宫颈癌通常是鳞状细胞癌；腺癌较少见。大多数宫颈癌的病因是人乳头瘤病毒(HPV)感染。宫颈肿瘤通常是无症状的；宫颈癌的第一症状通常是无规律的，通常是性交后阴道出血。 通过宫颈刮片巴氏试验和组织活检来诊断。分期是临床的，在可用时结合影像学和病理学结果。治疗通常包括早期的手术切除或局部晚期的放化疗。如果癌症已广泛转移，通常单独使用化疗，有时随后进行盆腔放疗。

（也可以看看 宫颈癌筛查和预防.)

在美国，宫颈癌是女性中第 3 位最常见的妇科癌症，也是第 15 位最常见的癌症（1）。诊断时的平均年龄为 50 岁；该病常见于 35 至 44 岁的女性。美国国家癌症研究所估计，2023年，将有13,960例新发浸润性宫颈癌病例，4310例死亡（2）。在世界范围内，近 85% 的宫颈癌新发病例和近 90% 的宫颈癌死亡病例发生在中低收入国家。宫颈癌在23个国家是最常见的癌症，在36个国家是癌症死亡的主要原因 (3, 4)。

与宫颈癌相关的风险因素包括

人乳头瘤病毒（HPV）感染

宫颈上皮内瘤变

性传播疾病的潜在暴露增加（例如，第一次性行为或第一次分娩时年龄过早、多个性伴侣、高危性伴侣）

外阴或阴道鳞状上皮内瘤变或癌症病史

肛门上皮内瘤变或癌症

使用口服避孕药

吸烟

免疫缺陷

宫颈癌的前兆是宫颈上皮内瘤变（CIN）。绝大多数 CIN 和浸润性宫颈癌病例是由持续感染引起的 人乳头状瘤病毒 (HPV)，主要通过性活动传播。大多数(70%)癌前病变和侵袭性疾病可直接归因于HPV 16型或18型;然而，99%的宫颈癌样本含有超过14种高危HPV基因型之一的DNA(5, 6)。在过去的几十年里，由于HPV疫苗接种，宫颈癌筛查和CIN的治疗，宫颈癌的发病率稳步下降。

宫颈癌病理 子宫颈由基质和上皮组成。宫颈外管伸入阴道，内衬鳞状上皮。宫颈管（从内口到外口的管道）衬有柱状上皮。几乎所有的宫颈癌都起源于围绕外口的转化区；转化区是原始和当前鳞柱交界处的鳞状化生区域（1)。 宫颈上皮内瘤变（CIN）分级为 1：轻度宫颈不典型增生

2：中度宫颈不典型增生

3：重度宫颈不典型增生和原位癌 CIN-3不可能自行消退；若不治疗，它可能在几个月或几年内突破基底膜成为浸润癌。 有80%～85%的宫颈癌是鳞癌，其余多数是腺癌。肉瘤和小细胞神经内分泌肿瘤罕见。 浸润癌常常是通过直接蔓延进入周围组织或由淋巴转移到盆腔或腹主动脉旁淋巴结。也可经血行转移，但罕见。 如果子宫颈癌扩散到盆腔或主动脉旁淋巴结，预后更差，放射治疗的位置和大小也会受到影响。 病理参考文献 1.Bhatla N, Aoki D, Sharma DN, et al: Cancer of the cervix uteri: 2021 update.Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1:28-44, 2021. doi: 10.1002/ijgo.13865

宫颈癌的症状和体征 早期宫颈癌通常是无症状的。 出现症状时，多为不规则阴道流血，常发生在性交后，但也可在两次月经间期自发出血。巨块型肿瘤更可能自发性出血、产生恶臭的阴道分泌物或盆腔痛。，更广泛的癌症可能引起阻塞性尿路病，背痛和因静脉或淋巴管阻塞引起的腿部肿胀。

宫颈癌的预后 最常见的宫颈癌组织学类型（鳞状细胞癌、腺癌）通常仅在癌症局部晚期或复发时才转移至远处部位。5年生存率如下： Ⅰ期：80%～90%

Ⅱ期：60%～75%

Ⅲ期：30％～40%

Ⅳ期：0～15% 约80%的复发出现在2年内。 不良预后因素包括 淋巴结累及

肿瘤体积大

宫颈深部间质浸润

宫旁浸润

淋巴血管腔浸润(LVSI)

非鳞状组织学

关键点 如果女性宫颈癌筛查（HPV或Pap检测）结果异常，可见宫颈病变，或异常，尤其是性交后阴道出血，则考虑宫颈癌。

进行阴道镜检查和/或活检以进一步评估和确认诊断。

使用活检、盆腔检查和可用的成像（包括胸部x线）进行宫颈癌临床分期；如果可用，也可以使用超声、PET/CT、MRI或CT和手术病理学。

治疗方法是：早期癌采用手术切除，局部晚期癌采用放疗加化疗，转移性癌和复发癌采用化疗。

建议儿童在初次性行为前接种HPV疫苗。