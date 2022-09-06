鞭虫病是由毛首鞭形线虫 Trichuris trichiura感染所致。症状一般包括腹痛和腹泻，在重度感染患者还可出现贫血和营养不良。在粪便中找到虫卵可诊断。 治疗药物为甲苯达唑、阿苯达唑或伊维菌素。

（参见寄生虫感染。）

鞭虫病为第三常见的土壤传播的线虫感染。全球约6.04亿--7.95亿人感染。毛首鞭虫主要发生在发展中的热带或亚热带地区，那里的人类粪便被用作肥料或人们排便到土壤上。 儿童感染最严重。 在美国，大多数鞭虫病病例是从卫生和卫生条件差的流行地区返回的移民或旅行者，但在南部一些地区也有本地感染病例。

本病经粪~口途径传播。摄入的虫卵在十二指肠孵化为幼虫，幼虫侵犯小肠的黏膜。发育成熟1~3个月后，成虫移行到盲肠和降结肠，在此附着于表浅黏膜，交配及产卵。

Trichuris trichiura鞭虫的生活周期 图片 Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

成虫估计活1到2年，虽然有些活得更长。

鞭虫病的症状和体征 轻症 Trichuris 鞭虫感染常无症状。 严重感染可致腹痛、食欲减退以及腹泻；另可见体重减轻、贫血以及直肠脱垂，特别是在儿童中。

鞭虫病的诊断 粪便显微镜检查 粪便显微镜检查是诊断鞭虫病的主要依据；粪便中很易找到特征性的柠檬形虫卵，两端有明显的盖很容易看出来。如因其他原因进行直肠镜或结肠镜检查，可在肠腔中发现卷曲的成虫。 全血细胞计数（CBC）检查以发现贫血。

鞭虫病的治疗 甲苯咪唑

阿苯达唑

伊维菌素 甲苯咪唑 100 mg 口服，每天两次，连续 3 天对鞭虫病患者有效。 单剂甲苯达唑 500mg 顿服 用于多种药物联合治疗的方案。 对个别患者也有效的是阿苯达唑400mg po qd，连续3日；或伊维菌素200mcg/kg po qd，连续3日。孕妇通常不选用这些药物。 伊维菌素治疗前，对于去过可能传播罗阿丝虫的中部非洲地区的患者，应注意排除合并罗阿丝虫感染。因为对于合并Loa loa罗阿丝虫感染的患者，伊维菌素可能导致严重的不良反应。 通过有效的污水处理系统、卫生的食物制备、避免可能受污染的水以及良好的个人卫生（包括洗手），可以预防鞭虫病。