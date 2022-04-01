病毒感染通常会影响上呼吸道和下呼吸道。 虽然呼吸道感染可以按照病源来分类（如流感），但是通常都是以临床症状来给疾病分类（如普通感冒、细支气管炎、喉炎、肺炎）。 尽管不同的病原学可以产生不同的临床表现（如鼻病毒和普通感冒或呼吸道合胞病毒[RSV]和细支气管炎），每一种病毒都可以引起共同的呼吸道症状。
呼吸道病毒导致疾病的严重程度大大不同，尤其是在老人和儿童。 疾病的症状是由于病毒的直接损害或者间接损害，如心肺基础条件、肺部继发细菌感染、鼻窦炎、中耳炎。
呼吸道病毒感染的诊断
通常是临床评估和局部流行病学
有时使用诊断试验
通常根据症状和局部流行病学临床诊断病毒性呼吸道感染。 患者的诊疗通常只需诊断该综合征即可； 鉴别特定病原体几乎是没有必要的。
下列情况需考虑进行诊断性试验：
了解特定病原体影响临床管理的情况
流行病学监测（即确诊和确定暴发原因）
在极少数情况下，考虑到采用特定的抗病毒治疗时，病原体鉴定很重要。 目前，此类情况仅限于严重免疫功能低下患者中的早期或严重流感、新冠肺炎、严重的腺病毒肺炎或呼吸道合胞病毒感染。 识别特定病原体（尤其是住院患者或居住在疗养院的患者的流感病毒或RSV）对于识别和遏制潜在暴发也很重要。
流感、RSV和新冠病毒的快速现场抗原学诊断检测很容易获得，但其敏感性低于实验室检测。 现场诊断检测通常用于临床诊断不确定且
正在考虑开始抗病毒治疗。
病毒病原体的鉴定将阻止对细菌感染的进一步评估或治疗。
基于聚合酶链反应（PCR）的多重检测（或流感、RSV和新冠病毒的单独检测）可在许多临床实验室中获得。 这些检测比现场检测更快速且灵敏，如果可以采用，首选用于临床目的。
细胞培养或血清学检测比PCR检测慢，但可能有助于流行病学监测。
呼吸道病毒感染的治疗
支持性
有时予以抗病毒治疗
对于呼吸道病毒感染的治疗一般都是支持治疗。
抗菌药物对病毒病原体无效，不建议对继发性细菌感染采取预防措施。 只有在出现继发细菌感染才使用抗菌药物。 对于慢性肺部疾病的患者，不需要很严格限制抗菌药物的使用。
≤18岁的疑似呼吸道病毒感染患者不应用阿司匹林，因为存在导致瑞氏综合征的风险。
有时患者在上呼吸道感染痊愈后仍持续咳嗽数周，吸入支气管扩张剂或糖皮质激素后症状可以得到改善。
在有些情况下，抗病毒药物起到很大的作用：
奥司他韦和扎那米韦对流感有效。
理论上可以治疗一些严重免疫受损患者和呼吸道合胞病毒感染所致的下呼吸道感染。
尼塞韦单抗和帕利珠单抗是用于在婴儿和幼儿中预防呼吸道合胞病毒感染 。Nirsevimab 是首选，但某些婴儿可能无法使用；如果没有，符合条件的高危婴儿和儿童应接受帕利珠单抗。
在新冠肺炎症状出现后，尼玛曲韦联合利托那韦、雷姆德西韦、莫鲁匹拉韦或单克隆抗体可被视为可防止高危患者进展为严重疾病，而雷姆德西韦和单克隆抗体则可被考虑用于严重新冠肺炎。