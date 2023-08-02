原发性硬化性胆管炎（PSC）是胆管节段性的炎症、纤维化和狭窄，病因不明。80％的PSC患者也有炎症性肠病，通常是溃疡性结肠炎。其他伴随的情况有结缔组织疾病、自身免疫性疾病、免疫缺陷综合征，有时合并机会性感染。乏力和瘙痒症状隐匿发生，进行性加重。通过胆管造影术（磁共振胰胆管造影术[MRCP]或内镜逆行胰胆管造影[ERCP]）进行诊断。终末期患者有肝移植指征。
（参见 胆管功能概述。）
PSC是硬化性胆管炎最常见的类型大多数（70％）PSC患者是男性。平均诊断年龄为40岁。
原发性硬化性胆管炎的病因学
病因尚不明确，但是70％的患者原发性硬化性胆管炎（PSC）与 炎症性肠病 有关 (1)。 约 5% 的患者 溃疡性结肠炎 约 1% 与 克罗恩病 发展为原发性硬化性胆管炎 (PSC)。 这种关联和存在若干自身抗体（例如，抗核抗体和核周抗中性粒细胞抗体[pANCA]）提示免疫介导的机制。T细胞似乎参与胆管的破坏，这意味着细胞免疫的紊乱。多个家庭成员发生疾病的趋势，以及与自身免疫性疾病相关性的人类HLAB8和HLADR3较高频率出现提示了遗传易感性。未知的触发因素（例如细菌感染、缺血性导管损伤）可能会促进遗传易感人群发生 PSC。
病因参考文献
1.Bowlus CL, Arrivé L, Bergquist A, et al: AASLD practice guidance on primary sclerosing cholangitis and cholangiocarcinoma.Hepatology 77(2):659-702, 2023. doi: 10.1002/hep.32771
原发性硬化性胆管炎的症状和体征
通常起病隐匿，进行性乏力和瘙痒。高达40%的患者会出现腹痛、瘙痒、腹泻、黄疸、疲劳和发烧等症状 (1)。可有脂肪泻和脂溶性维生素的缺乏。持续的黄疸预示病情严重。75%的患者可发生有症状的胆囊结石 和胆管结石 (1)。
有些患者无症状，直到病程晚期才出现症状，以肝脾大或肝硬化为首发症状。 原发性硬化性胆管炎 (PSC) 往往会缓慢而无情地进展。 终末阶段涉及失代偿性肝硬化，门脉高压，腹水和肝功能衰竭。
尽管PSC和炎症性肠病有关，但两者病程是独立的。溃疡性结肠炎可在PSC之前数年出现，伴有PSC时通常病情较轻。同样，全结肠切除术也不能改变PSC的病程。
不论PSC是否行肝移植，PSC和炎症性肠病两种疾病共存增加了结直肠癌的发病率。胆管癌 10% 到 15% 的患者会出现这种情况（2）。
症状和体征参考
1.Kaplan GG, Laupland KB, Butzner D, et al: The burden of large and small duct primary sclerosing cholangitis in adults and children: a population-based analysis.Am J Gastroenterol 102(5):1042-1049, 2007. doi: 10.1111/j.1572-0241.2007.01103.x
2.Tabibian JH, Ali AH, Lindor KD: Primary sclerosing cholangitis, part 2: Cancer risk, prevention, and surveillance.Gastroenterol Hepatol (NY). 14(7):427-432, 2018.PMID: 30166959
原发性硬化性胆管炎的诊断
磁共振胆胰管成像（MRCP）
有不明原因异常的患者怀疑原发性硬化性胆管炎（PSC） 肝脏检查，尤其是那些有 炎症性肠病。 典型的胆汁淤积表现：碱性磷酸酶和gamma‑谷氨酰转移酶(GGT)通常比氨基转移酶升高更明显。gamma‑球蛋白和IgM水平趋于升高。抗he抗体和PANCA通常为阳性。抗线粒体抗体在 原发性胆汁性胆管炎阳性，而在PSC中阴性。
肝胆系统的影像学检查通常从超声开始，以排除肝外胆管梗阻。虽然超声或CT可显示导管扩张，诊断需要胆管造影显示肝内和肝外胆管多发狭窄与扩张。胆道造影应从磁共振胰胆管造影（MRCP）开始。内窥镜逆行胰胆管造影(ERCP)通常是第二选择，因为它是有创的。通常明确诊断不需要进行肝活检，如果行肝活检，可见胆管增生、 管周纤维化、炎症和胆管消失。当疾病进展时，管周纤维化从汇管区向外扩展，最终导致继发性胆汁性肝硬化。
患有 PSC 的成年人，即使没有肝硬化，应该接受腹部成像（超声、腹部计算机断层扫描或磁共振成像/磁共振胰胆管造影）每6至12个月筛查一次胆囊癌和胆管癌。应定期监测碳水化合物抗原 (CA) 19-9 的血清水平（1)。
结肠镜检查与活检应在没有先前存在的 炎症性肠病 (IBD)的患者在诊断为PSC时进行，并且由于结肠腺癌的风险增加，从诊断为PSC和IBD的患者开始，应每年进行一次。
诊断参考文献
1.Bowlus CL, Lim JK, Lindor KD: AGA Clinical practice update on surveillance for hepatobiliary cancers in patients with primary sclerosing cholangitis: Expert review.Clin Gastroenterol Hepatol 17(12):2416-2422, 2019.doi: 10.1016/j.cgh.2019.07.011
原发性硬化性胆管炎的治疗
支持治疗
内窥镜逆行胰胆管造影 (ERCP) 扩张术治疗主要（显性）狭窄
复发性细菌性胆管炎或肝衰竭并发症可行肝移植。
无症状患者一般只需要监测（如体格检查和肝功能检查，每年2次）并且，如果是成人，定期成像和测量 CA 19-9 以进行胆囊癌和胆管癌筛查。 熊去氧胆酸（最高20mg/kg/d）减少瘙痒和改善生化标志物，但不影响存活。慢性胆汁淤积和肝硬化需要支持治疗。细菌性胆管炎需要用抗生素和治疗性ERCP (1)。如果一个单一狭窄是阻塞的主要原因（高达45%的患者可能出现显性狭窄）(2)，ERCP扩张（细胞学刷检和原位荧光杂交[FISH]筛查胆管癌）和支架植入可缓解症状。
对于原发性硬化性胆管炎患者，肝移植是唯一能够改善预期寿命的治疗方法，可以治愈。复发性细菌性胆管炎或终末期肝病的并发症，（如难治性 腹水 、 门体分流脑病 或 食管静脉曲张 破裂出血）， 或胆管癌（在适当选择的患者中），都是肝移植的指征。
治疗参考文献
1.Aabakken L, Karlsen TH, Albert J, et al: Role of endoscopy in primary sclerosing cholangitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Association for the Study of the Liver (EASL) Clinical Guideline.Endoscopy 49(6):588-608, 2017.doi: 10.1055/s-0043-107029
2.Bowlus CL, Arrivé L, Bergquist A, et al: AASLD practice guidance on primary sclerosing cholangitis and cholangiocarcinoma.Hepatology 77(2):659-702, 2023. doi: 10.1002/hep.32771
关键点
大多数 (80%) PSC 患者患有 IBD，通常是溃疡性结肠炎，并且许多患者具有自身抗体。
如果患者，特别是炎性肠病患者，肝功能检查中有原因不明胆汁淤积型异常，则应该怀疑PSC。
超声排除肝外胆道梗阻，然后做MRCP（或ERCP，作为第二选择）。
通过定期肝检查监测患者，定期筛查胆囊癌和胆管癌，并治疗症状和并发症（例如，ERCP 评估和治疗显性狭窄）。
出现复发性细菌性胆管炎或肝衰竭并发症可行肝移植