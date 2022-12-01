骨盆骨折可累及耻骨联合，髋骨，髋臼，骶髂关节或骶骨。可表现为轻微跌倒引起的微小错位，也可以是引起大量出血的严重错位和损伤。泌尿道、肠道以及附近分布的神经也可受到损伤。X片可帮助诊断，但通常选择CT。轻型病例只需要对症治疗。不稳定骨折和出血量大时通常需要外固定或切开复位内固定术 (ORIF)。
(参见骨折概述。)
骨盆骨折的病理生理
组成骨盆的骨骼，与前后骶髂韧带和骨之间的纤维接头，形成环状结构。骨盆骨折可以不破坏环状结构，但如环有2个以上区域断裂会引起骨折不稳定。
并发症
骨盆骨折时会破坏其中许多重要的解剖结构。 骨盆后环损伤时易累及血管（如髂静脉损伤），可造成大量出血。出血可以是外出血（指开放性骨折）也可以仅为内出血；两种都可引起失血性休克。
此外，常见的损伤还有泌尿生殖系统损伤（尿道膀胱撕裂），尤其是骨盆前部骨折。肠道损伤常见于骨盆后部骨折。骶孔附近的神经根和神经丛也可能在后部骨折时损伤。
骨盆骨折的病因
大多数骨盆骨折源于高能量损伤，最常见的是机动车事故（包括机动车与行人碰撞）或从高处跌落。 也有一些骨盆骨折（耻骨联合或耻骨支骨折）仅由轻微损伤引起，尤其见于骨质疏松症患者。
有些骨盆骨折，通常是生长板开放的青少年，表现为髂前下棘或坐骨结节撕脱骨折。
关于骨盆骨折有许多复杂的分类系统。
骨盆骨折的症状和体征
大多数患者有腹股沟和/或下背部疼痛。通常有耻骨联合或同时伴有髂前上棘压痛，尤其是严重骨折者，提示骨折不稳定。
患者能否行走，取决于骨折的严重程度。
泌尿道和/或妇科（通常是阴道）损伤包括
尿道口出血
阴囊或会阴血肿
血尿
无尿
高位前列腺
阴道流血
肠道直肠损伤可引起
腹部或骨盆疼痛
直肠出血
继发性腹膜炎
神经损伤可引起
无力或下肢、直肠以及会阴感觉和反射消失
失禁
尿潴留
骨折不稳定、后部骨折或伴随失血性休克时死亡率较高。
骨盆骨折的诊断
X线平片
通常平扫 CT
骨盆或髋部区域疼痛，或严重外伤时需要考虑骨盆骨折的可能。正位骨盆X线可显示大多数骨折。
DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY
移位的骨折表示骨盆环被破坏，提示存在另一个骨折或韧带联合或韧带损伤。 此时需特殊平面的X线摄片（例如，Judet平面可评估髋臼）。
CT比X线更敏感，在高能量损伤时多用于识别所有骨折片段和某些相关的伤害。低能量损伤所致的耻骨支骨折或小撕脱骨折时不需要CT检查。
合并伤的诊断和治疗应优先于骨盆骨折的的诊断。应考虑和评估膀胱及尿道损伤。 应包括以下检查：
尿液分析检查有无血尿
神经系统检查:
女性需检查有无阴道损伤
如有需要，行逆行尿道造影检查是否有尿道损伤
男性常规直肠指检明确是否有高位前列腺，如存在提示后尿道损伤的风险增加。然而，这种检查是否有用尚不得而知。 如果怀疑 尿道损伤 （例如尿道口出血），应该做逆行尿道造影。
骨盆骨折的治疗
稳定性骨折只需对症治疗。
不稳定骨折需外固定或切开复位内固定（ORIF）。
对于严重出血患者需外固定治疗，有时需血管栓塞或盆腔填塞。
对于骨盆骨折，请咨询整形外科医生或外科医生。 几乎所有骨盆骨折患者（稳定骨折除外，例如耻骨支的微小移位骨折）都应入院观察以观察持续出血。
稳定的骨盆骨折一般仅需对症治疗，特别是当患者能独立行走时。
髋臼骨折由高能量损伤（例如，高空坠落或机动车碰撞）引起。如出现骨折移位或闭合复位后不稳定仍存在，则需要手术治疗。髋臼骨折合并后壁损伤时通常采用非手术治疗。这些治疗方案均需咨询骨科医生。
不稳定骨盆骨折 应尽快在急诊内用布单包裹骨盆或用市售的骨盆粘结剂固定，固定后出血症状可减少或停止。骨盆骨折不稳定时需咨询骨科医师确定是否需要切开复位内固定或外部（经皮）螺钉固定。外部螺钉固定可由骨科医生在急诊室完成。
外部螺钉固定指征包括：
持续出血或血流动力学不稳定，尤其是患者骨盆结构严重破坏的患者
多系统创伤
转运前稳定
外螺钉固定降低发病率和住院时间。
经验与提示
如持续出血，需行血管栓塞填塞骨盆和/或手术内固定。
没有显著出血的不稳定骨折可用粘合剂稳定;ORIF是首选治疗。
其他合并伤也应治疗。
关键点
高能量损伤所致严重骨盆骨折通常引起泌尿道和血管损伤。
骨质疏松症患者的耻骨联合或耻骨支骨折可以是轻微受伤引起。
高能量损伤时需CT检查。
稳定骨折，控制出血，治疗相关损伤与症状。