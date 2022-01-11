在美国，大多数蜱咬伤由硬蜱科中的各种硬蜱所致，若不移除，蜱可吸附在宿主身上吸血数日。接触及吸血时间越长，传播疾病可能性越大。(参见莱姆病、立克次体及相关感染概述和巴贝虫病。)
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蜱咬伤多数发生在春夏季，无痛感。绝大部分不带病原及不传播疾病。但是叮咬处的红色丘疹，可诱发超敏反应或异物肉芽肿反应。皮革钝缘蜱（pajaroello）咬伤会引致局部水疱、脓疱伴破裂、溃疡和焦痂，不同程度的肿胀和疼痛。其他蜱咬伤也有相似的反应。
蜱叮咬的诊断
诊断主要依靠临床表现，以及确定附着蜱的种类。
鹿蜱
蜱叮咬的治疗
用钝性弯头钳进行除蜱
有时需预防性使用多西环素
应尽快移除蜱以减轻皮肤免疫反应和减少传染疾病的可能性。若病人身上仍附有蜱，除蜱的最佳方法是用中号的钝性弯头钳将蜱及其吸嘴同时拔除。镊钳应平行紧贴皮肤紧紧钳住蜱的口部，注意避免刺破病人的皮肤和蜱的身体。将钳子缓慢而平稳地拉出，直接从皮肤取出而不要扭转。弯头钳最好，其外弯可紧贴皮肤，而手持端足够远，易于夹住蜱。
留在皮肤内的蜱口器部分很容易被发现，应小心除之。若对蜱口器是否存于皮肤内留有怀疑，不要试图用外科手术清除，否则可能导致更大的组织创伤。蜱口部留在皮肤内不会传播疾病，仅造成长时间刺激症状。其他除蜱的方法有用火柴燃烧（会损害病人组织）或用凡士林凝胶覆盖（无效果），并不推荐。
蜱摘除后应使用抗菌药物。蜱的充血肿胀程度可提示其附着叮咬的时间长短，若局部肿胀变色，口服抗组胺药可能有益。在病人接触到蜱的地区，可将蜱保留并送至实验室进行病原学检查以鉴别病原体（尽管很少实施）。
皮革钝缘蜱咬伤的病损应该用1：20的醋酸铝溶液清洗，必要时可清创。皮质激素对重症病例有一定意义。溃疡期感染常见，但除局部采取抗菌措施外，极少需要其他抗感染治疗。
莱姆病的预防
对于满足下列条件者，应使用单剂量多西环素（成人200mg；≥8岁儿童4mg/kg，最大200mg）：
叮咬蜱为成虫或幼虫 Ixodes scapularis。
蜱附着≥估计有36小时或根据蜱充血程度确定叮咬达到上述时间。
清除蜱后72小时内进行预防性感染治疗。
当地蜱的博氏疏螺旋体Borrelia burgdorferi感染率≥达到20%。
没有多西环素应用反指征。
但是，那 Borrelia 螺旋体的生殖周期长于平均水平，仅在生殖阶段才对抗生素敏感。因此，一些专家建议使用更长疗程的多西环素（100 mg，每天口服2次，持续4周），以确保根除。在考虑这个更长的课程之前，建议咨询传染病专家。