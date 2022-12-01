中足骨折脱位（跖跗关节损伤）

跖跗关节损伤是一个或多个关节跖跗骨折和/或脱位。确诊需行X线，大多数情况下通过CT。需转诊至专科医生，通常切开复位内固定（ORIF），有时行足部融合。
(参见骨折概述。)
趾跗关节损伤较常见。 通常的损伤机制是直接打击或间接切向力作用于跖屈的足部（如跖屈的足面被击中），可能发生于足球运动员、摩托车手及骑马者。
跖跗关节复合体包含5个连接前足和中足的跖跗关节。其中含有多个韧带。跖跗韧带本身连接第二跖骨底部至到第一楔状骨。跖跗复合损伤表现多样，包括扭伤至一或多个跗跖关节脱位，都可合并骨折或无骨折。当骨折发生时，通常涉及到第二跖骨(见图第2跖骨基部骨折伴脱位)。跖跗关节损伤往往会导致中足不稳定。
第2跖骨基部骨折伴脱位
第二跖骨基底骨折可能破坏一个或多个跗关节。在此图中，第二跖骨骨折导致第三跖骨至第五跖骨横向移位。
Lisfranc 损伤的症状和体征
Lisfranc损伤的诊断
X线
有时CT
诊断需正位，侧位，斜位X线检查，但表现可能不明显，导致误诊。初诊时有20％漏诊率。
X线可显示第二跖骨基部骨折或楔形骨碎片骨折，但不会显示跗关节被破坏。即使X线结果阴性，也需要怀疑存在跗关节破坏。通常跗关节内第二楔形骨的内侧面与第二跖骨的内侧面直接对齐。此时需对比片或CT确诊跗关节损伤。
经验与提示
如CT不可用，可选择应力X线。 即足部用力时拍片（例如，患者双足站立时）。患者的体重可引起第一和第二跖骨之间的空间扩大，使诊断变得更加容易。然而，CT比应力X线更敏感，因此是疑诊患者的首选。
Lisfranc损伤的治疗
紧急骨科会诊
常用治疗是切开复位内固定（ORIF），或行足部融合。
脱位经常自发地复位。然而，这种损伤会影响足部功能，造成残留疼痛和关节炎，因此患者应立即被转诊至骨科医生接受手术。切开复位内固定或足部融合是根治手段。
ORIF后需行CT诊断断骨是否对齐。
如不需手术治疗，患者需制动，最终采用石膏固定，患肢无负重至少6周以上。
关键点
跖跗关节损伤（骨折-脱位）涉及1根以上韧带时，通常破坏的跗趾关节也在1个以上。
并发症（如间隔综合征，慢性疼痛，残疾）可以很严重。
X线表现不明显时，可能需要应力X射线或CT检查。
患者需被转诊至骨科医生;通常，需要切开复位内固定或足部融合。