大多数生殖器外伤发生在男性，可能涉及睾丸、阴囊和阴茎外伤。严重的生殖器损伤最常发生在战场上，通常是由地面爆炸物造成的。在有些文化中通过切除阴蒂所致女性生殖器切除，是生殖器损伤的和虐待儿童的一种方式。

大多数睾丸受伤 由钝器伤导致（如打击，车祸，运动损伤）；相比之下睾丸穿透伤不常见。睾丸损伤被分类为挫伤或白膜断裂所致的破裂伤。

孤立 阴囊损伤 并不常见，通常由烧伤、撕脱或穿透伤引起。

阴茎损伤有各种不同的原因。拉链夹伤在儿童中更常见。阴茎断裂即阴茎海绵体破裂最常见于性生活时阴茎受外力弯折，并伴有尿道损伤。其他原因包括切断伤（自残、重机械牵拉衣物致环套）和绞伤（通常是用于增强勃起功能的限制性阴茎环所致）。穿透伤包括动物和人咬伤，枪伤相对少见；枪伤通常造成尿道损伤。

生殖器损伤的并发症包括感染（包括 坏死性感染 如福尼尔坏疽），组织损失， 勃起功能障碍, 男性性腺机能减退，和尿道疤痕。

生殖器创伤的症状和体征 直接的阴囊打击后症状通常是阴囊疼痛和肿胀。体征可能包括阴囊变色和疼痛，无法透射的阴囊肿块提示积血。阴囊穿透提示睾丸受累可能。查体常受限于患者不适。阴茎断裂通常发生在性交过程中，表现为断裂声、即时疼痛、明显肿胀和淤斑，有时可见变形。血尿提示合并尿道损伤的可能。 坏死性感染表现为肿胀、捻发音和发热，并迅速进展至 感染性休克 如果不及时和积极地管理。

生殖器创伤的诊断 临床评估

超声检查（用于睾丸损伤）

逆行尿道造影（用于可能累及尿道的阴茎损伤） 外阴囊和阴茎损伤的诊断通常可以仅根据体检作出。在阴茎外伤模棱两可的情况下，可以考虑进行影像学检查，如MRI和超声检查。当怀疑有尿道损伤(如血尿或排尿困难)时，应进行尿道造影(逆行尿道造影)x线检查。临床诊断睾丸挫裂伤可能会有困难，因为受损程度可能与体检发现不符，所以睾丸钝器伤患者通常需行阴囊超声。

治疗生殖器创伤 必要时手术修补 睾丸穿透伤或临床及超声检查提示睾丸破裂的患者应行手术探查和修补。同样，所有的阴茎骨折和穿透伤应行手术探查和缺损修补。如果断裂部分能存活，阴茎断裂应当通过显微外科进行再植修补。 非手术治疗适应于某些生殖器损伤。绞窄伤通常仅需去除嵌顿物体即可解决，可能需要使用金属切割装置。被动物和人类咬伤的生殖器应立即冲洗，适当清创和预防性应用抗生素；伤口缝合是禁忌。应通过拆下拉链头的顶部来处理拉链损伤（请参阅 从阴茎皮肤上取下拉链 ）。 坏死性阴囊感染需要广谱抗生素覆盖和立即手术清创。尿流改道通常需要进行膀胱切开术。 从阴茎皮肤上去除拉链 要移除拉链，请在该区域注射局部麻醉剂。 用矿物油润滑拉链，然后尝试拉开拉链。 如果尝试失败，使用坚固的剪钳（斜剪）来剪开拉链滑块顶部连接正反两面的连接条。 滑块分成2块脱落，拉链齿就容易分开。（有关该过程的分步说明，请参见 如何从阴茎上取下拉链.)