淋病由奈瑟淋球菌Neisseria gonorrhoeae感染引起。其一般感染尿道、宫颈、直肠、咽或结膜，导致刺激症状和化脓性改变。较少播散至皮肤和关节。显微镜镜检、培养或核酸扩增检测可用于诊断。数种口服及注射用抗生素可用于治疗，但不断增长的耐药是一个问题。

(参见性传播感染疾病概述。）

N. gonorrhoeae奈瑟淋球菌是一种革兰氏阴性双球菌，仅仅出现在人类并且几乎总是经由性接触途径传播。尿道和宫颈内感染最常见，但在口交或肛交后也可出现咽部或直肠感染，而眼部受到污染可出现结膜炎。

阴道性交后，从女性传播给男性的可能性约为22%（1），但从男性传播给女性的可能性可能更高。

结膜感染 可能在新生儿经产道娩出时获得，被性侵犯的孩子也可能获得淋病。

10％~20％的女性感染通过内膜达到输卵管和盆腔（盆腔炎症性疾病）（PID]）。衣原体或肠源性微生物也可能导致这些疾病。宫颈内淋病常伴有尿道、Skene’s管和前庭大腺管感染。少数男性的上行性尿路感染可引起单侧附睾炎。

血源性播散引起的弥散性淋球菌感染（disseminated gonococcal infection，DGI）发生于1％以下的病例，女性多见。典型DGI影响皮肤、腱鞘和关节。心包炎、心内膜炎、脑膜炎、肝周围炎罕见。

15％~25％的男同性恋和35％~50％的女性合并沙眼衣原体感染。

参考文献 1.Holmes KK, Johnson DW, Trostle HJ: An estimate of the risk of men acquiring gonorrhea by sexual contact with infected females. Am J Epidemiol 91(2):170-174, 1970.doi:10.1093/oxfordjournals.aje.a121125

淋病的症状和体征 有10％~20％的女性感染者和极少数男性感染者没有症状，约25％男性症状轻微。 男性尿道炎潜伏期2～14天。发病通常以尿道轻微不适为标志，数小时后出现排尿困难和脓性分泌物。疾病扩散到后尿道时可出现尿频和尿急。检查显示脓性、黄绿色尿道分泌物，尿道可能有炎症。 淋病（尿道炎） 图片 © Springer Science+Business Media 附睾炎通常导致单侧阴囊疼痛，压痛和寒战。罕见的表现有男性包皮腺和尿道腺脓肿，尿道周围脓肿或尿道球腺、前列腺、精囊腺感染。 宫颈炎潜伏期一般>10天。症状从轻到重不等，包括排尿困难、尿频和阴道分泌物。检查时临床医生可发现宫颈有黏液脓性或脓性分泌物，被窥镜触碰后宫颈口可能变红、易流血。可同时并发尿道炎。压迫耻骨联合时，可从尿道，尿道旁腺管或前庭大腺挤出脓液。受性虐待女童的感染极少引起排尿困难、阴道脓性分泌物和外阴部刺激、红斑及水肿。 淋病（阴道炎） 图片 © Springer Science+Business Media 盆腔炎性疾病发生于10％~20％的受感染女性。它可能包括输卵管炎、盆腔炎和盆腔脓肿，可能引起下腹部不适、典型者为双侧的，排尿困难，腹部、附件和宫颈明显压痛。 Fitz-Hugh-Curtis综合征是淋球菌性或衣原体性肝周围炎，女性多发，可导致右上腹痛、发热、恶心和呕吐，与胆管或肝脏疾病表现相似。 直肠淋病通常没有症状。它多发于同性恋男性以及进行肛交的女性，引起疼痛、化脓性改变、出血、里急后重感和便秘，严重程度不一。阴道镜可能显示直肠壁红斑或黏膜脓性浸渍。 淋球菌咽炎较少出现症状，但可能引起咽痛。N. gonorrhoeae由于脑膜炎奈瑟菌也常在咽喉无症状无害携带，应当鉴别 N. meningitidis 奈瑟淋球菌。 弥散性淋球菌感染（DGI）或称关节炎－皮炎综合征，反映菌血症，典型表现为发热、不适、游走性关节痛。 许多病人出现腱鞘炎，典型者出现在腕管和跟腱。皮肤病变小、疼痛轻微，有红色基底；可能是斑疹、丘疹或疱疹；典型者发生在末梢。生殖道淋病是弥散性感染的通常来源，可能是无症状的。 DGI可能与其他导致发热、皮肤病变和多关节炎的疾病（如乙肝病毒感染或脑膜炎球菌血症的前驱期）相似，其他一些疾病（如反应性关节炎）也可能产生生殖器症状。 播散性淋球菌感染（皮肤病变） 图片 Image courtesy of Dr. S.E.Thompson and J.Pledger via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 淋球菌性关节炎是一种较局限形式的DGI，引起化脓性关节炎伴渗出。一些病人先前有过或同时发生DGI。通常只有1个或2个关节受累，主要是膝关节、踝关节、腕关节和肘关节。急性起病，伴发热、剧烈疼痛、活动受限。感染的关节肿胀，局部皮肤可能发热、发红。

淋病筛查 被认为是性传播感染（STIs）高风险的无症状患者可以通过尿样NAAT进行筛查，因此不需要侵入性程序从生殖器部位采集样本。以下是基于 CDC的2021性传播感染（STI）治疗指南。 如果女性 性行为活跃且年龄 < 25 岁，或者如果他们 ≥ 25 岁，或者年龄≥25岁，性行为活跃，且有一个或多个以下风险因素，则每年进行一次筛查： 曾有STI史

从事高风险的性行为（例如，有一个新的性伴侣或多个性伴侣；从事性工作；或者在非一夫一妻制的关系中不一致地使用避孕套）

有一个患有性传播疾病或从事高风险行为的伴侣（如同时有伴侣的性伴侣）

有入狱史 患有一种或多种危险因素的<25岁或≥25岁的孕妇在第一次产前检查时进行筛查，并在妊娠晚期再次筛查<25岁的孕妇或高危孕妇。 没有足够的证据证明对感染风险低的异性恋男性 进行筛查。 男同性恋者如果近一年内有过性活动（对插入性交者进行尿液筛查；对被动方进行直肠拭子见着；口交者进行咽拭子检查），无论是否使用避孕套，都至少每年进行一次筛查。那些风险增加的人（例如，艾滋病毒感染者、接受抗逆转录病毒药物预存预防、有多个性伴侣或其伴侣有多个伴侣）更应频繁地进行筛查，间隔3至6个月。 变性人和性别不同的人 根据性行为和解剖结构进行性检查（例如，对所有年龄小于25岁的有宫颈的人进行年度检查；如果年龄≥25岁，有宫颈的人如果风险增加，应每年进行检查；根据报告的性行为和接触，进行直肠拭子检查）。 (参见 the US Preventive Services Task Force’s summary of recommendations regarding screening for gonorrhea.)

治疗淋病 无并发症的感染，使用单剂头孢曲松

衣原体感染的伴随治疗

性伴侣的治疗

对于伴有关节炎的播散性淋球菌感染（DGI），需要更长疗程的胃肠外抗生素 尿路、宫颈内、咽部和直肠的无并发症淋球菌感染治疗采用以下方法： 单剂量头孢曲松 500 mg 肌肉注射（体重 ≥ 150 kg 的患者 1 g 肌肉注射） 如果没有头孢曲松，可单剂量口服头孢克肟 800 mg。 如果衣原体感染没有被排除，用多西环素100 mg治疗衣原体，每天口服两次，持续7天。对于多西环素过敏的患者，可单剂量阿奇霉素 1 g 口服治疗衣原体。 对头孢菌素过敏 （包括头孢曲松）的患者接受治疗 单剂量庆大霉素240 mg 肌肉注射加单剂量口服阿奇霉素2 g DGI淋球菌性关节炎，初始治疗可用肌注或静滴抗生素（如头孢曲松1g IM或IV q24h，头孢唑肟1g IV q8h或头孢噻肟1g IV q8h）直至临床情况改善后24～48小时，然后遵循抗菌药物敏感性试验结果给予口服治疗，总疗程至少7天。如果未排除衣原体感染，则口服多西环素100 mg，每天两次，持续7天（1)。 淋球菌性化脓性关节炎通常需要反复的滑膜液引流，或反复关节穿刺或关节镜检查。在疾病初期，应将关节制动、保持在功能位置。应尽早开始作全范围的被动关节运动。一旦疼痛缓解，即应多作主动锻炼，包括伸展运动、全范围的主动关节运动和肌肉伸展活动。95％以上的淋菌性关节炎病人经治疗后，关节功能可完全恢复。由于无菌性关节积液可能发展并持续很长时间，抗炎药物可能是有益的。 治疗后如果症状完全缓解则不必再作培养。但是，对于症状持续>7天的病人，要取样重复培养并进行抗菌药物敏感试验。 所有淋病病人在治疗完成前要禁忌房事以免传给性伙伴。 性伴侣 60天内与患者发生性接触的所有性伴侣都应接受淋病和其他STIs检测，如果结果呈阳性，则应进行治疗。如果暴露不到2周，则预先给予治疗（流行病学治疗）。 督促伴侣治疗（Expedited partner therapy，EPT）涉及将处方或药物交给患者，然后由其转交至他们的伴侣。EPT可提高伴侣的治疗依从性，从而降低因再感染导致的治疗失败。它可能对有淋病及衣原体感染的女性的性伴侣最为合适。然而，最好还是本人亲自就诊，从而能够确定其药物过敏史并可检测其他的STDs (1)。 治疗参考文献 1.Centers for Disease Control and Prevention: Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021: Gonococcal Infections Among Adolescents and Adults.访问日期：2022 年 6 月 27 日。