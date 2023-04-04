根据创伤救治流程稳定患者。

累及 皮肤 或者 眼睛的化学烧伤用自来水冲洗，通常是长时间冲洗。

在受伤后的前 30 分钟内，使用室温（20 至 25° C）或冷自来水冲洗、浸泡或压迫以限制烧伤的程度并显著缓解疼痛。根据需要将冰块加入水或盐水中以降低温度。但是，避免将烧伤组织浸入冰或冰水中，因为冰浸会增加疼痛和烧伤深度，并增加冻伤的风险，如果烧伤面积很大，则会导致全身体温过低。

在对烧伤伤口做任何事情之前先治疗疼痛。严重疼痛的最佳镇痛药通常是滴定剂量的静脉用阿片类药物，例如芬太尼 1mcg/kg，或吗啡 0.1mg/kg。 对于轻微烧伤，非甾体抗炎药 (NSAID) 和对乙酰氨基酚也可能有效。

从被烧毁的区域去除所有衣服和粗碎屑。取下烧伤处和远处的任何首饰，如戒指或穿孔。

用浸泡在室温水或盐水中的潮湿无菌敷料覆盖烧伤处。敷料应保持凉爽和湿润，以持续缓解疼痛。