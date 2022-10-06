过敏性鼻炎（allergic rhinitis）表现为花粉或其他过敏原引起的季节性或常年性的鼻痒、喷嚏、流涕、鼻黏膜充血，有时候伴随花粉或过敏原暴露导致的结膜炎。依据病史和皮肤试验进行诊断。治疗上联合应用抗组胺药、减充血剂和皮质激素鼻内喷雾，对于那些严重的，难以控制的患者可采用脱敏治疗。

(参见过敏和过敏性疾病概述。）

过敏性鼻炎分为季节性发作（如花粉症）和常年性发作（常年性鼻炎）。季节性鼻炎通常是过敏性的。至少25％的常年发作鼻炎是非过敏性的。

季节性过敏性鼻炎（花粉热）最常由植物过敏原引起，因季节和地理位置而异。常见的植物过敏原包括：

春季： 由树上的花粉（如：橡树、榆树、枫树、桤木、桦树、刺柏木、橄榄树）引起

夏季： 由牧草花粉（狗乐草、猫尾草、香茅草、果园草、约翰逊草）和野草花粉（俄罗斯蓟、英格兰车前草）引起

秋季：由其他的野草花粉（如豚草）引起

病因有显著的地区性差异。季节性鼻炎偶尔可由空气传播的真菌孢子引起。

常年性鼻炎 是由全年暴露于室内吸入性过敏原（如尘螨粪便、蟑螂成分、动物皮屑）或连续季节对植物花粉的强烈反应引起的。

过敏性鼻炎和哮喘常共存，其中的原因还不确定，可能因为鼻炎和哮喘有相同的过敏过程（同一个气道假说），或是因为鼻炎是哮喘的诱因之一。

常年性鼻炎的多种非过敏性形式包括感染性、血管舒缩性、药物诱导性（如阿司匹林或非甾体抗炎药NSAID诱导）、萎缩性鼻炎和伴有嗜酸性粒细胞增多的非过敏性鼻炎（NARES）。

过敏性鼻炎的症状和体征 患者表现为瘙痒（鼻、眼或口周）、喷嚏、流涕、鼻塞和鼻窦阻塞。鼻窦阻塞可引起前额痛，鼻窦炎是常见并发症。常有咳嗽和喘息，尤其当患者同时患哮喘时。 常年性鼻炎最突出的特点是慢性鼻塞，儿童常可因此引起慢性中耳炎。常年性鼻炎的症状时轻时重，鼻痒并不明显。慢性鼻窦炎 和 鼻息肉 可能发生。 体征主要有：鼻黏膜水肿，鼻甲呈浅蓝-红色，一些季节性鼻炎的患者还伴随结膜充血和眼睑水肿。 如果出现 过敏性结膜炎 ，其症状包括双侧轻度至重度眼痒、结膜充血、光敏感、眼睑水肿以及水样或丝状分泌物。

过敏性鼻炎的治疗 抗组胺药

减充血药

鼻喷激素

对季节性或严重、难治性鼻炎进行脱敏治疗 由过敏原引起的季节性和常年性鼻炎的治疗方法基本一致，去除或回避过敏原（如：消除尘螨和蟑螂）也同样推荐用于常年性鼻炎。对季节性或严重、难治性鼻炎，脱敏治疗可能有用。 最有效的一线药物治疗包括 使用鼻用皮质激素联合（或不联合）口服或鼻用抗组胺药

口服抗组胺药和减充血药物(如拟交感神经制剂，如伪麻黄碱) 鼻内减充血剂喷雾剂（例如，羟甲唑啉、苯肾上腺素）可用于短期缓解鼻塞。通常，不建议连续使用超过 3 天，因为可能会出现反弹性鼻塞。 其次可以选择使用下列药物来缓解流涕：鼻用肥大细胞稳定剂（如色甘酸钠）每日3～4次；鼻用H1拮抗剂氮䓬斯汀1~2喷，每日2次；0.03％的异丙托铵2喷，每4～6小时1次。 可以使用氮卓斯汀/氟替卡松 (137 mcg/50 mcg) 的组合。初始剂量为每个鼻孔1次，一天两次。 用生理盐水洗鼻有助于稀释黏稠的分泌物，并湿润鼻黏膜。 鼻用生理盐水常常被人遗忘，有助于调动粘稠的鼻腔分泌物，并为鼻粘膜补水；药店中有各种盐水试剂盒和冲洗设备（如挤压瓶、球形注射器）和试剂盒，或者患者可以自己制作溶液。 孟鲁司特是一种白三烯阻滞剂，可缓解过敏性鼻炎症状，但由于存在心理健康不良反应（如幻觉、强迫症、自杀念头和行为）的风险，仅当其他治疗无效或无效时才应使用孟鲁司特容忍。 奥马珠单抗是一种抗IgE抗体，已被用于治疗过敏性鼻炎，但可能作用有限，因为有价格较低、有效的替代品。

过敏性鼻炎的预防 避免诱发因素

有时脱敏治疗 避免诱发因素 对常年性过敏，如果可能，应当祛除或回避过敏的触发因素。预防措施如下： 清除会积尘的物品，例如小摆设，杂志，书籍和毛绒玩具

使用合成纤维枕头及不透气的褥垫铺盖可以控制与室内抗原的接触

用热水勤洗床单、枕套及毛毯

经常打扫房屋，包括除尘，吸尘和湿拖地

移除软垫家具、地毯或者经常用吸尘器清理它们

用百叶窗代替纱窗和窗帘

打扫卫生，杀灭蟑螂

在地下室和其他通气不良、潮湿的房间里使用除湿设备

安装高效空气滤过装置

回避食物过敏原

限制宠物进入个别房间，避免接触 如果可能还应避免和控制次要的非过敏原性的诱发因素（如吸烟、浓烈的气味、刺激的烟尘、空气污染、冷空气和高湿度）。 脱敏治疗 免疫治疗对季节性鼻炎的效果优于常年性鼻炎，可用于： 症状严重

无法避免过敏原。

药物治疗效果不佳 花粉季节结束后，应立即开始第一次脱敏尝试，为下一个季节做准备；花粉季节开始脱敏时，不良反应会增加，因为人的过敏性免疫力已经受到最大程度的刺激。 使用 5 草花粉舌下片（Oralair®——5 种草花粉的提取物：甜春花、果园、多年生黑麦、梯牧草和肯塔基蓝草）的舌下免疫疗法可用于治疗草花粉引起的过敏性鼻炎。另一种方法是舌下含服梯牧草提取物片（Grastek®）剂量是 成人：每天服用一片300～IR（反应指数）的5～草花粉提取物（Oralair®）或一片2800～BAU（生物等效过敏单位）的噻吗草提取物（Grastek®）

对于5～17岁的患者：第1天服用一片100～IR的5～草花粉提取物，第2天同时服用两片100～IR片剂，然后从第3天开始每天服用一片300～IR片剂

对于年龄≥5岁的草花粉诱导的过敏性鼻炎患者：每天服用一片2800-BAU的噻吗草花粉提取物 第一剂应当在卫生保健机构给予给药后应观察患者30分钟，因为可能会出现严重过敏反应。 如果第一个剂量耐受，患者可以在家采取后续剂量。治疗应当在每个草花粉季节来临前的4个月开始，持续整个季节。 使用豚草花粉或房尘螨变应原提取物进行舌下免疫，可用于治疗由这些变应原诱发的变应性鼻炎。 对过敏性鼻炎进行家庭免疫治疗的患者应携带预充式自行注射肾上腺素注射器，以防出现过敏反应。