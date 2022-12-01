冻伤是组织冻结所引起的损伤。起初表现可能看似良好。皮肤可能表现为发白、水疱和发麻；复温引起严重的疼痛。也可发生坏疽。严重受损的组织会自行断裂。治疗方法就是在（37~40°C）温水中复温和局部护理。偶尔需要外科截肢，但这常常需等到坏死组织界限分明后，是否截肢通常需依据影像学检查的结果决定。

（参见冻伤的概述。）

冻伤常发生于极其寒冷的环境中，尤其是在海拔较高的地方，低温会加重冻伤的程度。四肢远端和裸露的皮肤是最常被冻伤的部位。

脚冻伤 图片 © Springer Science+Business Media

手部冻伤 图片 © Springer Science+Business Media

冻伤时在组织细胞内或组织细胞间形成冰晶，从根本上冻结了组织并导致细胞死亡。邻近的未冻结区域仍有危险，因为局部血管收缩和血栓形成能引起内皮及缺血性的损伤。 随着复温过程中的再灌注，炎性细胞因子（如血栓烷类和前列腺素类）释放，加剧了组织损伤。组织缺失的深度与冻结的持续时间长短和深度有关。

参考文献 1.Dow J, Giesbrecht GG, Danzl DF, et al: Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Out-of-Hospital Evaluation and Treatment of Accidental Hypothermia: 2019 Update.Wilderness Environ Med 30(4S):S47-S69, 2019.doi: 10.1016/j.wem.2019.10.002

冻伤的症状和体征 受伤区域发冷、发硬、发白、发麻。复温时，变成红斑状、伴肿胀、疼痛。在4-6小时内形成大水疱，但整个受伤范围在起初几天可能不明显。 水疱内血清澄清表明是浅表损伤，表浅损伤愈合没有残留组织缺失。

躯体近端内含血性液的水疱表明是深部损伤，并可能有组织缺失。 深部组织冻结能引起干性坏疽，伴黑色硬壳覆盖于健康组织之上。湿性坏疽相对少见，呈灰白，水肿，软化。湿性坏疽的特点为易感染，而干性坏疽很少感染。 严重的足部冻伤伴脚趾坏死 图片 © Springer Science+Business Media 严重受损的组织可能会自动断离。可能出现骨筋膜室综合征。任何程度的冻伤都可能会导致指甲生长障碍及长期的神经病理症状：对寒冷敏感，出汗过多和麻木（症状类似复杂区域疼痛综合征）。

冻伤的诊断 临床评估 诊断基于临床表现。 然而，冻伤的早期特征性表现（例如，肢体冰冷、麻木、发白或发红和出水疱）亦为非冻结性冻伤的特征，冻伤的鉴别可能需重复观察直至出现更多特异性特征（例如，黑痂）。