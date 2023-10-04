如何使用深埋真皮缝线进行整形外科修复

深层真皮缝合线（在伤口底部开始和结束，使结深埋）可用于在美容重要区域的张力下缝合伤口的真皮和皮下组织。
深层真皮缝合的适应症
较深的伤口，仅关闭表皮层时可能会留下大量死腔
伤口张力增加，需要强力的皮肤闭合才能最佳愈合
容易形成瘢痕疙瘩的伤口，以尽量减少伤口皮肤张力
需要延长愈合时间的撕裂伤，其中不可吸收的真皮缝合线留在原位的时间比推荐的表面缝合线更长
深层真皮缝合的禁忌症
绝对禁忌证
无
相对禁忌证
真皮层不足或薄
无法充分清洁的伤口（但是，在干净的伤口中使用真皮缝合线不会增加感染风险）
任何类型的缝合线都可能不适用于受污染的、相对陈旧的伤口，或者缝合后感染风险较高的伤口，例如手或脚的小咬伤、刺伤或高速导弹伤口。
涉及深层结构（例如，神经、血管、导管、关节、肌腱、骨骼）的伤口以及覆盖大面积或涉及面部或手部的伤口可能需要专门的技术或转诊给外科专家。
深层真皮缝合的并发症
出血
感染
纤维化期
深层真皮缝合设备
伤口卫生和闭合技术不必是无菌程序。 尽管接触伤口的器械（如镊子、针、缝合线）必须是无菌的，但对于免疫功能正常的患者，可以使用干净的非无菌手套以及干净但非无菌的水。一些操作者更喜欢无菌手套，更合身和更好的屏障保护。
清洁程序，屏障保护
面罩和安全眼镜（或面罩）、头帽、防护服、手套
无菌布巾、毛巾（用于伤口清创和缝合）
消毒液（如洗必泰，或聚维酮碘）
一个标准的缝合托盘，包括局部麻醉和皮肤缝合材料
可吸收缝线（通常为单gu，通常为 4-0 或 5-0，但有时为 3-0）
非封闭性敷料
抗生素软膏
深层真皮缝合的其他注意事项
单股缝合材料可最大限度地减少组织反应和炎症，从而获得更好的结果。 单丝优于其他缝合类型（例如编织），除了过度张力下的撕裂伤（例如，在舌头中）。最常使用尺寸 4-0 和 5-0。然而，例如，对于张力下的撕裂伤（例如，关节上的撕裂伤），可能需要尺寸 3-0。
埋设的、可吸收的真皮缝合线（也称为简单的深层真皮缝合线）似乎不会比经皮连续缝合线引起更多的炎症。
因为单独的真皮缝合线可能无法达到伤口边缘垂直高度的完美近似值，所以在美容闭合时，通常接着进行表面缝合（例如，连续缝合）。
深层真皮缝合的相关解剖学
考虑使用埋藏式皮内缝合线在具有动态皮肤张力的美容重要区域进行缝合。（面部皮肤张力线如图 代表最小皮肤张力线.)
皮肤张力线示意图
每条示意线为张力的走向。 裂口垂直于这些示意线时受到的张力最大，最容易增宽。
深层真皮缝合的定位
使患者舒适地斜躺或仰卧。
调整担架高度，让您无论是坐在床边还是站在床边都能感到舒适。
裂伤处应光线充足，最好有头顶手术灯。
深层真皮缝合的分步描述
（看 如何清洁、冲洗、清创和包扎伤口 对伤口准备、麻醉和敷料的逐步描述；看 如何用简单的间断缝合线修复撕裂伤 有关如何操作器械、使用针头、插入简单的间断缝合线以及使用器械为外科医生打结的说明。）
目标是反转每根缝线，将结埋在闭合平面下方，使其不会干扰表皮愈合。
清洁、麻醉、冲洗伤口，并在必要时清创伤口。
在伤口上放一块无菌的有孔布单。根据需要在附近放置额外的铺巾，以提供足够大的无菌工作区。
将针头插入伤口底部的真皮层，将其向上指向皮肤表面，从同一侧的真皮 - 表皮交界处附近退出。
将针头插入皮肤-表皮交界处附近伤口的另一侧，直接穿过出口点。小口咬一口，以免皮肤表面起皱。
在与另一侧的咬合面相对的同一真皮平面上退出咬合点。
打结，使用 3 次或更少的投掷。
剪断缝合线，留下约 3 毫米的尾巴。
如果需要帮助实现精确的皮肤近似，缝合皮肤。 放置细（例如，6-0）运行皮肤缝合线。在裂伤的一端系一条带结的简单缝合线，但保留针头和缝合线。如果可能，沿撕裂伤的长度翻转皮肤边缘。推进针头，与撕裂伤的长轴（垂直于皮肤）成 45 度角，在撕裂伤的整个长度上进行小咬。在最后一口咬合后，从伤口上拉出一圈缝合线，并将该缝合线用作最后一条系带的缝合线的一端。
埋入式（简单）深部真皮缝合线
缝线入口和出口都在伤口基底部，尽量使线结深埋。
真皮深层缝合线的术后护理
包扎伤口（见 撕裂伤 和 如何清洁、冲洗、清创和包扎伤口）。
运动会导致伤口张力的夹板关节（例如，肘部背侧撕裂伤的肘部夹板）。
指导患者保持敷料干燥和到位，并在 2 天内返回进行伤口检查。
如果出现感染迹象（例如，疼痛加剧、肿胀、发红、发热、近端传播红色条纹 [感染性淋巴管炎]），则指导患者返回。
指导患者何时返回皮肤缝线去除，一般根据伤口部位：面部 3 至 5 天，头皮和躯干 6 至 10 天，手臂和腿部 10 至 14 天，以及 14覆盖关节的伤口需要几天。早期拆线有伤口裂开的风险；然而，为了减少面部缝合线的疤痕和交叉影线，可以在第 3 天去除一半的缝合线（即每隔一条缝合线），其余的在第 5 天去除。
深层真皮缝合的警告和常见错误
深层真皮缝合线似乎不会增加干净、未受污染的撕裂伤感染的风险。然而，动物研究表明，在高度污染的伤口中应避免深缝线。
每节使用不超过 3 次打结，并尽可能减少缝合次数。
深层真皮缝合的提示和技巧
考虑深层真皮缝合，特别是对于儿童，他们比成人更容易出现缝合痕迹。
如果不使用表面缝合线，应用皮肤胶带纠正表面不平整，并提供更准确的表皮贴合。