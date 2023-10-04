如何用垂直床垫缝合修复撕裂伤

第一关 针头（宽深咬合）放置在离伤口边缘更远的地方（例如， > 1 厘米) 并且比咬伤更深 简单间断缝合。

如果阻力很小，则将针头穿过伤口的两个边缘。如果阻力很大，或者如果您将缝合线放置在相对较宽的空间（前几条缝合线可能会发生这种情况），请在穿过第一个伤口边缘后将针头从撕裂伤的中心拉出；然后将其重新连接到持针器上并继续缝合第二口，将其穿过伤口的另一侧。

反转持针器中针的方向。

第二针 （窄浅咬合）在靠近伤口边缘的位置缝合，并在第一次穿出针的撕裂伤的同一侧开始。 根据需要使用镊子来保持边缘外翻。 在此过程中，与简单的间断缝合不同，伤口最深处的咬合宽度不必大于表面的咬合宽度。