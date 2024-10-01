如何进行超声引导下外周神经阻滞

将超声机设置为二维模式或 B 模式。如果需要，调整屏幕设置和探头位置以获得准确的左右方向。这几乎总是意味着将探头上的侧标记定向到操作员的左侧（对应于超声屏幕上的左侧标记点/符号）。

戴上手套并使用适当的个人防护设备。

确定目标神经的注射部位。

用消毒液qing'jie注射部位。

如果使用麻醉剂，则在注射部位放置一个皮肤小丘（皮下注射）。

用一层凝胶覆盖探头头端，然后用无菌透明敷料紧紧覆盖头端（以消除下面的气泡）。 在覆盖的尖端上涂抹无菌润滑剂。

将探针尖端放置在横平面上以识别神经，

调整控制台上的增益，使血管呈低回声（在超声屏幕上显示为黑色），周围组织呈灰色。神经表现为回声（白色）、蜂窝状、三角形，通常与动脉相邻。

调整深度以在超声波屏幕中间看到神经。

将探针沿着神经滑动以确定其路径。

插入针头并稍微倾斜/旋转探头以在超声屏幕上查看针头（平面内纵向图像）。

在屏幕上保持针的整个纵向图像，同时推进针，直到针尖靠近神经。

注射小剂量的麻醉剂（约 0.25 毫升），看看它是否在神经周围扩散。如果没有，请将针头靠近神经并注射另一个测试剂量。