冻伤是组织冻结所引起的损伤。起初表现可能看似良好。皮肤可能表现为发白、水疱和发麻；复温引起严重的疼痛。也可发生坏疽。严重受损的组织会自行断裂。治疗方法就是在（37~40°C）温水中复温和局部护理。偶尔需要外科截肢，但这常常需等到坏死组织界限分明后，是否截肢通常需依据影像学检查的结果决定。
（参见冻伤的概述。）
冻伤常发生于极其寒冷的环境中，尤其是在海拔较高的地方，低温会加重冻伤的程度。四肢远端和裸露的皮肤是最常被冻伤的部位。
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冻伤时在组织细胞内或组织细胞间形成冰晶，从根本上冻结了组织并导致细胞死亡。邻近的未冻结区域仍有危险，因为局部血管收缩和血栓形成能引起内皮及缺血性的损伤。 随着复温过程中的再灌注，炎性细胞因子（如血栓烷类和前列腺素类）释放，加剧了组织损伤。组织缺失的深度与冻结的持续时间长短和深度有关。
参考文献
1.Dow J, Giesbrecht GG, Danzl DF, et al: Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Out-of-Hospital Evaluation and Treatment of Accidental Hypothermia: 2019 Update.Wilderness Environ Med 30(4S):S47-S69, 2019.doi: 10.1016/j.wem.2019.10.002
冻伤的症状和体征
受伤区域发冷、发硬、发白、发麻。复温时，变成红斑状、伴肿胀、疼痛。在4-6小时内形成大水疱，但整个受伤范围在起初几天可能不明显。
水疱内血清澄清表明是浅表损伤，表浅损伤愈合没有残留组织缺失。
躯体近端内含血性液的水疱表明是深部损伤，并可能有组织缺失。
深部组织冻结能引起干性坏疽，伴黑色硬壳覆盖于健康组织之上。湿性坏疽相对少见，呈灰白，水肿，软化。湿性坏疽的特点为易感染，而干性坏疽很少感染。
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严重受损的组织可能会自动断离。可能出现骨筋膜室综合征。任何程度的冻伤都可能会导致指甲生长障碍及长期的神经病理症状：对寒冷敏感，出汗过多和麻木（症状类似复杂区域疼痛综合征）。
冻伤的诊断
临床评估
诊断基于临床表现。 然而，冻伤的早期特征性表现（例如，肢体冰冷、麻木、发白或发红和出水疱）亦为非冻结性冻伤的特征，冻伤的鉴别可能需重复观察直至出现更多特异性特征（例如，黑痂）。
冻伤的治疗
温水（37~39°C）复温
支持疗法
局部伤口护理
有时需延后外科干预
院前处理
在野外，冻伤肢体应完全浸没在可忍受的温水中（37-39°C）进行迅速复温。 冻伤区域是麻木的，所以用不能控制温度的干热源（例如明火和电热毯）进行复温有烫伤的危险。摩擦可进一步加重组织损伤，故应该避免。
冻伤时间越长，最终损伤可能越大。然而，如果患者必须行走一段距离来接受治疗，不推荐对足部解冻，因为解冻组织对行走的创伤特别敏感，并且如果再冷冻，将比保持冷冻状态损伤更严重。如果必须延时解冻，应该将受冻区域轻轻擦干净、保持干爽、并用无菌敷料包裹。如若有镇痛药，需给病人服用，同时保持整个身体的温暖。
急性期治疗
一旦送达医院，需稳定病人的核心体温，其受冻肢体应在盛有循环水的温度约37-39°C的大容器中迅速复温；通常复温15-30分钟足已。解冻常被错误地过早结束，因为在复温过程中疼痛可能很剧烈。可以使用胃肠外的镇痛药，包括鸦片类药物。
鼓励患者在解冻过程中轻轻移动患处。使大而透明的水泡保持完整或采用无菌技术抽吸。出血性水疱亦应保持原状以防止深部真皮层继发干燥。破损的小囊泡应予清创。如果溶栓后没有灌注，可以考虑给予罂粟碱（一种血管扩张剂）、尼卡地平或硝酸甘油。如果血流仍然不畅，可以考虑动脉内或静脉溶栓（纤溶）治疗（1)。该治疗完成后应使用依诺肝素1 mg/kg 皮下注射 bid，连续14天。
抗炎措施（例如，每6小时局部使用芦荟，每8小时口服400至600毫克布洛芬）可能有帮助。将受伤区域暴露于温暖空气中，并将肢体抬高以减轻水肿。 抗凝剂、静脉用低分子右旋糖酐和动脉内血管扩张剂（例如，利血平和妥拉唑啉）临床上尚未被证实有益于冻伤治疗。理论上长效的alpha～受体阻滞剂酚苄明（10～60mg口服每天1次）能减少血管痉挛，并改善血流。对于48小时内出现的严重损伤，应考虑输注前列环素类似物（如伊洛前列素）。
预防感染是至关重要的；应考虑预防链球菌感染（如青霉素），尤其是在严重污染或挤压伤的情况下。如若出现湿性坏疽，应使用广谱抗菌药物。如果没有按时接种破伤风疫苗，则注射破伤风类毒素。如果组织损伤严重，则监测组织压力（参见 隔室综合征：诊断 、如何测量前臂的隔室压力 和 如何测量小腿的隔室压力)。
后续治疗
为了维持代谢性产热，足够的营养也是很重要的。预解冻，考虑使用 多普勒超声 评估脉搏和组织外观。
其他影像学检查包括放射性核素扫描、磁共振、微波温度记录和激光多普勒血流仪有助于评估血液循环、测定组织活性，由此可以指导治疗。磁共振，尤其磁共振血管造影术可以在临床分界出现之前确定冻伤分界线，这样就使尽早行外科清创术或截肢术成为可能。然而早期外科干预是否能改善远期预后尚不清楚。通常，尽可能延缓手术，因为黑色痂壳常常脱落后露出有活力的组织。在分界及大范围组织缺失清晰出现之前可能需要对严重冻伤患者观察数周。
一天3次以37°C水温的漩涡浴清洗患处，之后轻柔擦干患处，休息和时间是本病最好的远期治疗。 众所周知，对于冻伤长期症状（例如麻木和对冷刺激的超敏反应）并没有完全有效的治疗方法，尽管化学或外科交感神经切除术可能对晚期神经性症状有效。
治疗参考文献
1.Hickey S, Whitson A, Jones L, et al: Guidelines for Thrombolytic Therapy for Frostbite. Journal of Burn Care & Research, 41:1, 2020.
关键点
尽管充血水泡提示损伤较深，损伤的深度最初难以识别。
使用触感温暖的水（37-39℃），尽快解冻冻伤组织；通常需要镇痛。
避免解冻之后再冷冻。
保持受累的区域不被覆盖，清洁，干燥和抬高。
黑色组织可能代表即将蜕皮的黑色壳，或需要截肢的坏疽；手术可能会延迟到界限清楚。
神经性症状（如，对冷、麻木敏感）可能会永久存在。