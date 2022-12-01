中足骨折脱位（跖跗关节损伤）

跖跗关节损伤是一个或多个关节跖跗骨折和/或脱位。确诊需行X线，大多数情况下通过CT。需转诊至专科医生，通常切开复位内固定（ORIF），有时行足部融合。

(参见骨折概述。)

趾跗关节损伤较常见。 通常的损伤机制是直接打击或间接切向力作用于跖屈的足部（如跖屈的足面被击中），可能发生于足球运动员、摩托车手及骑马者。

跖跗关节复合体包含5个连接前足和中足的跖跗关节。其中含有多个韧带。跖跗韧带本身连接第二跖骨底部至到第一楔状骨。跖跗复合损伤表现多样，包括扭伤至一或多个跗跖关节脱位，都可合并骨折或无骨折。当骨折发生时，通常涉及到第二跖骨(见图第2跖骨基部骨折伴脱位)。跖跗关节损伤往往会导致中足不稳定。

第2跖骨基部骨折伴脱位

Lisfranc 损伤的症状和体征 跖跗损伤的严重程度差别很大。有些损伤只有轻微肿胀和疼痛;也可造成严重软组织疼痛，肿胀，畸形，血肿，有时可出现感觉异常。脚可能会短缩。 并发症（如骨关节炎，间隔综合征）常见，严重者可致残。

Lisfranc损伤的诊断 X线

有时CT 诊断需正位，侧位，斜位X线检查，但表现可能不明显，导致误诊。初诊时有20％漏诊率。 X线可显示第二跖骨基部骨折或楔形骨碎片骨折，但不会显示跗关节被破坏。即使X线结果阴性，也需要怀疑存在跗关节破坏。通常跗关节内第二楔形骨的内侧面与第二跖骨的内侧面直接对齐。此时需对比片或CT确诊跗关节损伤。 Lisfranc 骨折 隐藏详情 该 X 光片显示第 2、3 和第 4 跖骨底部的骨折。跗跖关节也受到破坏。 Image courtesy of Danielle Campagne, MD. 经验与提示 如CT不可用，可选择应力X线。 即足部用力时拍片（例如，患者双足站立时）。患者的体重可引起第一和第二跖骨之间的空间扩大，使诊断变得更加容易。然而，CT比应力X线更敏感，因此是疑诊患者的首选。

Lisfranc损伤的治疗 紧急骨科会诊

常用治疗是切开复位内固定（ORIF），或行足部融合。 脱位经常自发地复位。然而，这种损伤会影响足部功能，造成残留疼痛和关节炎，因此患者应立即被转诊至骨科医生接受手术。切开复位内固定或足部融合是根治手段。 ORIF后需行CT诊断断骨是否对齐。 如不需手术治疗，患者需制动，最终采用石膏固定，患肢无负重至少6周以上。