如何用水平床垫缝合修复撕裂伤

水平褥式缝合使用简单的缝合咬合，然后在第一个缝合处进行反向咬合，以形成单一的宽缝线，从而在不收缩伤口边缘的情况下实现伤口接近和表皮外翻。

褥式缝合（两个方向垂直 和水平）通常用于在张力下闭合伤口。因为缝合线穿过伤口侧面的皮肤（而不是在伤口上），张力从伤口边缘转移到环状侧面皮肤。此外，通过让缝合线在裂伤下方（而不是上方）交叉，当缝合线收紧时会发生边缘外翻。

水平褥式缝合在皮下真皮组织很少的区域很有用，这使得伤口边缘外翻变得困难。在不引起伤口边缘收缩或张力（以及随后的缺血、坏死或撕裂）的情况下实现接近。因为第二次咬合与第一次咬合是平行的，所以缝合伤口需要大约一半的缝线。

（参见如何清洁、冲洗、清创和包扎伤口, 如何用简单的间断缝合修复撕裂伤， 和 撕裂伤。）

水平床垫缝合的适应症 手和手指掌侧表面的撕裂伤，简单的间断缝合可能会切穿皮肤

如果未标记皮肤张力，则某些伤口处于张力下，而不是分层闭合

平行撕裂伤

头皮撕裂伤或边缘撕裂、不规则或有厚或薄的边缘

水平床垫缝合的禁忌症 绝对禁忌证 无 相对禁忌证 伤口明显紧张

可能被污染或相对陈旧的伤口，如果用缝线缝合，感染风险会更高，例如手或脚的小咬伤、刺伤或高速导弹伤口 涉及深层结构（例如，神经、血管、导管、关节、肌腱、骨骼）的伤口可能需要专门的技术或转诊给外科专家，那些覆盖大面积或涉及面部或手的伤口也应如此。

水平床垫缝合的并发症 感染

由于缝合线对皮肤的压力导致切割或留下疤痕

皮肤缺血和坏死，比简单或连续缝合更常见

卧式床垫缝合设备 伤口卫生和闭合技术不必是无菌程序。 尽管接触伤口的器械（如镊子、针、缝合线）必须是无菌的，但对于免疫功能正常的患者，可以使用干净的非无菌手套以及干净但非无菌的水。一些操作者更喜欢无菌手套、更合身和更好的屏障保护。 清洁程序，屏障保护 面罩和安全眼镜（或面罩）、头帽、防护服、手套

无菌布巾、毛巾（用于伤口清创和缝合）

持针器、齿形钳、缝合材料；通常，使用不可吸收的单股缝合线。（有关缝合材料的各种类型和尺寸的详细讨论，请参阅 撕裂伤.)

消毒液（如洗必泰，聚维酮碘）和无菌zhi'jiao纱布

有时夹板或其他材料（用于后期护理，以限制可能拉动缝线的运动或皮肤张力）

用于包扎伤口的材料

水平床垫缝合线的其他注意事项 半埋式水平褥式缝合是横向褥式缝合的一种变体，可用于闭合瓣裂伤。

水平床垫缝合线的定位 使患者舒适地斜躺或仰卧。

调整担架高度，让您无论是坐在床边还是站在床边都能感到舒适。

一般来说，让自己的位置与撕裂伤大致平行于身体前部。

裂伤处应光线充足，最好有头顶手术灯。

水平床垫缝合线的分步说明 （见如何清洁、冲洗、清创和包扎伤口 用于伤口准备和麻醉的分步说明；看 如何用简单的间断缝合修复撕裂伤 有关如何操作器械、使用针头以及使用器械为外科医生打结的说明。） 必要时清洁、麻醉、冲洗和清创伤口。

在伤口上放一块无菌的有孔布单。根据需要在附近放置额外的窗帘，以提供足够大的无菌工作区。 水平褥式缝合 像放置针一样放置第一遍 简单间断缝合，但将针头插入皮肤，距离伤口边缘稍远（例如，0.5 至 1 厘米）。

如果几乎没有阻力，可以将针头一口穿过伤口的两个边缘。 如果阻力很大或裂口相对较宽（例如，第一次缝合时可能会发生这种情况），请分别将针头穿过每个伤口边缘。为此，请在针穿过第一个伤口边缘后将针从伤口中拔出，然后将其重新连接到持针器上并继续第二次咬入伤口的另一侧，并从另一个伤口离开 0.5 至 1 厘米边缘。 第一次通过的入口和出口点应在伤口两侧对称。

反转针持针器中针的方向。

放置第二次（反向）通过，从撕裂伤的同一侧开始，将针插入第一次通过的出口部位旁边 0.5 厘米处。 第二遍应与第一遍相同但平行。

轻轻拉动缝合线末端，以实现伤口接近和表皮外翻。

将缝合线闭合。 水平褥式缝合 半埋横褥式缝合 也称为尖端缝合线或角缝合线，如果边缘不能令人满意地对齐，即使有破坏，半埋水平尖端缝合线可用于将皮瓣撕裂伤的尖端逼近 V 形或 Y 形撕裂伤的角部。 皮瓣尖端中的缝合环保持完全皮内（即，埋藏）。由于没有外部皮肤环，皮瓣尖端的表皮张力被最小化。 将皮瓣与伤口的两侧对齐。

将针头插入 V 形伤口顶点下方约 0.5 至 1 厘米处的皮肤中，将第一口针刺入皮肤，并在皮内推进，直到它从真皮层进入伤口。

将针头保持在平行的皮内路径上，将其插入皮瓣的尖端。

将针头穿过伤口的另一侧，距离和深度与第一口相同。

轻轻拉动缝合线末端，将皮瓣尖端拉入 V 尖，接近并外翻伤口边缘。

系好缝合线。

如果过度的张力阻止皮瓣与撕裂伤的顶点并置，则伤口现在将显示为 Y（半埋床垫缝合线在其中心）。其余的裂伤（包括 Y 轴，如果存在）可以像任何其他裂伤一样闭合。

水平床垫缝合线的善后护理 包扎伤口（见 撕裂伤 和 如何清洁、冲洗、清创和包扎伤口）。

运动会导致伤口张力的夹板关节（例如，肘部背侧撕裂伤的肘部夹板）。

指导患者保持敷料干燥和到位，并在 2 天内返回进行伤口检查。

如果出现感染迹象（例如，疼痛加剧、肿胀、发红、发热、近端传播红色条纹 [感染性淋巴管炎]），则指导患者返回。

指导患者何时返回拆线，一般根据伤口部位：面部3～5天，头皮和躯干6～10天，手臂和腿部10～14天，14天用于覆盖关节的伤口。早期拆线有伤口裂开的风险；然而，为了减少面部缝合线的疤痕和交叉影线，可以在第 3 天去除一半的缝合线（即每隔一条缝合线），其余的在第 5 天去除。 皮瓣裂伤修复

水平床垫缝合线的善后护理 避免缝合过紧并谨慎使用烧灼剂，因为两者都会导致组织缺血。