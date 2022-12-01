看法 进行患者培训
暴露于寒冷环境中可能会导致体温下降（低温）和局部软组织的损伤。
对损伤组织的治疗是复温，通常延迟进行选择性的外科干预。
在过度疲劳、营养不良、脱水、缺氧、心血管功能受损以及与潮湿或金属接触的情况下，冻伤的易感性将会增加。
预防冻伤
预防是至关重要的。即使气候看似不至于有引起冷伤的危险，多穿几层温暖的衣服以及抵御潮湿和风也是很重要的。 应该穿着即便湿了仍保持绝缘隔热的衣服（例如，由羊毛或者聚丙烯材料制成的衣服）。手套和袜子尽可能保持干燥；在极度寒冷的气候条件下，应该穿不会妨碍血液循环的绝缘隔热靴。一顶温暖的帽子也很重要。
摄入充足的液体和食物有助于维持代谢性产热。
身体部位变冰冷或麻木时要特别注意，迅速加温能阻止冻伤的发生。
参考文献
1.Dow J, Giesbrecht GG, Danzl DF, et al: Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Out-of-Hospital Evaluation and Treatment of Accidental Hypothermia: 2019 Update.Wilderness Environ Med 30(4S):S47-S69, 2019.doi: 10.1016/j.wem.2019.10.002