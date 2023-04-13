如何测量前臂的间隔室压力

测量间隔室压力以帮助诊断 间隔室综合征。 间隔室压力的测量是基于医院的程序，需要相当的技术技能；通常会咨询骨科医生或普通外科医生。

可以在前臂的 3 个间隔室（掌侧、背侧和活动臂）中测量间隔室压力。

史崔克® 系统，一种市售的仪器，在这里使用。遵循所有仪器说明。了解您的特定机构可以使用哪些设备。

(参见筋膜室综合症。）

测量前臂室压力的指征 疑似筋膜室综合征 间隔室综合征表现为受累筋膜室疼痛加重，与损伤的明显严重程度不成比例，并因筋膜室肌肉的被动拉伸而加剧。触诊时，间隔室可能肿胀和紧张，但这些发现可能并不总是存在。

测量前臂室压力的禁忌症 绝对禁忌证 无 相对禁忌证 预期进针部位皮肤或深层组织感染：如果可能，请使用其他未感染的部位。

出血体质，可能需要在间隔室压力测量前纠正

测量前臂室压力的并发症 错误的高压或低压测量可能是由于针头放置不当或受阻、设备有缺陷或校准不准确、患者激动或注入间隔室中的测试盐水过多。这些测量误差会导致不正确的治疗。

可能会发生因针头插入而导致的感染、出血或组织损伤。

测量前臂室压力的设备 无菌衣，手套和手术洞巾

无菌纱布

史崔克 ® 系统，包含针头、管道和换能器

温和的消毒清洁剂（例如，2% 氯己定）

局部麻醉剂（如1-2％利多卡因）

25 至 27 号针

用于局部麻醉注射的大约 3 至 5 毫升注射器

无菌敷料

如果需要程序镇静，适当的药物（如丙泊酚、氯胺酮）和 脉搏血氧仪 或者 二氧化碳测定法

测量前臂室压力的其他注意事项 需要无菌技术来防止隔室组织的微生物污染。

保持低阈值来测量高危患者的筋膜室压力，因为深筋膜室可能没有可触及的紧张或肿胀，疼痛是非特异性的，并且在意识模糊的患者中，症状和体征可能不存在或非特异性。

必须在出现苍白或无脉搏之前进行诊断并开始治疗。

测量前臂室压力的相关解剖结构 前臂有3个隔间： 掌侧筋膜室：包括尺侧腕屈肌、拇长屈肌、深屈肌、浅屈肌、掌长肌和桡侧腕屈肌，以及尺神经、浅桡神经和正中神经以及桡动脉、尺神经和骨间前动脉

背侧筋膜室：包括拇长伸肌、拇长展肌、趾伸肌、小趾伸肌、尺侧腕伸肌以及骨间后神经和骨间后动脉

活动筋膜室：包括肱桡肌、桡侧腕短伸肌和桡侧腕长伸肌 掌侧隔室最常受到间隔室综合征的影响。

测量前臂室压力的相关解剖结构 将患者与受影响的手臂放在心脏水平，以便针可以垂直于被测量的隔间的角度进入皮肤。

测量前臂室压力的分步描述 准备设备 打开史赛克 ® 系统并将内容物移至无菌区域。

将针牢固地放在隔膜室的锥形杆上。取下预充式注射器上的盖子，并将其连接到另一侧的杆上。

打开监视器的盖子，将腔室放入压力监视器中，黑色表面朝下。小心地推动它直到它就位。合上显示器的盖子。

以 45° 角向上握住针头并按下柱塞以清除系统中的空气。不要让盐水沿着针头滴入换能器中。

打开显示器并检查显示窗口中是否出现数字读数。

校准设备：以预期的插入角度握住设备。按下“归零”按钮并确保几秒钟后显示屏显示“00”。在继续之前，显示器必须显示为“00”。对于每次额外的测量，单位必须重新校准为“00”。 所有筋膜室的一般步骤 对受影响的前臂进行术前神经血管检查。

使用消毒清洁剂（如氯己定）准备覆盖该区域的皮肤。 铺上无菌洞巾。

使用 25 至 27 号针头，在进针部位注射一团局部麻醉剂。避免将麻醉剂注入肌肉和筋膜的深层组织。这样做可能会错误地升高间隔室压力测量值。

将组装和校准的压力监测器垂直于被测量的隔间，并尽可能轻地将针头穿过皮肤插入到适合目标隔间的深度。

将 0.3 mL 的盐水缓慢注入隔室。

等待显示窗口显示已达到平衡并记录合成压力。

每次额外的测量，将单位重新校准为“00”并重复该过程。

测量的压力超过约 30 毫米汞柱或在舒张压约 30 毫米汞柱以内，支持筋膜室综合征的诊断，并提示建议立即进行筋膜切开术。

即使间隔室压力不升高，也可能出现间隔室综合征；如果根据临床发现怀疑，应假定诊断并连续测量室压。 掌侧隔室的具体步骤 将患者仰卧，前臂旋后。

识别掌长肌腱及其近端路线。

将针插入前臂近端和中间三分之一交界处的掌长肌内侧。

垂直推进针头并将其指向尺骨后缘，深度为 1 至 2 厘米。

当您用手指按压进针点近端或远端的掌侧隔室并伸展手指和手腕时，通过观察压力升高来确认正确的针头位置。 背隔室的具体步骤 将患者仰卧，前臂旋前。

在前臂近端和中三分之一的交界处触诊尺骨的后部。

在尺骨后侧 1 到 2 厘米的这个水平插入针。

将针垂直推进到 1 到 2 厘米的深度。

当您用手指按压进针点近端或远端的背部隔室并弯曲手腕或手指时，通过观察压力升高来确认正确的针头位置。 移动筋膜室的具体步骤 将患者仰卧，手臂旋后。

确定前臂近端和中间三分之一交界处的最外侧部分。

在这个水平和桡骨的侧面插入针。

将针垂直推进到 1 到 1.5 厘米的深度。

当您用手指按压进针点近端或远端的移动垫子上并且手腕尺骨偏斜时，通过观察压力升高来确认正确的针头位置。 如何测量前臂的间隔室压力 视频

测量前臂筋膜室压力的术后护理 在所有进针部位涂抹无菌敷料。

重复手臂的神经血管检查。

测量前臂室压力的警告和常见错误 间隔室综合征是一种临床诊断，通常很难做出。建议尽早咨询骨科医生或普通外科医生。

远端脉搏和毛细血管再充盈的存在，甚至正常的筋膜室压力都不能排除筋膜室综合征。

测量受累肢体所有可能受影响的间隔室的压力。