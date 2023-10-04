如何用皮下缝合线修复撕裂伤

皮内放置，皮下运行型缝合线用于在没有张力的情况下对笔直、干净的撕裂伤进行美容闭合，通常是面部或颈部，使用可吸收缝合线。
皮下连续缝合的适应症
使用皮下缝合有几个适应症：
美容伤口闭合，用于干净、直的撕裂伤 ≤ 6 厘米长，无张力
容易形成瘢痕疙瘩的患者
拆线有问题（例如，石膏下的伤口）
幼儿（可能受到惊吓，无法配合拆线，与老年患者相比，经皮缝合更容易形成疤痕）
患者不太可能按时随访以去除缝线
皮下连续缝合的禁忌症
绝对禁忌证
无
相对禁忌证
不规则或边缘参差不齐的伤口
伤口明显紧张
伤口 > 6厘米长
有时，切除和破坏技术可以使粗糙的伤口适合连续的皮下闭合。然而，技术型人才可能更愿意不修改不规则的伤口，而是使用 简单间断缝合，如果需要，这通常会提供美学上可接受的结果并保留更多组织以备将来进行美容修改。
任何类型的缝合线都可能不适用于受污染的、相对陈旧的伤口，或者缝合后感染风险较高的伤口，例如手或脚的小咬伤、刺伤或高速导弹伤口。
涉及深层结构（例如，神经、血管、导管、关节、肌腱、骨骼）的伤口可能需要专门的技术或转诊给外科专家，那些覆盖大面积或涉及面部或手的伤口也应如此。
皮下连续缝合的并发症
伤口裂开、感染、纤维化
皮下连续缝合设备
伤口卫生和闭合技术不必是无菌程序。 尽管接触伤口的器械（如镊子、针、缝合线）必须是无菌的，但对于免疫功能正常的患者，可以使用干净的非无菌手套以及干净但非无菌的水。一些操作者更喜欢无菌手套、更合身和更好的屏障保护。
清洁程序，屏障保护
面罩和安全眼镜（或面罩）、头帽、防护服、手套
无菌布巾、毛巾（用于伤口清创和缝合）
消毒液如洗必泰或聚维酮碘
一个标准的缝合托盘，包括局部麻醉
4-0 或 5-0 缝合线：可吸收（例如，聚乙醇酸、聚二恶烷酮 [PDS]、polyglactin）或不可吸收的单丝（例如，尼龙或聚丙烯）
非封闭性敷料
抗生素软膏
皮下连续缝合的其他注意事项
埋线真皮缝线 （深层真皮缝合线）在放置连续的皮下缝合线之前，可能需要在更深的伤口中进行真皮和皮下缝合。
可吸收的合成单丝缝合线聚二氧六环 [PDS] 设计用于皮下闭合，可以像不可吸收的单丝缝合线一样轻松穿过组织。
与单股尼龙（不可吸收）经皮连续缝合线相比，可吸收的皮下缝合线似乎不会引起更多的炎症。
皮下连续缝合的相关解剖学
皮下组织或皮下组织是指位于真皮层下方的组织的皮下层。然而，皮下缝合线是皮内放置的。表皮和真皮在很大程度上无法区分，皮内缝合线通常放置在皮肤表面 1 至 2 毫米深处。上皮下组织可通过针头插入松散皮下组织的阻力降低而与真皮区分开来。
最大限度地减少表皮层的张力（以及对齐和外翻伤口边缘）是获得最佳伤口结果的关键。
皮肤表面由于其天然弹性和下层肌肉形成稳定张力 (见图皮肤张力线示意图)。
皮肤张力线示意图
每条示意线为张力的走向。 裂口垂直于这些示意线时受到的张力最大，最容易增宽。
皮下连续缝合的定位
使患者舒适地斜躺或仰卧。
调整担架高度，让您无论是坐在床边还是站在床边都能感到舒适。
裂伤处应光线充足，最好有头顶手术灯。
皮下连续缝合的分步描述
（见如何清洁、冲洗、清创和包扎伤口 对伤口准备、麻醉和敷料的逐步描述；看 如何用简单的间断缝合修复撕裂伤 有关如何操作器械、使用针头以及使用器械为外科医生打结的说明。）
必要时清洁、麻醉、冲洗和清创伤口。
在伤口上放一块无菌的有孔布单。根据需要在附近放置额外的铺巾，以提供足够大的无菌工作区。
如有必要，使用间断缝合（例如，埋线）接近皮下层 皮内[深层真皮]缝合线）。
需要拆线的闭合
在距离伤口一端约 1 至 2 厘米处放置一根皮肤或皮下缝合线，并用打结固定。使用连接到缝合线的针头放置皮下缝合线。
将皮下缝合线 1 到 2 毫米深到皮肤表面。
水平咬合大小相近的小口，在伤口两侧交替进行，并在整个撕裂伤的同一平面上交替进行。将每个连续的咬合点放在伤口另一侧的出口点后面约 1 到 2 毫米处，这样当伤口闭合时，两侧的入口点和出口点不会直接对置。
拉紧缝合线，在距伤口末端约 1 至 2 厘米处用尾巴和一圈缝合线打结。
如果需要精确对齐撕裂伤的边缘，除了皮下缝合线外，还可以在表面上放置一条精细的（例如 6-0）连续皮肤缝合线。在裂伤的一端系一条带结的简单缝合线，但保留针头和缝合线。如果可能，沿撕裂伤的长度外翻皮肤边缘。推进针头，与撕裂伤的长轴（垂直于皮肤）成 45 度角，在撕裂伤的整个长度上进行小咬。在最后一口咬合后，从伤口上拉出一圈缝合线，并将该缝合线作为缝合线的一端进行最后的绑扎。
不需要拆线的闭合
用结在撕裂伤的一端放置并固定真皮或皮下缝合线。
如上所述从撕裂伤的一端到另一端放置皮下缝合线。
拉紧缝合线，然后用尾巴和缝合线环打结。
通过将针头插入更深的组织中并用针头离开伤口边缘几毫米来包埋这个最后的结。拉动针的末端，使结消失在伤口中。
皮下连续缝合的术后护理
包扎伤口（见 撕裂伤 和 如何清洁、冲洗、清创和包扎伤口）。
运动会导致伤口张力的夹板关节（例如，肘部背侧撕裂伤的肘部夹板）。
指导患者保持敷料干燥和到位，并在 2 天内返回进行伤口检查。
如果出现感染迹象（例如，疼痛加剧、肿胀、发红、发热、近端传播红色条纹 [感染性淋巴管炎]），则指导患者返回。
指导患者何时返回拆线，一般根据伤口部位：面部3～5天，头皮和躯干6～10天，手臂和腿部10～14天，14天用于覆盖关节的伤口。早期拆线有伤口裂开的风险；然而，为了减少面部缝合线的疤痕和交叉影线，可以在第 3 天去除一半的缝合线（即每隔一条缝合线），其余的在第 5 天去除。
皮下连续缝合的提示和技巧
如果皮下技术仅用于接近皮肤表面，应用皮肤胶带（或应用表面缝合线）以纠正表面不平整并提供更准确的表皮贴合。