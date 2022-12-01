骨盆骨折时会破坏其中许多重要的解剖结构。 骨盆后环损伤时易累及血管（如髂静脉损伤），可造成大量出血。出血可以是外出血（指开放性骨折）也可以仅为内出血；两种都可引起失血性休克。

此外，常见的损伤还有泌尿生殖系统损伤（尿道膀胱撕裂），尤其是骨盆前部骨折。肠道损伤常见于骨盆后部骨折。骶孔附近的神经根和神经丛也可能在后部骨折时损伤。