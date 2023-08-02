本病因感染肺吸虫（Paragonimus westermani 卫氏并殖吸虫）及相关虫种所致。人类通过食用生的、腌制的或未煮熟的淡水甲壳类动物而感染。 大多数感染无症状，但可能会出现肺部症状，包括慢性咳嗽、胸痛、呼吸困难和咯血。 也可发生变态性皮肤反应和中枢神经系统异常，包括癫痫发作、失语、轻瘫及视觉障碍。在痰液、粪便、胸水或腹水中找到虫卵可诊断。也可进行血清学检测。治疗药物为吡喹酮。

吸虫为一类可感染人体不同部位（如血管、胃肠道、肺或肝脏）的扁平状的寄生虫，不同种类感染部位不同。

虽然目前有>30种的 Paragonimus 并殖吸虫，且其中10种能感染人类，但P. westermani卫氏并殖吸虫是最主要的致病虫种。

最重要的流行地区为亚洲，特别是韩国、日本，中国台湾和大陆以及菲律宾。

其他并殖吸虫属的流行区包括西非和中南美洲的部分地区。P. kellicotti猫并殖吸虫 在北美造成人类感染。

另请参阅世界卫生组织（WHO）和美国疾病控制与预防中心（CDC）有关肺吸虫病的信息。

肺吸虫病的病理生理 虫卵随痰或粪便排出，2~3周后在水中孵育出毛蚴（蚴虫第一阶段）。毛蚴侵入螺体内发育、繁殖，最后发育为尾蚴（浮游蚴）。尾蚴钻入淡水蟹或螯虾并成囊而形成囊蚴。人因吃生的或醃制或未煮熟的上述甲壳类动物而感染。囊蚴在人体消化道内脱囊，穿过肠壁到达腹膜腔，然后移行穿过膈进入胸膜腔，进入肺组织，成囊并发育为雌雄同体的可产卵的成虫。成虫可从4~6mm长到7.5~12mm长。虫卵随痰液，从肺里咳出，吐出或吞下并通过粪便排出体外。 成虫也可在脑、肝、淋巴结、皮肤和脊髓中发育。但在这些器官中，成虫无法完成生活周期，因为虫卵无法排出体外。成虫的寿命可长达20~25年。 Paragonimus westermani韦氏并殖吸虫 生命周期 图片 Image from the Centers for Disease Control and Prevention Image Library. 其他宿主包括猪、狗和其他猫科动物。

肺吸虫病的症状和体征 大多数肺吸虫病患者无症状；然而， 吸虫的侵袭和移行可导致腹泻、腹痛、发热、咳嗽、荨麻疹、肝脾肿大、肺部异常、嗜酸性粒细胞增多。 在慢性期，肺受损为主，但其他器官也可被累及。肺部感染的症状发展缓慢，包括慢性咳嗽，胸痛，咯血和呼吸困难;临床表现与结核病相似，常常与结核相混淆。 脑部感染表现为占位性病变，常在肺部疾病开始后1年内出现。癫痫发作、失语、轻瘫和视力障碍常见。 游走性皮肤变态反应性病变与皮肤幼虫移行症的病变相似，这在 P. skrjabini斯氏并殖吸虫感染时常见，但也可见于其他虫种的感染。

肺吸虫病的诊断 痰和粪便显微镜检

血清学检测抗体 在痰或粪便中查到特征性的大而有盖的虫卵可诊断并殖吸虫病。有时，也可在胸水和腹水中也发现虫卵。虫卵可能难以找到，因为排卵是间歇性的而且虫卵量少。浓集法可提高敏感性。 抗体的血清学检测有助于轻症感染和肺外肺吸虫病的诊断。 X线检查可提供辅助，但不具诊断价值；胸片和胸部CT显示弥散性浸润、结节、环状阴影、空洞、条索影、肺脓肿、胸腔积液和/或气胸。