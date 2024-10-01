如何进行超声引导下外周神经阻滞

超声引导下的神经阻滞增加了周围神经阻滞成功的可能性，降低了并发症的风险，但需要设备和训练有素的人员。
在外周神经阻滞中使用床旁超声提高了以前仅依赖解剖标志的手术的成功率和安全性（1）。通过使用实时可视化技术，临床医生可以精确识别目标神经和相邻结构，从而比传统的仅依赖解剖标志的盲法技术更安全、更可控、更有效地进行局部麻醉剂的沉积。
超声引导可以最小化意外针置、神经损伤和其他并发症（例如，血肿形成、血管穿刺）的风险，同时优化阻滞效果和麻醉扩散。超声引导神经阻滞在多种临床环境中用于为各种手术程序提供区域麻醉，并且也用于急性损伤的疼痛控制（2）。超声引导的神经阻滞可以在周围神经系统的许多部位使用，从用于胸壁疼痛的肋间神经到用于下肢手术或损伤的股神经和坐骨神经。
超声引导神经阻滞的适应症
外科手术的局部麻醉
急性疼痛管理
超声引导神经阻滞的禁忌症
超声引导神经阻滞的并发症
对麻醉剂的不良反应 （例如，对麻醉剂 [罕见] 或对羟基苯甲酸甲酯 [防腐剂] 的过敏反应）; 见 撕裂伤治疗的局部麻醉)
麻醉药过量引起的毒性（如癫痫发作，心律失常）
麻醉剂或肾上腺素的血管内注射
血肿
神经炎
针头穿过受感染区域会传播感染
超声引导神经阻滞设备
手套（无需无菌手套）
个人防护设备（如口罩、护目镜或面罩、帽子和防护服）
消毒液（如洗必泰，聚维酮碘，乙醇）
可注射的局部麻醉药，如含1：100,000肾上腺素†的2％利多卡因，或长效麻醉剂，含1：200,000肾上腺素†的0.5％布比卡因
用于注射麻醉剂的注射器（例如，10 mL）和针头（例如，25 或 27 号，3.5 厘米长）
带有高频（例如 7.5 MHz 或更高）线性阵列探头（换能器）的超声波机；探针套（例如透明无菌敷料、一次性探针套）；无菌水基润滑剂，一次性小包（优于多次使用的超声波凝胶瓶）
* 局部麻醉药讨论于 局部麻醉治疗裂伤。
†局部麻醉药的最大剂量：不含肾上腺素的利多卡因5 mg/kg； 利多卡因与肾上腺素，7 mg/kg； 布比卡因，1.5 mg/kg。注意：1％的溶液（任何物质）表示10 mg/mL（1g/100 mL）。肾上腺素引起血管收缩，从而延长麻醉作用。心脏病患者应仅接受限量肾上腺素（含1：100,000肾上腺素的溶液最多3.5 mL）； 或者，使用不含肾上腺素的局部麻醉药。
超声引导神经阻滞的分步描述
将超声机设置为二维模式或 B 模式。如果需要，调整屏幕设置和探头位置以获得准确的左右方向。这几乎总是意味着将探头上的侧标记定向到操作员的左侧（对应于超声屏幕上的左侧标记点/符号）。
戴上手套并使用适当的个人防护设备。
确定目标神经的注射部位。
用消毒液qing'jie注射部位。
如果使用麻醉剂，则在注射部位放置一个皮肤小丘（皮下注射）。
用一层凝胶覆盖探头头端，然后用无菌透明敷料紧紧覆盖头端（以消除下面的气泡）。 在覆盖的尖端上涂抹无菌润滑剂。
将探针尖端放置在横平面上以识别神经，
调整控制台上的增益，使血管呈低回声（在超声屏幕上显示为黑色），周围组织呈灰色。神经表现为回声（白色）、蜂窝状、三角形，通常与动脉相邻。
调整深度以在超声波屏幕中间看到神经。
将探针沿着神经滑动以确定其路径。
插入针头并稍微倾斜/旋转探头以在超声屏幕上查看针头（平面内纵向图像）。
在屏幕上保持针的整个纵向图像，同时推进针，直到针尖靠近神经。
注射小剂量的麻醉剂（约 0.25 毫升），看看它是否在神经周围扩散。如果没有，请将针头靠近神经并注射另一个测试剂量。
当针尖正确定位后，注入 1 到 2 毫升的麻醉溶液以进一步包围神经。如有必要，重新定位针尖并注入更多小剂量麻醉剂；但甜甜圈征——神经完全被麻醉剂包围——不是必需的。
超声引导神经阻滞的注意事项和常见错误
超声可能无法可视化非常小或深层的神经，从而增加了意外穿刺神经、周围组织或血管的风险。
针状伪影和其他图像复杂性（例如，声影）可能导致神经识别的混淆和错误。
超声引导神经阻滞的技巧和窍门
确保您和患者都保持正确的生物力学姿势，以维持无菌技术和良好的超声图像可视化。
在整个过程中，使用“平面内”（纵向）或“平面外”（横向）的针头可视化技术来确认针尖的位置。
使用针头的小幅“前后”运动来帮助针尖可视化。
注意观察不适的迹象，如剧烈疼痛或感觉异常，这可能表明神经穿刺。
参考文献
1.Bhoi S, Chandra A, Galwankar S: Ultrasound-guided nerve blocks in the emergency department.J Emerg Trauma Shock 3(1):82-88, 2010.doi: 10.4103/0974-2700.58655
2.Brown JR, Goldsmith AJ, Lapietra A, et al: Ultrasound-guided nerve blocks: Suggested procedural guidelines for emergency physicians.POCUS J 7(2):253-261, 2022.doi: 10.24908/pocus.v7i2.15233