治疗的患者中为 81%，在单独接受放疗的患者中为 71% (4, 5）。
根治性子宫切除术后盆腔外放疗的Sedlis标准*
脉管浸润
间质浸润
肿瘤大小（cm）†
+
下三分之一
Any
+
中三分之一
≥ 2
+
上三分之一
≥ 5
−
中或下三分之一
≥ 4
*标准适用于淋巴结阴性、边缘阴性、宫旁阴性的情况。
†根据临床检查确定大小。
Based on Sedlis A, Bundy BN, Rotman MZ, et al: A randomized trial of pelvic radiation therapy versus no further therapy in selected patients with stage IB carcinoma of the cervix after radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy: A gynecologic oncology group study.Gynecol Oncol 73, 177–183, 1999.doi:10.1006/gyno.1999.5387
阶段 IB1、IB2 和 IIA1
为了 阶段 IB1、IB2 和 IIA1， 标准建议是
开放性根治性子宫切除术加双侧盆腔淋巴结切除术（+/-前哨淋巴结绘图活检）
根治性子宫切除术包括切除子宫（包括子宫颈）、部分枢椎韧带和子宫骶骨韧带、阴道上部1-2厘米、盆腔淋巴结和子宫旁肌。Querleu&Morrow分类系统根据切除的横向范围描述了四种根治性子宫切除术；少数亚型考虑神经保护和颈旁淋巴结切除术（6）。
随机试验的结果 表明，与全腹式根治性子宫切除术相比，微创手术（腹腔镜或机器人辅助腹腔镜）的总生存率较低，复发率较高（7)。因此，推荐开腹根治性子宫切除术作为合适的方法。
当患者因合并症而不被认为是理想的手术候选者时，另一种有效的选择是盆腔外放射治疗和近距离放射治疗，伴或不伴以铂类为基础的同步化疗。
另一种治疗选择是根治性子宫切除术加双侧盆腔淋巴结切除术（伴或不伴主动脉旁淋巴结切除术），有时联合放射治疗（见表 Sedlis标准:根治性子宫切除术后盆腔外放疗)。
如果在根治性子宫切除术中发现子宫颈外扩散，则应中止手术，建议术后放射治疗和同步化疗以防止局部复发 (8)。
阶段 IB3、IIA2、IIB、III 和 IVA
IB3、IIA2、IIB、III和IVA期癌症的标准治疗方法为
盆腔外放疗联合近距离放疗和同步铂类化疗
为了确定放射野的范围，临床医生可以通过临床（腹部 CT 和/或 MRI）或手术（盆腔和主动脉旁淋巴结切除术）评估主动脉旁淋巴结的扩散情况。在一项随机试验中，临床分期的 IIB 至 IVA 期患者与放化疗前手术分期的患者相比，肿瘤学结果没有显着差异。在这项研究中，腹腔镜分期似乎是安全的，不会延误主要治疗，并导致 33% 的局部晚期宫颈癌患者分期升级 (9）。
当肿瘤局限于宫颈和/或盆腔淋巴结时，标准建议是
外照射治疗，然后进行近距离放疗（局部放射性植入物，通常使用铯）到宫颈
放疗可能引起急性并发症（如放射性直肠炎和膀胱炎），偶尔也会引起一些晚期并发症（如阴道狭窄，肠梗阻，直肠阴道和膀胱阴道瘘形成）。
放疗时常同步化疗(顺铂或卡铂)，目的在于增加肿瘤对放疗的敏感性。
尽管ⅣA期常首选放疗，全盆腔脏器祛除术亦可以考虑（切除所有盆腔脏器）。若放疗后肿瘤残留但局限在盆腔中央，可行全盆腔脏器祛除术，治愈率达40%。步骤包括尿路吻合术，低位直肠吻合，无结肠造口或采用末端降结肠造口，大网膜关闭盆底 (J-flap)，用腹直肌皮瓣进行阴道重建。
IVB期和复发癌
化疗是IVB期宫颈癌的主要治疗方法。回复率约为 38%（10）。
在一项随机试验中， 对复发、持续或转移的宫颈癌患者在联合化疗中加入贝伐单抗（顺铂加紫杉醇或托泊替康加紫杉醇）后，其总生存期的中位数提高3.7个月（11)。
放射区以外的转移灶似乎比盆腔照射范围内的转移灶对化疗更敏感。
对 2424 名 IVB 期鳞状细胞癌、腺癌或宫颈腺鳞癌患者进行的观察性研究的系统回顾发现，与全身化疗（伴或不伴姑息性盆腔放疗）相比，根治性（≥ 45 Gy）盆腔放疗可提高总生存率（12）。
临床医生应考虑检测错配修复 (MMR) 和微卫星不稳定性 (MSI)、PD-L1（程序性细胞死亡配体 1）表达和/或 NTRK 如果患者患有复发性、进展性或转移性宫颈癌，则基因融合。结果可以帮助预测对免疫疗法（如 PD-L1 抑制剂）的反应。
对于患有复发性或转移性宫颈癌的女性，几乎没有有效的二线治疗方法。
在一项随机、安慰剂对照试验中，在化疗中加入派姆单抗可改善持续性、复发性或转移性宫颈癌患者的无进展生存期和总生存期 (13)。
Tisotumab vedotin 在既往接受过治疗的复发性或转移性宫颈癌女性中表现出具有临床意义和持久的抗肿瘤活性，且安全性可控且可耐受（14）。
保留生育力手术
对于一些患有早期宫颈癌（IA1 伴 LVSI、IA2、IB1、某些 IB2 病例）且希望保留生育能力的患者，保留生育能力手术是一种选择。
除非卵巢出现异常，否则宫颈癌的手术治疗不包括卵巢切除术。在接受手术的年轻患者中，保留卵巢对于避免过早绝经尤为重要。在进行盆腔放疗之前，可以将卵巢移出放射野（卵巢固定术）以避免毒性暴露。应告知患者保留卵巢功能的益处与潜在卵巢转移的风险。在一项对 3471 名 Ib 至 IIb 期宫颈癌患者接受根治性子宫切除术治疗的研究中，1.5% 的患者癌症转移至卵巢（15）。与鳞状细胞癌患者（0.79%）相比，腺癌患者（5.31%）的卵巢转移更常见。
子宫保留的手术选择包括
根治性宫颈切除术伴节淋巴结评估
宫颈锥切术
根治性子宫颈切除术是切除宫颈、紧邻宫颈的子宫旁组织、阴道上部2cm和盆腔淋巴结。子宫被保存并重新连接到上阴道，保留了生育的潜力。这种术式适用于以下患者：
组织亚型，如鳞状细胞癌、腺癌或腺鳞癌（非神经内分泌或小细胞癌或肉瘤）
IA1/G2或G3伴淋巴血管腔浸润
IA2期
IB1阶段
术前应用MRI排除宫颈上段和宫体下段累及。复发率和死亡率与根治性子宫切除术相似。如果广泛宫颈切除术后病人怀孕，需采用剖宫产分娩。广泛宫颈切除术后生育率约50％~70％，复发率约5％~10％。
根治性宫颈切除术可以通过阴道手术、剖腹手术、腹腔镜检查或机器人辅助手术进行。与开腹手术相比，使用微创方法（腹腔镜或机器人辅助手术）进行根治性宫颈切除术的安全性一直受到关注。在一项对早期宫颈癌（≤2 cm）患者的回顾性研究中，与微创方法相比，开腹手术的 4.5 年无病生存率相当 (16）。
对于低风险、早期宫颈癌患者，锥形切除结合盆腔淋巴结评估可能是根治性气管切除术的替代方案。在一项单臂前瞻性研究中，保守手术（宫颈锥切术或简单的子宫切除术并进行淋巴结评估）似乎对患有低风险早期宫颈癌的女性是安全可行的。 2年复发率为3.5%（17）。确定早期宫颈癌患者最佳治疗方案的研究正在进行中(例如，形状试验) (18)。
一项正在进行的前瞻性研究 (CONTESSA) 正在评估新辅助化疗后进行保留生育能力手术对肿瘤 2 至 4 cm 并希望保留生育能力的患者的作用 (19)。
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宫颈癌的预后
最常见的宫颈癌组织学类型（鳞状细胞癌、腺癌）通常仅在癌症局部晚期或复发时才转移至远处部位。5年生存率如下：
Ⅰ期：80%～90%
Ⅱ期：60%～75%
Ⅲ期：30％～40%
Ⅳ期：0～15%
约80%的复发出现在2年内。
不良预后因素包括
淋巴结累及
肿瘤体积大
宫颈深部间质浸润
宫旁浸润
淋巴血管腔浸润(LVSI)
非鳞状组织学
关键点
如果女性宫颈癌筛查（HPV或Pap检测）结果异常，可见宫颈病变，或异常，尤其是性交后阴道出血，则考虑宫颈癌。
进行阴道镜检查和/或活检以进一步评估和确认诊断。
使用活检、盆腔检查和可用的成像（包括胸部x线）进行宫颈癌临床分期；如果可用，也可以使用超声、PET/CT、MRI或CT和手术病理学。
治疗方法是：早期癌采用手术切除，局部晚期癌采用放疗加化疗，转移性癌和复发癌采用化疗。
建议儿童在初次性行为前接种HPV疫苗。
更多信息
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National Cancer Institute: Cervical Cancer Treatment: This web site provides general information about cervical cancer and information about classification, staging, treatment by stage, and cervical cancer during pregnancy.