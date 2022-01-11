有多种能叮咬的螨。恙螨（chiggers）可能是最常见的螨。这是种恙螨以螨幼虫形式普遍存在于除干旱地区外的户外场所。其寄生于皮肤，然后脱落。美国以外地区的恙螨可能携有恙虫病东方体 Orientia tsutsugamushi Orientia tsutsugamushi（ see page 恙虫病）。恙螨不侵入皮肤深部，但因虫体很小，不易发现。

常见叮咬和侵入皮肤的螨虫有 Sarcoptes scabiei：能引起疥疮的螨和Demodex蠕形螨。蠕形螨会引起疥疮样皮炎（有时也称兽疥癣）。

皮炎是由偶尔叮咬人类的螨虫引起的，但通常是鸟类、啮齿类动物或宠物的体外寄生虫，以及污染植物材料或储存的食物或饲料的螨虫引起的。

鸟螨可叮咬发生于活家禽、观赏鸟有接触，或家中有鸟巢的人。

啮齿动物螨来自猫、狗（特别是小狗）和兔，会叮咬人。

来自养猪场和宠物猪的猪疥螨（S.scabiei var suis） S. scabiei var suis 也会叮咬人。

稻草痒螨（Pyemotes tritici) 是软体昆虫的寄生虫，可以或已经存在于种子、稻草、干草和其他植物材料等材料中。叮咬使用这些受污染物品的人。粮仓工人、处理草种或干草的人以及处理干燥植物的人最易被叮咬。

过敏性皮炎或“杂货店瘙痒”，是由几种螨虫引起的，这些螨虫污染了储存的谷物产品、奶酪和其他食品。这些螨并不叮咬人，但其身上的变应原或排泄物可使人致敏。

尘螨虽不叮咬人，但以脱落在枕头、床垫和地板（尤其是地毯）上的皮肤细胞为食。许多人为尘螨外甲和排泄物所致敏，产生呼吸道高敏反应。

螨虫叮咬的症状和体征 大多数螨虫叮咬会引起某种形式的瘙痒性皮炎；由于恙螨叮咬引起的瘙痒尤其剧烈。

螨虫叮咬的诊断 临床评估 非侵入性螨叮咬的诊断主要基于病史（生活、工作和娱乐场所）和体检。在患者身上发现螨的机会极少，因其在叮咬后即脱离人体。皮肤反应常为迟发性，多数病人在被咬后数天才就医。 不同螨引起的皮肤表现难以相互鉴别，外观上甚至与其他原因所致的皮损相似（如昆虫叮咬、接触性皮炎和毛囊炎）。 侵入性螨叮咬可通过疑似病史和疥疮样皮损表现进行诊断。如诊断不明确或治疗无效，可进行皮肤活检确诊。

螨虫叮咬的治疗 局部皮质激素或口服抗组胺药物

抗生素治疗，如氯菊酯治疗穴居螨

见疥螨的治疗 非疥螨叮咬主要为对症治疗。可局部涂抹可的松、口服抗组胺药物控制瘙痒，超敏反应消退后停用。医师帮助病人寻找螨叮咬的可能来源，避免再度接触。