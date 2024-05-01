贾第鞭毛虫病由鞭毛原生动物 十二指肠贾第鞭毛虫（蓝氏贾第鞭毛虫、肠贾第鞭毛虫Giardia duodenalis (G. lamblia, G. intestinalis)感染所致。感染可无症状，也可引起从间歇性腹部胀气直至慢性吸收不良等临床表现。 诊断通过在新鲜粪便中或十二指肠内容物中找到病原体或检测粪便中的Giardia 贾第鞭毛虫抗原或寄生虫DNA的分子检测。 治疗方法是口服甲硝唑、替硝唑、塞克硝唑或硝唑尼特。

（参见肠道原虫和微孢子虫感染概述。）

Giardia贾第鞭毛虫滋养体牢固地吸附于十二指肠和近端空肠的黏膜，并通过二分裂繁殖。一些虫体很快转化为对外界环境有抵抗力的包囊并经粪-口途径传播。

贾第虫感染在世界各地普遍存在，特别是在卫生条件差的地区。 贾第鞭毛虫病是美国最常见的肠道寄生虫病。 水传播是主要的感染源（1)，但也可能通过摄入受污染的食物或直接人与人接触而发生传播。2018 年，美国向疾病控制与预防中心 (CDC) 报告了 15,579 例贾第虫病病例（见 疾病预防控制中心 2018年贾第虫病NNDSS总结报告）。

Giardia在浅表水中的贾第鞭毛虫包囊仍是活的，并能抵抗饮用水中常规浓度的氯化消毒处理。因此山中的溪水和虽经氯化处理但未经严格过滤的城市供水系统是水源性流行的根源。感染也与育儿有关，尤其是涉及尿布适龄儿童；与患有贾第虫病的家人或家庭成员密切接触；从湖泊、溪流或井中未经处理或处理不当的水中摄取水或冰；饮用不安全水或未能保持良好手部卫生的背包客、徒步旅行者和露营者；在湖泊、池塘、河流或溪流中游泳或玩耍时摄入水；或通过性接触接触粪便。

十二指肠贾第鞭毛虫有8种遗传群G. duodenalis其中两种可感染人类和动物；其他只感染动物。临床表现随基因型不同而变化。

一般参考文献 1.Schnell K, Collier S, Derado G, et al: Giardiasis in the United States - an epidemiologic and geospatial analysis of county-level drinking water and sanitation data, 1993-2010.J Water Health 14(2):267–279, 2016.doi: 10.2166/wh.2015.283.

贾第虫病的诊断 抗原酶免疫分析或粪便寄生虫DNA分子检测

粪便显微镜检 酶联免疫法检测粪中的贾第鞭毛虫抗原比显微镜检更为敏感。在粪便中发现具有特征性的滋养体或包囊就可作出诊断，但在慢性感染期低水平间歇性排出虫体。因此诊断需反复多次粪检。 小肠上段内容物的取样也可以发现滋养体，但很少是必须的。 可进行粪便中寄生虫 DNA 的分子检测。

贾第虫病的治疗 替硝唑、甲硝唑、塞克硝唑或硝唑尼特 替硝唑、甲硝唑、塞克硝唑或硝唑嗪可用于有症状的贾第鞭毛虫感染它们中的任何一个都可能发生治疗失败和耐药性。 替硝唑与甲硝唑疗效相同，但替硝唑只需服用一次，而甲硝唑则需服用5至7天。就胃肠道不良反应而言，替硝唑的耐受性通常优于甲硝唑；甲硝唑的副作用包括恶心和头痛。 塞克硝唑以单剂量口服给药。 硝唑尼特有液体形式（适用于儿童）和片剂形式。服用时间为3天。 呋喃唑酮、奎纳克林或阿苯达唑由于潜在的毒性、较低的疗效或成本而很少使用。 腹泻导致的脱水对于孕妇和婴儿来说尤其危险。补液疗法对这些群体尤其重要。 即使在寄生虫学治愈后，患者也可能会出现乳糖不耐症， 肠易激综合症，或疲劳 持续数周至数月。如果在 3 次粪便检查中未检测到贾第鞭毛虫，或通过重复粪便检查，则患者很可能不再受到感染。管理复发性贾第鞭毛虫感染和治疗失败的指南已有提供（见CDC：贾第鞭毛虫：医疗专业人员的诊断和治疗信息）。