肝片吸虫病是由Fasciola hepatica肝片吸虫感染所致的疾病，感染途径主要为进食被污染的豆瓣菜或其他水生植物。 临床表现包括腹痛和肝肿大。 诊断依据血清学或粪便、十二指肠抽吸物或胆汁标本中的虫卵检测。 治疗是用三氯苯达唑或可能的硝唑尼特。

吸虫为一类可感染人体多个部位（比如血管、胃肠道、肺或肝脏）的扁平状的寄生虫，不同种类感染部位不同。

F. hepatica肝片吸虫是一种羊和牛的肝吸虫。人片吸虫病为偶发，通过食用被羊或牛的粪便污染的豆瓣菜感染，主要分布于欧洲、非洲、中国和南美洲，但在美国罕见。

Fasciola hepatica肝片吸虫的生命周期 图片 Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

在急性感染中，未成熟的吸虫在肠壁、腹膜腔、肝包膜及肝实质中移行，随后进入胆道，并在那里通过3~4个月的时间发育为成虫。成虫产卵，卵通过胆管进入十二指肠，然后排出粪便。

另请参阅世界卫生组织 (WHO)和美国疾病控制与预防中心 (CDC)有关片形吸虫病的信息。

片形吸虫病的诊断 显微镜检查粪便或十二指肠或胆汁中有无虫卵

抗体检测 有腹痛和/或肝肿大以及有摄入豆瓣菜或食用暴露于受污染水的生蔬菜饮食史的患者应考虑片形吸虫病。 当怀疑有片吸虫病时，患者应进行粪便检查，寻找虫卵和血清抗体检测。为评估腹部不适而进行的血液和影像学检查的支持性发现包括贫血、嗜酸性粒细胞增多、肝脏检查异常、红细胞沉降率升高和高丙种球蛋白血症，以及片吸虫病急性期 CT 扫描中肝脏低密度病变。 如果粪便检查和抗体检测呈阴性或模棱两可，但仍怀疑有片吸虫病（即，基于众多支持性发现，尤其是嗜酸性粒细胞增多），则应进行十二指肠和胆道抽吸的内窥镜检查。在内窥镜检查期间获得的标本中可能会检测到虫卵，有时还可以检测到成虫。 抗体检测特别有用 产卵前的疾病早期阶段（产卵通常在暴露后至少 3~4 个月开始）。

慢性感染时，排卵并不规则或量少 疾病治愈后6至12个月可检测不到相关抗体。 慢性感染时，虫卵排出可从粪便或十二指肠或胆汁中消失。肝片吸虫虫卵无法与 布氏姜片吸虫.卵区别。 在流行地区，摄入感染的动物肝脏后，粪便中也查见虫卵，对人类没有传染性，导致片形吸虫病误诊。因此，患者在检查粪便前应遵循无生食类饮食数日。 超声、CT、MRI、内镜逆行胰胆管造影（ERCP）或胆管造影可检测慢性病患出现的胆道畸形。