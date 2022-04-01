听力损失的常见原因是新生儿基因缺陷和儿童耳部感染以及耳垢。许多病例是通过筛查发现的，但如果儿童对声音没有反应或言语发育迟缓，则应怀疑听力损失。诊断通常是依据新生儿电生理检查（诱发性耳声发射测试和听觉脑干反应）和儿童临床检查和鼓室导抗测试。治疗不可逆的听力损失包括助听器或人工耳蜗植入。

( See also page 听力损失.)

在美国，经筛查的婴儿中检测到永久听力损失的比率为1.1/1000。平均而言，1.9%的儿童“听觉困难”。听力障碍的男生比女生更为常见；男性：女性比例为1.24:1。

儿童听力障碍的症状和体征 如果听力损失严重，婴儿或儿童可能对声音无反应，或者可能出现言语或语言理解发育迟缓。如果听力损失不太严重，儿童可能会间歇性忽略他人与他们交谈。儿童可能会出现在某些环境中听力良好，但在其他环境中则存在听力问题。例如，由于教室的背景噪声可以使语音识别困难，孩子可能仅仅在学校有听力问题。 未识别和未治疗可能严重影响语言理解和语言能力。这种影响可能导致无法上学，被同龄儿童戏弄，社会隔离，和情绪困扰。