预防是至关重要的。即使气候看似不至于有引起冷伤的危险，多穿几层温暖的衣服以及抵御潮湿和风也是很重要的。 应该穿着即便湿了仍保持绝缘隔热的衣服（例如，由羊毛或者聚丙烯材料制成的衣服）。手套和袜子尽可能保持干燥；在极度寒冷的气候条件下，应该穿不会妨碍血液循环的绝缘隔热靴。一顶温暖的帽子也很重要。

摄入充足的液体和食物有助于维持代谢性产热。

身体部位变冰冷或麻木时要特别注意，迅速加温能阻止冻伤的发生。