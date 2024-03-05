喉气管支气管炎常发生于上呼吸道感染之后。一般多在夜间发生痉挛性、犬吠样咳嗽和声音嘶哑，可伴有吸气性喘鸣。在夜间睡眠中小儿常随呼吸困难、呼吸增快及凹陷而醒来。严重病例可能出现发绀和呼吸表浅。

音频 喘鸣

最具特征性的体征是呼吸窘迫和刺耳的吸气性喘鸣。听诊可发现吸气延长和喘鸣。亦可有爆裂音，提示涉及下呼吸道。呼吸音可因肺不张而减低。

约半数病儿有发热。儿童的病情在早上可能有所改善，但在晚上又会恶化。

音频 湿啰音

反复发作的喉气管支气管炎常被称为痉挛性喉喘鸣。变态反应和呼吸道高反应性在此病中起一定作用，但临床表现与一般的病毒性喉气管支气管炎不易鉴别。而且，痉挛性喉气管支气管炎也往往以病毒感染为起始；但是，通常没有发热。