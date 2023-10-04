如何用皮下缝合线修复撕裂伤

绝对禁忌证

无

相对禁忌证

不规则或边缘参差不齐的伤口

伤口明显紧张

伤口 > 6厘米长

有时，切除和破坏技术可以使粗糙的伤口适合连续的皮下闭合。然而，技术型人才可能更愿意不修改不规则的伤口，而是使用 简单间断缝合，如果需要，这通常会提供美学上可接受的结果并保留更多组织以备将来进行美容修改。

任何类型的缝合线都可能不适用于受污染的、相对陈旧的伤口，或者缝合后感染风险较高的伤口，例如手或脚的小咬伤、刺伤或高速导弹伤口。

涉及深层结构（例如，神经、血管、导管、关节、肌腱、骨骼）的伤口可能需要专门的技术或转诊给外科专家，那些覆盖大面积或涉及面部或手的伤口也应如此。