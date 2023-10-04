如何使用深埋真皮缝线进行整形外科修复

绝对禁忌证

无

相对禁忌证

真皮层不足或薄

无法充分清洁的伤口（但是，在干净的伤口中使用真皮缝合线不会增加感染风险）

任何类型的缝合线都可能不适用于受污染的、相对陈旧的伤口，或者缝合后感染风险较高的伤口，例如手或脚的小咬伤、刺伤或高速导弹伤口。

涉及深层结构（例如，神经、血管、导管、关节、肌腱、骨骼）的伤口以及覆盖大面积或涉及面部或手部的伤口可能需要专门的技术或转诊给外科专家。