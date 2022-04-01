通常是临床评估和局部流行病学

有时使用诊断试验

通常根据症状和局部流行病学临床诊断病毒性呼吸道感染。 患者的诊疗通常只需诊断该综合征即可； 鉴别特定病原体几乎是没有必要的。

下列情况需考虑进行诊断性试验：

了解特定病原体影响临床管理的情况

流行病学监测（即确诊和确定暴发原因）

在极少数情况下，考虑到采用特定的抗病毒治疗时，病原体鉴定很重要。 目前，此类情况仅限于严重免疫功能低下患者中的早期或严重流感、新冠肺炎、严重的腺病毒肺炎或呼吸道合胞病毒感染。 识别特定病原体（尤其是住院患者或居住在疗养院的患者的流感病毒或RSV）对于识别和遏制潜在暴发也很重要。

流感、RSV和新冠病毒的快速现场抗原学诊断检测很容易获得，但其敏感性低于实验室检测。 现场诊断检测通常用于临床诊断不确定且

正在考虑开始抗病毒治疗。

病毒病原体的鉴定将阻止对细菌感染的进一步评估或治疗。

基于聚合酶链反应（PCR）的多重检测（或流感、RSV和新冠病毒的单独检测）可在许多临床实验室中获得。 这些检测比现场检测更快速且灵敏，如果可以采用，首选用于临床目的。

细胞培养或血清学检测比PCR检测慢，但可能有助于流行病学监测。