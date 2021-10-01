将超声机设置为 2-D 模式或 B 模式。如果需要，调整屏幕设置和探头位置以获得准确的左右方向。这几乎总是意味着将探头上的侧标记定向到操作员的左侧（对应于超声屏幕上的左侧标记点/符号）。

用消毒液清洁手腕的两侧和掌侧表面。

用一层凝胶覆盖探头头端，然后用无菌透明敷料紧紧覆盖头端（以消除下面的气泡）。 在覆盖的尖端上涂抹无菌润滑剂。

将探头头端横向（短轴，横截面视图）放在近端手腕折痕上。

调整控制台上的增益，使血管呈低回声（在超声屏幕上显示为黑色），周围组织呈灰色。神经表现为回声（白色）、蜂窝状、三角形，通常与动脉相邻。

将最大深度调整为从表面到桡动脉距离的大约两倍。

根据需要横向滑动探头，使动脉在超声屏幕上居中。确定与动脉横向相邻的桡神经。

将探头慢慢滑到手腕上，以更清楚地看到神经和动脉，它们之间有一些空间。将探头移动到前臂远端三分之一的近端，以确保将阻滞剂注射在浅表皮神经分支的近端。不要从这个位置移动探头。

插入针头并稍微倾斜/旋转探头以在超声屏幕上查看针头（平面内纵向图像）。

在屏幕上保持整个纵向针图像，将针尖推进靠近神经。

注射小剂量的麻醉剂（约 0.25 毫升），看看它是否在神经周围扩散。如果没有，请将针头位置靠近神经并注射另一个测试剂量。