过敏原特异性血清IgE检测

皮肤试验

试验性排除食谱法（单独进行或在皮肤试验或过敏原特异性血清IgE检测后进行）

严重的食物过敏通常在成年患者明显。当过敏原不明时，或对于多数儿童患者而言，诊断可能比较困难，需与其他胃肠道功能障碍相鉴别。 麸质过敏症的诊断在别处讨论。

检测（例如，过敏原特异性血清IgE检测，皮肤试验）和排除饮食对诊断IgE介导的反应是最有用的。患者应保持食物日记，并仔细列出他们食用的所有食物以及所产生的任何不良影响（特别是与进食有关的时间），以帮助指导有关排除可疑食物的决策。

建议仅对引起临床反应的食物进行测试。由于存在从饮食中不必要地去除食物的风险，因此强烈不建议对多种食物或食物组进行广泛的小组测试。

如果怀疑有食物反应，则执行以下操作之一：

在这两种情况下，一个阳性结果并不能证实临床相关的过敏。两个检测都可以具有假阳性或假阴性结果。皮肤测试通常比过敏原特异性血清IgE测试更敏感，但更可能是假阳性结果。皮试在15至20分钟内提供结果，比特异性的过敏原血清IgE检测快速。

如果任何一项测试为阳性，则从饮食中剔除该食物。如果去除食物症状有所缓解，可再次给予该食物（最好是双盲试验）来确定是否会再诱发症状。（参见 the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)药物声明： Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States.)

如果没有皮肤测试来确认食物过敏，或者结果不确定，接下来的选择可能包括以下一种或两种：

根据患者的饮食日记排除患者怀疑会引起症状的食物，然后评估症状的解决方案

处方不含常见食物过敏原的特殊要素饮食（见表代表性排除饮食中允许食用的食物）。

此时除了特定的食物外，不能进食其他食物或液体。必须始终使用单纯产品。 许多商用产品和膳食中含有大量的不需要的食物（例如，商业黑麦面包含有小麦粉）或痕迹调味剂或增稠剂，确定是否存在不需要的食品可能困难。

与患者讨论并观察患者的食物日记，可以帮助选择最初消除的饮食。如果按照试验食谱进食一周后症状无改善，应该试用另一套食谱。然而，T细胞介导的反应可能需要数周才能解决。如果症状有所缓解，病人的症状不那么严重，可添加一种新的食物，并大量进食超过24小时或直至症状复发。但是，如果患者有特别严重的症状，在医生在场时，进食少量待检测食物，同时观察患者的反应。

添加新食物后出现症状恶化或复发是对该食物过敏的最好证明。