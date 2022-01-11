用钝性弯头钳进行除蜱

有时需预防性使用多西环素

应尽快移除蜱以减轻皮肤免疫反应和减少传染疾病的可能性。若病人身上仍附有蜱，除蜱的最佳方法是用中号的钝性弯头钳将蜱及其吸嘴同时拔除。镊钳应平行紧贴皮肤紧紧钳住蜱的口部，注意避免刺破病人的皮肤和蜱的身体。将钳子缓慢而平稳地拉出，直接从皮肤取出而不要扭转。弯头钳最好，其外弯可紧贴皮肤，而手持端足够远，易于夹住蜱。

留在皮肤内的蜱口器部分很容易被发现，应小心除之。若对蜱口器是否存于皮肤内留有怀疑，不要试图用外科手术清除，否则可能导致更大的组织创伤。蜱口部留在皮肤内不会传播疾病，仅造成长时间刺激症状。其他除蜱的方法有用火柴燃烧（会损害病人组织）或用凡士林凝胶覆盖（无效果），并不推荐。

蜱摘除后应使用抗菌药物。蜱的充血肿胀程度可提示其附着叮咬的时间长短，若局部肿胀变色，口服抗组胺药可能有益。在病人接触到蜱的地区，可将蜱保留并送至实验室进行病原学检查以鉴别病原体（尽管很少实施）。

皮革钝缘蜱咬伤的病损应该用1：20的醋酸铝溶液清洗，必要时可清创。皮质激素对重症病例有一定意义。溃疡期感染常见，但除局部采取抗菌措施外，极少需要其他抗感染治疗。