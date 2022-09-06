多数感染者无症状。感染后产生的血管性水肿（Calabar肿胀）可见于人体的任何部位，但以肢体最为多见；这被认为是一种对移行成虫释放的变应原的过敏反应。在当地的居民中，水肿通常持续1～3日，但发生在旅游者中则时间更长也更加严重。虫体可穿过眼睛移行到结膜下。这种移行可能是令人不安的，但残留的眼睛损伤并不常见。

肾病通常表现为蛋白尿，可伴有或不伴有轻度的血尿，这被认为是免疫复合物沉积导致的。

脑病通常是轻度的，常伴有不明显的中枢神经系统（CNS）症状。