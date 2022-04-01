副流感病毒包括几种密切相关的病毒引起一系列不同于一般流感样症状的普通感冒和肺炎的呼吸道疾病，主要表现为假膜性喉炎引起的严重症状。 诊断通常是基于临床。 治疗以支持为主。

副流感病毒为副黏病毒，分为1，2，3，4型。 虽然各型病毒抗原有交叉反应，但它们所引起的疾病严重程度不同。 4型与腮腺炎病毒有抗原交叉反应，是一种罕见的呼吸道疾病，需要就医。

儿童的副流感病毒的流行常发生于托儿所，儿科病房和学校。 副流感病毒1型和2型常于秋季流行，由于血清型不同隔年交替流行。 副流感病毒3型容易感染1岁以下儿童。发病率在春天升高。

副流感病毒可以引起重复感染，但是如果再感染时的临床症状较前轻。 因此，在正常免疫的成人，感染后一般无症状或者仅有轻微症状。

儿童感染后一般的症状是上呼吸道症状伴或不伴低热。

副流感病毒1型会引起假膜性喉炎（喉气管支气管炎），主要发生在6～36个月的婴儿。 早期症状是普通感冒， 然后出现发热和带“破裂音”的咳嗽，声音嘶哑或者尖锐。 由于上呼吸道梗阻导致的呼吸衰竭比较少见，但却是潜在致命的并发症。 2型副流感可引起类似疾病，但严重程度通常较低。

副流感病毒3型会引起婴幼儿、免疫功能低下的儿童和成人的肺炎和支气管炎。 其症状常常与呼吸道合胞病毒难以鉴别。而且症状轻微。

通常，特定的病毒诊断在临床上是不必要的，但可能有助于在严重的下呼吸道疾病患者中将副流感病毒感染与细菌感染区分开。 可以通过聚合酶链反应检测病毒，通常采用常见呼吸道病原体的多重检测。

副流感病毒感染的治疗是对症治疗。