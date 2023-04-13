如何测量小腿的间隔室压力

测量间隔室压力以帮助诊断 间隔室综合征。 间隔室压力的测量是基于医院的程序，需要相当的技术技能；通常会咨询骨科医生或普通外科医生。

可以在小腿的 4 个间隔室（前部、后部深部、外侧部和浅部后部）中测量间隔室压力。

史崔克® 系统，一种市售的仪器，在这里使用。了解您的特定机构可以使用哪些设备。

(参见筋膜室综合症。）

测量小腿室压力的适应症 疑似筋膜室综合征 与明显损伤的严重程度不成比例的小腿疼痛加重，并因筋膜室肌肉的被动拉伸而加剧，提示筋膜室综合征。触诊时，间隔室可能肿胀和紧张。

测量小腿室压力的禁忌症 绝对禁忌证 无 相对禁忌证 预期进针部位皮肤或深层组织感染：如果可能，使用备用的未感染部位。

出血体质，可能需要在间隔室压力测量前纠正

测量小腿室压力的并发症 错误的高压或低压测量可能是由于针头放置不当或受阻、设备有缺陷或校准不准确、患者情绪激动或注入隔室中的测试盐水过多。这些测量误差会导致不正确的治疗。

可能会发生因针头插入而导致的感染、出血或组织损伤。

测量小腿室压力的设备 无菌衣，手套和手术洞巾

无菌纱布

史崔克 ® 系统，包含针头、管道和换能器

温和的消毒清洁剂（例如，2% 氯己定）

局部麻醉剂（如1-2％利多卡因）

25 号针

用于局部麻醉注射的大约 3 毫升或更大的注射器

无菌敷料

如果需要程序镇静，适当的药物（如丙泊酚、氯胺酮）、 脉搏血氧仪， 和 二氧化碳测定法 如果可供使用的话

测量小腿室压力的其他注意事项 需要无菌技术来防止隔室组织的微生物污染。

保持低阈值来测量高危患者的筋膜室压力，因为深筋膜室可能不会感到紧张或严重肿胀，疼痛是非特异性的，并且在意识模糊的患者中，可能没有症状。

必须在出现苍白或无脉搏之前进行诊断并开始治疗。

测量小腿隔室压力的相关解剖学 小腿有 4 个间隔室： 前筋膜室：包括胫前肌、拇长伸肌、趾长伸肌、腓深神经和胫前动脉

深后筋膜室：包括胫后肌、拇长屈肌和趾长屈肌、胫神经、胫后动脉和腓动脉

外侧隔室：包括腓骨长肌和腓骨短肌以及腓浅神经

浅表后室：包括腓肠肌和比目鱼肌 前隔室和深后隔室最常受到间隔室综合征的影响。

测量小腿室压力的定位 将患者的患腿置于心脏水平，以便针可以以垂直于被测量隔间的角度进入皮肤。

测量小腿室压力的分步描述 准备设备 打开史赛克 ® 系统并将内容物移至无菌区域。

将针牢固地放在隔膜室的锥形杆上。取下预充式注射器上的盖子，并将其连接到另一侧的杆上。

打开监视器的盖子，将腔室放入压力监视器中，黑色表面朝下。小心地推动它直到它就位。合上显示器的盖子。

以 45° 角向上握住针头并按下柱塞以清除系统中的空气。不要让盐水沿着针头滴入换能器中。

打开显示器并检查显示窗口中是否出现数字读数。

校准设备：以预期的插入角度握住设备。按下“归零”按钮并确保几秒钟后显示屏显示“00”。在继续之前，显示器必须显示为“00”。对于每次额外的测量，单位必须重新校准为“00”。 所有间隔室的一般步骤 对受影响的小腿进行术前神经血管检查。

使用消毒清洁剂（如氯己定）准备覆盖该区域的皮肤。 铺上无菌洞巾。

使用 25 号针头，在进针部位注射一团局部麻醉剂。避免将麻醉剂注入肌肉和筋膜的深层组织。这样做可能会错误地升高隔室压力测量值。

将组装和校准的压力监测器垂直于被测量的隔间，并尽可能轻地将针头穿过皮肤插入到适合目标隔间的深度。

将 0.3 mL 的盐水缓慢注入隔室。

等待显示窗口显示已达到平衡并记录合成压力。

每个额外的测量，将单位重新校准为“00”并重复该过程。

测量的压力超过约 30 毫米汞柱或在舒张压约 30 毫米汞柱以内，支持筋膜室综合征的诊断，并提示建议立即进行筋膜切开术。

即使间隔室压力不升高，也可能出现间隔室综合征；如果根据临床发现怀疑，应假定诊断并连续测量室压。 前室的具体步骤 使患者仰卧。

触诊小腿近端和中三分之一交界处的胫骨前缘。

将针插入胫骨前缘（胫骨的最外侧部分）外侧 1 厘米处，垂直于皮肤。

将针头推进到允许压力升高的深度，当您用手指按压进针点近端或远端的前隔间时，或者在足底屈曲或足背屈的情况下。 深后隔室的具体步骤 如果临床情况允许，将患者仰卧，小腿稍微抬高。

触诊小腿近端和中三分之一交界处的胫骨内侧缘。

将针插入胫骨内侧缘的后面。

将针垂直于皮肤向腓骨后缘推进 2 至 4 厘米的深度。

通过观察脚趾伸展和脚踝外翻过程中的压力上升来确认正确的针头位置。 侧隔间的具体步骤 通常将患者仰卧在担架上。稍微抬高小腿。

触诊小腿近端和中三分之一交界处的腓骨后缘。

将针插入小腿外侧的腓骨后缘的正前方。

将针头垂直于皮肤，将其引向腓骨 1 至 1.5 厘米的深度。 如果针头接触到骨头，将其撤回 0.5 厘米。

当您用手指按压进针点下方或上方的外侧隔间以及脚和脚踝内翻时，通过观察压力升高来确认正确的针头位置。 浅表后室的具体步骤 将患者置于俯卧位。

在小腿的近端和中间三分之一之间的交界处可视化一条横线。

在小腿解剖中线两侧 3 至 5 厘米处插入针头。

将针头垂直于皮肤向前推进，并将其指向小腿中心，深度为 2 至 4 厘米。

当您用手指按压进针点下方或上方的后隔室以及脚背屈时，通过观察压力升高来确认正确的针头位置。 如何测量小腿的间隔室压力 视频

测量小腿间室压力的后续护理 在所有进针部位涂抹无菌敷料。

重复腿部的神经血管检查。

测量小腿室压力的警告和常见错误 间隔室综合征是一种临床诊断，通常很难做出。建议尽早咨询骨科医生或普通外科医生。

远端脉搏和毛细血管再充盈的存在，甚至正常的筋膜室压力都不能排除筋膜室综合征。

测量受累肢体所有可能受影响的间隔室的压力。