埃立克体病和无形体病

埃立克体病和无形体病的症状和体征

埃立克体病和无形体病的症状和体征

埃立克体病的临床症状类似于无形体病。少部分人呈无症状感染；多数病人出现突发的流感样症状，如非特异性的发热、寒战、肌痛、无力、恶心、呕吐、咳嗽。头痛和不适，通常在蜱叮咬12天后起病。

皮疹少见于无形体病。部分患者会出现斑丘疹和淤点性皮疹，位于躯干和四肢，尤茵埃立克体 E. chaffeensis感染皮疹较罕见。

埃里克病及无形体病可出现弥散性血管内凝血、多器官功能衰竭、癫痫及昏迷。

对于使用免疫抑制剂（如糖皮质激素、肿瘤化疗、器官移植后长期免疫抑制剂治疗）、HIV感染者或脾切除引起的免疫力下降患者，感染表现更为严重或有更高的死亡率。