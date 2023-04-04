结膜炎可能伴随普通感冒和其它全身病毒感染（尤其是麻疹，也见于水痘、风疹和腮腺炎）。 无全身表现的局部病毒性结膜炎通常由 腺病毒 （高达 90% 的病毒性结膜炎），有时 肠道病毒 或者 单纯疱疹病毒 （病毒性结膜炎的 1.3% 至 4.8%）。

流行性角结膜炎是一种严重的病毒性结膜炎，通常由腺病毒血清型Ad 5、8、11、13、19和37引起。腺病毒也可以通过基因型来鉴定。基因型 HAdV-D 与结膜炎有关，而 HAdV-D53 和 HAdV-D54 与流行性角结膜炎有关。咽结膜热通常是血清型Ad 3，4和7感染。暴发性急性出血性结膜炎是70型肠道病毒感染造成的一种罕见的结膜炎，曾见于非洲和亚洲。埃博拉病毒和 SARS-CoV-2 感染（与高度传染性和可能致命的 埃博拉出血热 和 新冠肺炎, 分别) 可表现为双侧结膜充血、流泪和全身症状。在检查患有结膜炎、全身症状和来自高危地区的患者时，应谨慎并使用适当的个人防护装备。