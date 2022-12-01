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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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中足骨折脱位（跖跗关节损伤）

作者：Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
已审核/已修订 12月 2022
看法 进行患者培训

跖跗关节损伤是一个或多个关节跖跗骨折和/或脱位。确诊需行X线，大多数情况下通过CT。需转诊至专科医生，通常切开复位内固定（ORIF），有时行足部融合。

(参见骨折概述。)

趾跗关节损伤较常见。 通常的损伤机制是直接打击或间接切向力作用于跖屈的足部（如跖屈的足面被击中），可能发生于足球运动员、摩托车手及骑马者。

跖跗关节复合体包含5个连接前足和中足的跖跗关节。其中含有多个韧带。跖跗韧带本身连接第二跖骨底部至到第一楔状骨。跖跗复合损伤表现多样，包括扭伤至一或多个跗跖关节脱位，都可合并骨折或无骨折。当骨折发生时，通常涉及到第二跖骨(见图第2跖骨基部骨折伴脱位)。跖跗关节损伤往往会导致中足不稳定。

第2跖骨基部骨折伴脱位

第二跖骨基底骨折可能破坏一个或多个跗关节。在此图中，第二跖骨骨折导致第三跖骨至第五跖骨横向移位。

Lisfranc 损伤的症状和体征

跖跗损伤的严重程度差别很大。有些损伤只有轻微肿胀和疼痛;也可造成严重软组织疼痛，肿胀，畸形，血肿，有时可出现感觉异常。脚可能会短缩。

并发症（如骨关节炎间隔综合征）常见，严重者可致残。

Lisfranc损伤的诊断

  • X线

  • 有时CT

诊断需正位，侧位，斜位X线检查，但表现可能不明显，导致误诊。初诊时有20％漏诊率。

X线可显示第二跖骨基部骨折或楔形骨碎片骨折，但不会显示跗关节被破坏。即使X线结果阴性，也需要怀疑存在跗关节破坏。通常跗关节内第二楔形骨的内侧面与第二跖骨的内侧面直接对齐。此时需对比片或CT确诊跗关节损伤。

Lisfranc 骨折
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该 X 光片显示第 2、3 和第 4 跖骨底部的骨折。跗跖关节也受到破坏。
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.

经验与提示

  • 如果中足肿胀和压痛明显，仔细读片确定第二楔形骨的内侧面是否直接与第二跖骨的内侧面对齐。

如CT不可用，可选择应力X线。 即足部用力时拍片（例如，患者双足站立时）。患者的体重可引起第一和第二跖骨之间的空间扩大，使诊断变得更加容易。然而，CT比应力X线更敏感，因此是疑诊患者的首选。

Lisfranc损伤的治疗

  • 紧急骨科会诊

  • 常用治疗是切开复位内固定（ORIF），或行足部融合。

脱位经常自发地复位。然而，这种损伤会影响足部功能，造成残留疼痛和关节炎，因此患者应立即被转诊至骨科医生接受手术。切开复位内固定或足部融合是根治手段。

ORIF后需行CT诊断断骨是否对齐。

如不需手术治疗，患者需制动，最终采用石膏固定，患肢无负重至少6周以上。

关键点

  • 跖跗关节损伤（骨折-脱位）涉及1根以上韧带时，通常破坏的跗趾关节也在1个以上。

  • 并发症（如间隔综合征，慢性疼痛，残疾）可以很严重。

  • X线表现不明显时，可能需要应力X射线或CT检查。

  • 患者需被转诊至骨科医生;通常，需要切开复位内固定或足部融合。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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