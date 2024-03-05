假膜性喉炎是上呼吸道和下呼吸道的急性炎症，副流感病毒Ⅰ型感染是主要的病原，病原，临床特征为金属样、犬吠样咳嗽和吸入性喘鸣。诊断依据临床表现，也可摄颈部正位X线片确诊。治疗给予补液、对症支持治疗，退热、雾化吸入外消旋肾上腺素和甾体类激素。预后良好。
喉气管支气管炎主要影响年龄为6个月到3岁的儿童。
哮吼的病因
哮吼的病理生理学
感染会导致喉、气管、支气管、毛细支气管发炎，有时还会导致肺实质的发炎。肿胀和炎性渗出物引起的梗阻，在声门下区最突出。梗阻使呼吸功增大，导致高碳酸血症。毛细支气管阻塞可能会发生肺不张。
hou'yan的症状和体征
喉气管支气管炎常发生于上呼吸道感染之后。一般多在夜间发生痉挛性、犬吠样咳嗽和声音嘶哑，可伴有吸气性喘鸣。在夜间睡眠中小儿常随呼吸困难、呼吸增快及凹陷而醒来。严重病例可能出现发绀和呼吸表浅。
最具特征性的体征是呼吸窘迫和刺耳的吸气性喘鸣。听诊可发现吸气延长和喘鸣。亦可有爆裂音，提示涉及下呼吸道。呼吸音可因肺不张而减低。
约半数病儿有发热。儿童的病情在早上可能有所改善，但在晚上又会恶化。
反复发作的喉气管支气管炎常被称为痉挛性喉喘鸣。变态反应和呼吸道高反应性在此病中起一定作用，但临床表现与一般的病毒性喉气管支气管炎不易鉴别。而且，痉挛性喉气管支气管炎也往往以病毒感染为起始；但是，通常没有发热。
哮吼的诊断
临床表现（例如，犬吠样咳嗽和吸气性喘鸣）
如果有需要，可行前后位和侧位颈部X线片。
诊断喉炎通常是明显的吠叫性质的咳嗽。
类似的吸气喘鸣可以由会厌炎，细菌性气管炎，气道异物，白喉和咽后脓肿引起。会厌炎，咽后部脓肿和细菌性气管炎起病急骤，有明显中毒症状，吞咽痛，上呼吸道症状少见。异物也可以引起呼吸窘迫和典型喘鸣样咳嗽，但通常无发热及上呼吸道感染前征象。根据常规免疫接种史可排除白喉，或通过刮下咽喉部典型的灰白色白喉假膜作特殊培养进行细菌鉴，来确诊白喉。
Image courtesy of John McBride, MD.
Image courtesy of John McBride, MD.
如果诊断仍不明确，可行颈部和胸部X线正、侧位片检查。颈部正位片显示会厌下狭窄（锥形征）支持诊断。考虑伴有会厌炎的严重病例，检查时应由专业医生在手术室进行，及时保证呼吸道通畅（见 会厌炎的治疗).同时应给患者经皮血氧测定，呼吸困难患者可进行动脉血气分析测定。
经验与提示
治疗哮吼
对于门诊病人，湿冷天气，可以采用单剂量类的长效皮质类固醇
对于住院病人，采用湿化的氧气，消旋肾上腺素和类固醇激素。
本病一般持续3～4日可自行缓解。轻型病例可在家中进行照料，充分饮水和使用退热剂。保持患儿舒适，以免因疲劳和哭闹加重病情。 家庭湿化设备（例如“冷蒸气”喷雾器或加湿器）可改善上呼吸道的干燥，并且经常在家庭中被家庭使用，但没有显示改变疾病的过程。绝大多数的哮吼儿童能够完全康复。
在发病的24小时内，应用大剂量地塞米松0.6 mg/kg肌注或口服一次（最大剂量10mg）可能使患儿获益。它有助于患儿避免住院，或有助于住院的患儿缓解啸吼性咳嗽; 用药后效果不明显的住院儿童可能需要多次用药。病毒引起喉气管支气管炎一般不易有继发细菌感染，很少需要用抗生素。
住院通常为
加重或持续性呼吸窘迫
心动过速
疲劳
发绀或低氧血症
脱水
经皮血氧测定有助于监测重症呼吸窘迫的病儿。如果氧饱和度低于 92%，应给予湿化氧气并测量动脉血气以评估 CO2 潴留。30% 到 40% 的吸入氧浓度通常就足够了。CO2 滞留量（PaCO2 > 45 mm Hg）通常表示疲劳并且需要气管插管，无法维持氧合也是如此。
雾化消旋肾上腺素可以缓解症状并减轻疲劳。但其作用短暂，不缩短病程，也无助治疗病毒感染和提高PaO2（动脉血氧分压）。而且可能发生心动过速及其他副作用。此药主要用于中度至重度喉炎患儿。
关键点
喉炎是一种急性，病毒，呼吸道感染，影响婴儿年龄6至36月，并且通常由副流感病毒引起的（主要是1型）感染。
犬吠样咳嗽，经常痉挛性咳嗽，有时吸气性喘鸣（造成声门下水肿）是最突出的症状；症状常在夜间加重。
诊断通常是基于临床的，但颈部和胸部的前后位X射线片可显示经典的会厌下缩窄（尖塔征）支持诊断。
给冷的，潮湿空气或氧气 ，有时糖皮质激素和雾化外消旋肾上腺素。