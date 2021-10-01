桡神经阻滞麻醉手的大半个手背（从拇指到无名指的桡侧），不包括指尖。
桡神经阻滞可以使用解剖标志或超声引导进行。超声引导增加了外周神经阻滞成功的可能性并降低了并发症的风险，但需要经过培训的人员。
（参见撕裂伤治疗的局部麻醉。）
适应证
禁忌证
绝对禁忌证
对麻醉剂或输送载体过敏的病史（选择不同的麻醉剂）
缺少引导针插入所需的解剖标志（例如，由于外伤）
相对禁忌证
针道感染：使用程序镇静剂或其他麻醉剂。
凝血障碍*：如果可行，应在手术前纠正，或使用不同的镇痛方法。
*治疗性抗凝（例如，对于肺栓塞）会增加神经阻滞出血的风险，但如果逆转抗凝，必须权衡血栓形成的风险增加（如, 卒中）。与管理患者抗凝治疗的临床医生讨论任何预期的逆转，然后与患者讨论。
并发症
对麻醉剂或递送载体的不良反应 （例如，对麻醉剂 [罕见] 或对羟基苯甲酸甲酯 [防腐剂] 的过敏反应）
麻醉药过量引起的毒性（如癫痫发作，心律失常）
麻醉剂或肾上腺素的血管内注射
血肿
神经炎
针头穿过受感染区域会传播感染
大多数并发症是由于穿刺位置不准确引起。
设备
非无菌手套
指示的屏障预防措施（例如，面罩、安全眼镜或面罩、帽子和长袍）
消毒液（如洗必泰，聚维酮碘、乙醇）
可注射的局部麻醉药，如含1：100,000肾上腺素†的2％利多卡因，或长效麻醉剂，含1：200,000肾上腺素†的0.5％布比卡因
用于注射麻醉剂的注射器（例如，10 mL）和针头（例如，25 或 27 号，3.5 厘米长）
对于超声检查： 带有高频（例如 7.5 MHz 或更高）线性阵列探头（换能器）的超声波机；探针套（例如透明无菌敷料、一次性探针套）；无菌水基润滑剂，一次性小包（优于多次使用的超声波凝胶瓶）
* 局部麻醉剂在 撕裂伤章节讨论。
†局部麻醉药的最大剂量：不含肾上腺素的利多卡因5 mg/kg；含肾上腺素的利多卡因，7 mg/kg； 布比卡因，1.5 mg/kg。注意：（任何物质）1％的溶液表示10 mg/mL（1 g/100 mL）。肾上腺素引起血管收缩，从而延长麻醉作用。心脏病患者应仅接受有限的肾上腺素（最多3.5 mL含有1：100,000肾上腺素的溶液）； 或者，使用不含肾上腺素的局部麻醉药。
其它考虑
进行神经阻滞之前，记录下任何已存在的神经缺陷。
如果您不确定针头在哪里或患者不合作，请停止神经阻滞手术。对于无法合作或保持静止的患者考虑 镇静。
相关解剖学
桡神经位于腕的桡侧，就在腕近端皱襞处桡动脉的外侧（径向）。
神经的背侧皮支环绕桡骨以支配手桡侧的背侧。
体位
将患者放在手臂休息的位置，手掌朝上。
逐步描述操作步骤
检查桡神经的感觉和运动功能。
戴上手套并采取适当的屏障预防措施。
触诊桡骨茎突处的桡动脉。
进针部位： 将针插入腕关节近端皱襞处桡动脉的外侧。
用消毒液清洁该部位。
如果正在使用麻醉剂，则在进针部位放置一团麻醉剂。
插入针头并推进它等于动脉的深度。
如果在插入过程中出现感觉异常，将针头抽出 1 至 2 毫米，抽吸以排除血管内放置，然后缓慢（即超过 30 至 60 秒）注入约 2 毫升的麻醉剂。
如果没有出现感觉异常，抽吸，然后缓慢注入约 2 至 5 毫升的麻醉剂。
接下来，麻醉桡神经的背侧分支：拔出并重新定位针头。然后从最初的插入部位皮下注射另外 5 mL 的麻醉剂到手腕的背中线。
等待大约 5 到 10 分钟让麻醉剂生效。
桡神经阻滞，超声引导
将超声机设置为 2-D 模式或 B 模式。如果需要，调整屏幕设置和探头位置以获得准确的左右方向。这几乎总是意味着将探头上的侧标记定向到操作员的左侧（对应于超声屏幕上的左侧标记点/符号）。
用消毒液清洁手腕的两侧和掌侧表面。
用一层凝胶覆盖探头头端，然后用无菌透明敷料紧紧覆盖头端（以消除下面的气泡）。 在覆盖的尖端上涂抹无菌润滑剂。
将探头头端横向（短轴，横截面视图）放在近端手腕折痕上。
调整控制台上的增益，使血管呈低回声（在超声屏幕上显示为黑色），周围组织呈灰色。神经表现为回声（白色）、蜂窝状、三角形，通常与动脉相邻。
将最大深度调整为从表面到桡动脉距离的大约两倍。
根据需要横向滑动探头，使动脉在超声屏幕上居中。确定与动脉横向相邻的桡神经。
将探头慢慢滑到手腕上，以更清楚地看到神经和动脉，它们之间有一些空间。将探头移动到前臂远端三分之一的近端，以确保将阻滞剂注射在浅表皮神经分支的近端。不要从这个位置移动探头。
插入针头并稍微倾斜/旋转探头以在超声屏幕上查看针头（平面内纵向图像）。
在屏幕上保持整个纵向针图像，将针尖推进靠近神经。
注射小剂量的麻醉剂（约 0.25 毫升），看看它是否在神经周围扩散。如果没有，请将针头位置靠近神经并注射另一个测试剂量。
当针尖正确定位后，注入 1 到 2 毫升的麻醉溶液以进一步包围神经。如有必要，重新定位针尖并注入更多小剂量麻醉剂；但甜甜圈征——神经完全被麻醉剂包围——不是必需的。
缝合后治疗
确保注射部位止血。
指导患者有关麻醉消退的预期时间。
警示和常见错误
为将针头断裂的风险降至最低，请勿弯曲针头、将针头插入到其最大深度（即针座），或在插入针头时尝试改变针头方向。
为了帮助防止神经损伤或神经内注射，指导患者在手术过程中报告感觉异常或疼痛。
为帮助防止血管内注射，注射前先回吸。
如果使用超声，在插入过程中始终保持针尖的超声可视化。
技巧和窍门
桡神经的分布比手和手腕的其他神经的分布更难预测，因此如果不使用超声引导，可能需要大量的麻醉。
减少注射的痛苦 通过缓慢注射（例如，30 到 60 秒），将麻醉剂溶液加热至体温，并缓冲麻醉剂。