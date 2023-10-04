如何用垂直床垫缝合修复撕裂伤

垂直褥式缝合在单一缝合线中使用宽深（“远-远”）环完成真皮和皮下近似，然后使用窄浅（“近-近”）环进行表皮近似和外翻。这种缝合线的主要优点是它能够对齐和外翻伤口边缘。
（参见图 垂直褥垫式缝合以及撕裂伤和如何插入简单的间断缝合线.)
褥式缝合线（垂直和 水平的) 常用于在张力下闭合伤口。穿过伤口外侧皮肤（而不是在伤口上方）放置的缝合环将张力从伤口边缘转移到环状外侧皮肤。此外，让缝合线在撕裂处下方（而不是上方）交叉，可以帮助在缝合线收紧时实现边缘的外翻。
垂直床垫缝合线的适应症
边缘难以对齐或外翻的伤口。这些可能包括倾向于内翻的伤口，例如腹股沟或颈部后部的凹陷皮肤或肘部或手背上的松弛皮肤。
中等（但不明显）张力下的伤口（而不是分层闭合）
垂直床垫缝合线的禁忌症
绝对禁忌证
面部、手掌或脚底的撕裂伤，禁止进行盲目的深缝线
相对禁忌证
伤口明显紧张
可能被污染或相对陈旧的伤口，如果用缝线缝合，感染风险会更高，例如手脚小伤口、刺伤或高速导弹伤口。
涉及深层结构（例如，神经、血管、导管、关节、肌腱、骨骼）的伤口可能需要专门的技术或转诊给外科专家，那些覆盖大面积或涉及面部或手的伤口也应如此。
垂直床垫缝合的并发症
感染
疤痕，由于撕裂伤处未缓解的张力
由于宽而深的环对皮肤表面造成压力而导致交叉影线（火车轨道）
通过缝合切割皮肤，特别是通过窄浅环，特别是如果该环放置在宽深环之前
缺血和坏死，比简单的间断或连续缝合更常见
垂直床垫缝合设备
伤口卫生和闭合技术不必是无菌程序。 尽管接触伤口的器械（如镊子、针、缝合线）必须是无菌的，但对于免疫功能正常的患者，可以使用干净的非无菌手套以及干净但非无菌的水。一些操作者更喜欢无菌手套、更合身和更好的屏障保护。
清洁程序，屏障保护
面罩和安全眼镜（或面罩）、头帽、防护服、手套
无菌布巾、毛巾（用于伤口清创和缝合）
持针器、齿形钳、缝合材料（通常使用不可吸收的单丝缝合线；有关缝合材料的各种类型和尺寸的详细讨论，请参见 撕裂伤)
消毒液（如洗必泰，聚维酮碘）和无菌zhi'jiao纱布
有时夹板或其他材料（用于后期护理，以限制可能拉动缝线的运动或皮肤张力）
用于包扎伤口的材料
垂直床垫缝合线的定位
使患者舒适地斜躺或仰卧。
调整担架高度，让您无论是坐在床边还是站在床边都能感到舒适。
一般来说，让自己的位置与你的身体前部大致平行。
裂伤处应光线充足，最好有头顶手术灯。
垂直床垫缝合线的分步说明
（见如何清洁、冲洗、清创和包扎伤口 对伤口准备、麻醉和敷料的逐步描述；见如何用简单的间断缝合修复撕裂伤 有关如何操作器械、使用针头以及使用器械为外科医生打结的说明。）
必要时清洁、麻醉、冲洗和清创伤口。
在伤口上放一块无菌的有孔布单。根据需要在附近放置额外的铺巾，以提供足够大的无菌工作区。
一般情况下，将第一根缝线置于伤口中间。将所有后续缝合线置于每个开放伤口的中间，直到没有间隙。
垂直褥式缝合
第一关 针头（宽深咬合）放置在离伤口边缘更远的地方（例如， > 1 厘米) 并且比咬伤更深 简单间断缝合。
如果阻力很小，则将针头穿过伤口的两个边缘。如果阻力很大，或者如果您将缝合线放置在相对较宽的空间（前几条缝合线可能会发生这种情况），请在穿过第一个伤口边缘后将针头从撕裂伤的中心拉出；然后将其重新连接到持针器上并继续缝合第二口，将其穿过伤口的另一侧。
反转持针器中针的方向。
第二针 （窄浅咬合）在靠近伤口边缘的位置缝合，并在第一次穿出针的撕裂伤的同一侧开始。 根据需要使用镊子来保持边缘外翻。 在此过程中，与简单的间断缝合不同，伤口最深处的咬合宽度不必大于表面的咬合宽度。
将缝合线闭合。
垂直褥式缝合
第一针与大间断缝合相同，但不立即结扎，再行一小间断缝合，方向与第一针相反，出针终止于第一针进针的同侧。将两端的线头收紧，使伤口边缘密闭（或接近密闭）对合。A和B，C和D应分别在相同的深度，这样可使垂直对合良好。
垂直床垫缝合线的善后护理
包扎伤口（见 撕裂伤 和 如何清洁、冲洗、清创和包扎伤口）。
运动会导致伤口张力的夹板关节（例如，肘部背侧撕裂伤的肘部夹板）。
指导患者保持敷料干燥和到位，并在 2 天内返回进行伤口检查。
如果出现感染迹象（例如，疼痛加剧、肿胀、发红、发热、近端传播红色条纹 [感染性淋巴管炎]），则指导患者返回。
指导患者何时返回拆线，一般根据伤口部位：面部3～5天，头皮和躯干6～10天，手臂和腿部10～14天，14天用于覆盖关节的伤口。早期拆线有伤口裂开的风险；但为了减少面部缝合线的疤痕和交叉影线，可以在第 3 天去除一半的缝合线（即每隔一条缝合线），其余的在第 5 天去除。
垂直床垫缝合线的警告和常见错误
在伤口的术前准备过程中，仔细检查伤口，避免出现没有注意到附近组织、异物或体腔穿透的相关损伤的常见错误
避免缝合过紧并谨慎使用烧灼剂，因为两者都会导致组织缺血。
垂直床垫缝合线的提示和技巧
一些操作者更喜欢先制作窄浅环，这样可以通过放置宽深环来节省时间。然而，宽深环的传统放置首先有利于更精确地放置窄浅环（实现更均匀的边缘对齐），并且还防止在拉起窄环以开始宽环时可能发生的皮肤撕裂。