本病因感染肺吸虫（Paragonimus westermani 卫氏并殖吸虫）及相关虫种所致。人类通过食用生的、腌制的或未煮熟的淡水甲壳类动物而感染。 大多数感染无症状，但可能会出现肺部症状，包括慢性咳嗽、胸痛、呼吸困难和咯血。 也可发生变态性皮肤反应和中枢神经系统异常，包括癫痫发作、失语、轻瘫及视觉障碍。在痰液、粪便、胸水或腹水中找到虫卵可诊断。也可进行血清学检测。治疗药物为吡喹酮。
吸虫为一类可感染人体不同部位（如血管、胃肠道、肺或肝脏）的扁平状的寄生虫，不同种类感染部位不同。
虽然目前有>30种的 Paragonimus 并殖吸虫，且其中10种能感染人类，但P. westermani卫氏并殖吸虫是最主要的致病虫种。
最重要的流行地区为亚洲，特别是韩国、日本，中国台湾和大陆以及菲律宾。
其他并殖吸虫属的流行区包括西非和中南美洲的部分地区。P. kellicotti猫并殖吸虫 在北美造成人类感染。
另请参阅世界卫生组织（WHO）和美国疾病控制与预防中心（CDC）有关肺吸虫病的信息。
肺吸虫病的病理生理
虫卵随痰或粪便排出，2~3周后在水中孵育出毛蚴（蚴虫第一阶段）。毛蚴侵入螺体内发育、繁殖，最后发育为尾蚴（浮游蚴）。尾蚴钻入淡水蟹或螯虾并成囊而形成囊蚴。人因吃生的或醃制或未煮熟的上述甲壳类动物而感染。囊蚴在人体消化道内脱囊，穿过肠壁到达腹膜腔，然后移行穿过膈进入胸膜腔，进入肺组织，成囊并发育为雌雄同体的可产卵的成虫。成虫可从4~6mm长到7.5~12mm长。虫卵随痰液，从肺里咳出，吐出或吞下并通过粪便排出体外。
成虫也可在脑、肝、淋巴结、皮肤和脊髓中发育。但在这些器官中，成虫无法完成生活周期，因为虫卵无法排出体外。成虫的寿命可长达20~25年。
Image from the Centers for Disease Control and Prevention Image Library.
其他宿主包括猪、狗和其他猫科动物。
肺吸虫病的症状和体征
肺吸虫病的诊断
痰和粪便显微镜检
血清学检测抗体
在痰或粪便中查到特征性的大而有盖的虫卵可诊断并殖吸虫病。有时，也可在胸水和腹水中也发现虫卵。虫卵可能难以找到，因为排卵是间歇性的而且虫卵量少。浓集法可提高敏感性。
抗体的血清学检测有助于轻症感染和肺外肺吸虫病的诊断。
X线检查可提供辅助，但不具诊断价值；胸片和胸部CT显示弥散性浸润、结节、环状阴影、空洞、条索影、肺脓肿、胸腔积液和/或气胸。
肺吸虫病的治疗
吡喹酮
吡喹酮25mg/kg po tid，连服2日，是肺吸虫病的首选药物。
如果可获得，三氯苯达唑是可接受的治疗方式，剂量为10mg/kg餐后口服1次，或者对于严重感染，10mg/kg餐后口服2次，隔12小时一次。
吡喹酮也可用于治疗肺外感染，但可能需要多个疗程。
对于脑部感染，可在吡喹酮基础上短期联用皮质醇激素，以减少死亡吸虫引起的炎症反应。
皮肤病变有时可能需要作外科切除，在极罕见的情况下脑囊肿也可能需手术摘除。
最好的预防方法是不吃来自流行区的生的或半生不熟的蟹或螯虾。