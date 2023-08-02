原发性硬化性胆管炎的症状和体征

原发性硬化性胆管炎的症状和体征

通常起病隐匿，进行性乏力和瘙痒。高达40%的患者会出现腹痛、瘙痒、腹泻、黄疸、疲劳和发烧等症状 (1)。可有脂肪泻和脂溶性维生素的缺乏。持续的黄疸预示病情严重。75%的患者可发生有症状的胆囊结石 和胆管结石 (1)。

有些患者无症状，直到病程晚期才出现症状，以肝脾大或肝硬化为首发症状。 原发性硬化性胆管炎 (PSC) 往往会缓慢而无情地进展。 终末阶段涉及失代偿性肝硬化，门脉高压，腹水和肝功能衰竭。

尽管PSC和炎症性肠病有关，但两者病程是独立的。溃疡性结肠炎可在PSC之前数年出现，伴有PSC时通常病情较轻。同样，全结肠切除术也不能改变PSC的病程。

不论PSC是否行肝移植，PSC和炎症性肠病两种疾病共存增加了结直肠癌的发病率。胆管癌 10% 到 15% 的患者会出现这种情况（2）。