巴贝西虫病是由Babesia种引起的感染。感染可不引起任何症状或仅引起发热、溶血性贫血等与疟疾类似的症状。在脾切除患者、老年人与艾滋病患者，巴贝西虫病引起的感染最为严重。Babesia诊断主要通过血液涂片查找巴贝西虫、血清学检查或聚合酶链反应（PCR）。必要时应用阿奇霉素加阿托伐醌或奎宁加克林霉素治疗。

2019年，美国25个州报告了2418例巴贝斯病病例，其中巴贝斯病是一种可报告的疾病（见 Centers for Disease Control and Prevention: Babesiosis Data & Statistics).流行地区包括马萨诸塞州南塔基特湾接壤的大陆和周边岛屿、罗德岛、纽约的长岛东部及雪尔特岛，康涅狄格州沿岸、新泽西，及中西部地区的威斯康辛州和明尼苏达州。Babesia duncaniDuncani巴贝西虫仅仅在加利福尼亚州及华盛顿地区被传播。据报道，密苏里州的患者身上出现了一种被命名为MO-1的邓肯巴贝虫样菌株。在世界其他地区，其他Babesia由不同的蜱传播感染人类。在欧洲，B. divergens是感染巴贝斯虫的主要原因，尤其好发于脾切除患者。

巴贝斯虫病的病因 在美国， Babesia microti 是导致巴贝西虫病的最主要原因。啮齿目动物是重要的天然宿主，引起家庭蜱病的鹿蜱通常是传播媒介。幼蜱通过叮咬已感染的啮齿目动物感染，接着幼蜱发育为若虫，后者能够感染别的动物或人类。成年蜱虫一般叮咬鹿在鹿体内存活，但也可以传播给人类。 巴贝斯虫 进入红细胞，发育成熟，然后进行无性分裂。被感染的红细胞最终破裂并释放病原体侵入其他红细胞。因此，巴贝斯虫也可以通过输血传播，也有可能通过器官移植传播。目前，美国东北部感染率最高的州正在使用一种检测血液和器官捐献者是否患有微小巴贝斯虫的方法。 先天性感染也可能发生，但非常罕见。 感染巴贝西虫的硬蜱有时会与伯氏疏螺旋体（导致莱姆病)、无浆吞噬细胞（导致人人类粒细胞无浆细胞病 [HGA]）、米亚莫托疏螺旋体（导致发复兴发热样疾病）或波瓦桑病毒（一种导致脑炎的黄病毒)同时感染。因此，患者偶尔会因为蜱虫叮咬中而感染不止一种疾病。 鹿蜱 Ixodes scapularis 图片 Image courtesy of James Gathany via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

COVID-19的症状和体征 在一些健康人群中，尤其当患者年龄<40岁时，无症状Babesia巴贝斯感染可以持续数月至数年，并且可以在整个病程中处于亚临床状态。 当有症状时，巴贝斯虫病通常在 1 至 2 周的潜伏期后开始，并伴有非特异性症状，包括不适、疲劳、寒战、发烧、头痛、肌痛和关节痛。 在健康人中，症状通常会在一周后消退。 此外，黄疸性肝脾肿大、不同程度的溶血性贫血、中性粒细胞略减少及血小板减少均可能发生。 非心源性肺水肿可以发展成严重的疾病。 巴贝西虫病有时是致命的，特别是在老年人、脾切除及艾滋病患者。在上述患者中，巴贝西虫病表现类似恶性疟疾，出现高热、溶血性贫血、血红蛋白尿、黄疸及肾衰。脾切除术可以诱发以前无症状的寄生虫血症。 新生儿巴贝斯虫病的范围从轻微到严重的发热性疾病。

巴贝斯虫病的诊断 光镜下血涂片镜检

血清学检测和基于聚合酶链反应（PCR）的检测 多数巴贝斯虫病患者不记得曾经被蜱叮咬。但他们可能居住在或曾经到过该病的流行区域。 血液涂片找到Babesia 可诊断本病，但是区分Plasmodium种类非常困难。四分体（也被成为马耳他十字架形态）并不常见，为Babesia所特有的，而且有助于诊断。 血清学和聚合酶链反应（PCR）检测是可用的。用B. microti抗原进行间接荧光抗体(IFA)检测有助于诊断低水平寄生虫血症患者，但可能在感染其他种类Babesia的患者中呈假阴性。 如果血液涂片检查结果不明确，基于PCR的检测可帮助区分Babesia和Plasmodium falciparum，确认低寄生虫血症患者的感染情况，并鉴别 Babesia 种类。

巴贝斯虫病的治疗 阿托伐醌联用阿奇霉素

奎宁加克林霉素 无症状巴贝西虫病通常并不需要治疗，但治疗适用于持续高热、寄生虫血症迅速增加和红细胞压积下降的患者。 阿托伐醌和阿奇霉素联合给药 7 至 10 天，不良反应较少，对轻至中度巴贝斯虫病患者的疗效与奎宁加克林霉素的传统疗法一样有效。 成人剂量为阿托伐喹酮750mg po q12h，阿奇霉素首日剂量500~1000mg po，然后每日剂量250~1000mg。体重>5 kg的儿童剂量为阿托伐醌20mg/kg po bid 加阿奇霉素（10mg/kg po 一次顿服，此后5mg/kg/d，持续7～10天）。 奎宁（650mg po tid）加克林霉素（600mg po tid 或300~600mg IV qid，用药7～10天。儿童用药剂量为奎宁（10mg/kg，口服，每日3次）加克林霉素（7～14mg/kg，口服，每日3次）。 奎宁加克林霉素被认为是重症患者的标准疗法。必须密切监测奎宁接受者的不良反应。 交换输血已用于患有高（>10%红细胞）寄生虫血症的重症患者。

预防巴贝斯虫病 所有流行地区的人都应采取标准的蜱虫预防措施。 脾切除患者和艾滋病患者应特别谨慎。患有巴贝斯虫病的人被推迟献血和可能的器官以防止传播。现在在感染率相对较高的州对血液和器官捐献者进行筛查。 蜱叮咬的预防 防止蜱接触皮肤的方法包括 住在步道和小径

将裤子压进到鞋或袜子里

穿长袖衬衫

在皮肤表面应用含二乙甲苯酚胺（DEET）的驱虫剂 在非常年幼的儿童应慎重使用避蚊胺，因为已有毒性反应的报道。衣物上使用扑灭司林可有效杀死蜱。频繁寻找蜱，尤其是在毛发多的区域和儿童，在流行地区至关重要。 应小心移开充血的蜱，不要用手指捏碎蜱，因为可能导致疾病的传播。不应握紧或挤压蜱的身体。用小镊子逐步牵拉头取出蜱。接触处应擦拭酒精。凡士林、点燃火柴和其他刺激物不能有效去除蜱，不应使用。 没有切实可行的方法来去除整个地区的蜱，但在流行区域通过控制小动物种群可减少蜱的种群数。