腺病毒感染的可以表现为无症状型或者是一些特异性症状，这些症状包括：轻度呼吸道感染，角结膜炎，胃肠炎，膀胱炎和原发性肺炎等。 诊断是基于临床的。 治疗以支持治疗为主。

腺病毒是一种DNA病毒，有三种与核壳有关的主要抗原（六邻体、五邻体和纤维）。 人腺病毒有7个亚种（A至G）和57种血清型。 不同的血清型与不同的病情有关。

腺病毒通常通过接触感染者的呼吸道分泌物（包括感染者手指上的分泌物）或接触受污染的物体（如毛巾、器械）而获得。 感染可能通过空气传播或水传播（如在没有足够氯的湖泊或游泳池游泳时感染）。 无呼吸或胃肠道症状的病毒排出可能持续数月甚至数年。

腺病毒感染的症状和体征 在免疫正常的宿主体内，大部分腺病毒感染无临床症状。 如果感染是有症状的，则可能会出现广泛的临床表现，因为大多数引起轻症疾病的腺病毒对多种组织都有亲和力。 大多数有症状的感染发生在儿童中，引起发烧和上呼吸道症状，包括咽炎，中耳炎，咳嗽和渗出性扁桃体炎伴宫颈腺病，这可能很难与A组链球菌性咽炎区分开。 腺病毒3型和7型可引起一种独特的结膜炎、咽炎和发热综合征(咽结膜热)。 比较少见的症状表现在新生儿重型细支气管炎和肺炎。 在相对封闭的年轻人群中（如新兵营），可以出现呼吸道疾病的暴发，主要症状就是发热，下呼吸道症状：支气管炎，偶尔会是肺炎。 由特定腺病毒（特别是7型、14型和55型）引起的严重呼吸道疾病的病例群已在健康成人中聚集性发生。 在免疫功能低下的成年人中，腺病毒感染日益被认为是导致严重呼吸道疾病和其他临床疾病的原因。 流行性角结膜炎是比较严重的症状，可以出现散发或者局部流行。 结膜炎通常都是双侧的。 可能出现耳前淋巴结肿大， 结膜水肿、疼痛，荧光染色可以看见角膜损害呈点状染色。 系统症状和体征较少或者缺如，流行性角结膜炎通常 流行性角结膜炎通常在3或4周自愈，但是角膜损害可能持续时间更长。 非呼吸道腺病毒感染症状包括出血性膀胱炎、婴儿腹泻、脑膜脑炎。 腺病毒感染大部分患者可以痊愈， 除极少数发生于婴儿、新兵和免疫低下人群中的暴发性原发型肺炎外，即使是严重的腺病毒肺炎也不引起死亡。

腺病毒感染的诊断 临床评估

对于严重疾病，采用PCR(polymerase chain reaction)检测呼吸道分泌物和血液 实验室检查对于诊断腺病毒感染作用不大， 在急性感染时，可以从呼吸道和眼睛分泌物，粪便和尿液中分离出病毒。 血清抗体滴度升高4倍可表明近期腺病毒感染，但临床效用不大。 PCR检测可以检测呼吸道分泌物和血液中的腺病毒DNA，当患者病情严重或需要确诊时非常有用。

腺病毒感染的治疗 对症治疗 腺病毒感染的治疗一般采用对症和支持疗法。 尽管利巴韦林和西多福韦已用于免疫功能低下的患者，但结果各不相同，尚无证据表明抗病毒药物有效。