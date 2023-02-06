外力所致膀胱损伤可由下腹部、骨盆或会阴部的钝器伤或穿通伤所致。钝器伤相对更常见，通常是由于突然减速，诸如高速机动车辆碰撞或坠落，或下腹部受到外力打击。最常见的合并伤是骨盆骨折，可见于超过95%的钝器伤所致的膀胱破裂。其他伴随损伤包括长骨骨折、中枢神经系统和胸部损伤。穿通伤最常见于枪伤，占膀胱损伤不到10%。

膀胱是盆腔手术时最易受损的器官。这种损伤可发生在经尿道手术、妇科手术（最常见于腹式子宫切除术、剖宫产术、盆腔肿块摘除术）或结肠切除术中。发病诱因包括既往手术瘢痕或放疗、炎症及广泛的肿瘤转移。

根据影像学检查所见到的损伤程度，膀胱损伤分为挫裂伤和破裂伤。破裂可以是腹膜内或腹膜外或二者兼有；大多数是腹膜外的。

膀胱损伤的并发症 包括感染（包括 败血症）、持续血尿、尿性腹水（腹膜内破裂导致腹膜腔内有游离尿）， 急性肾损伤, 瘘管形成, 失禁和膀胱不稳定。

外伤导致的膀胱损伤的死亡率可达20%；主要是由于伴随膀胱破裂发生的其他脏器损伤，而非膀胱损伤本身。

膀胱损伤的症状和体征 膀胱损伤的症状和体征可能包括耻骨上疼痛、排尿困难、血尿、腹胀、低血容量休克（由于出血）、氮质血症，如果是腹膜内破裂，则可能出现腹膜体征。钝器伤所致膀胱破裂几乎都存在有骨盆骨折 和 肉眼血尿。 手术过程中发生的膀胱损伤通常术中可知晓。术中检查结果包括尿液外渗，出血量突然增加，创面发现尿导管，以及在 腹腔镜手术中出现集尿袋气体膨胀。

膀胱外伤的诊断 x线平片或CT行逆行膀胱造影术 膀胱损伤的症状和体征往往是不易察觉的或非特异性的；因此诊断时需高度警惕。 诊断基于病史、体格检查、影像学表现(如骨盆骨折)和血尿（主要是肉眼血尿）的存在。确诊是通过至少300mL稀释的造影剂直接充盈膀胱，行逆行膀胱造影。也可以通过腹部平片 或 CT ，但是CT可以同时评估合并的腹腔内损伤和骨盆骨折。应在拍摄腹部平片时完成引流片。如果怀疑男性尿道破裂，应在插入导尿管前做尿道造影。 所有钝器伤或穿透伤患者均应行直肠检查是否出血以评估是否合并肠道损伤。此外，女性患者应进行彻底的盆腔检查以评估阴道受累情况。

膀胱外伤的治疗 置管引流

必要时手术修补 膀胱挫伤仅需留置导尿直到肉眼血尿消失。如果尿液能够自由排出并且不涉及膀胱颈、直肠和阴道，大多数腹膜外破裂可以仅通过导管引流来处理。膀胱颈受累，需要通过手术探查和修补来减少尿失禁的可能。同样，对于持续性肉眼血尿，血块潴留或伴随直肠或阴道损伤的患者，建议进行手术治疗。所有穿透性膀胱损伤和由于钝性创伤引起的腹膜破裂都需要手术探查。 大多数手术期间发生的膀胱损伤通常在术中识别并修补。膀胱损伤的手术修复可以使用开放或腹腔镜技术来完成。