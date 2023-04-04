烧伤伤口通常需要清创和/或敷料。
清创（去除无活性组织）和伤口敷料用于降低感染风险并为轻度烧伤提供舒适感。
（另见烧伤。）
烧伤清创和包扎的适应症
轻微烧伤
烧伤清创和包扎的禁忌症
绝对禁忌证
无
相对禁忌证
需要转移到专门的烧伤ke的伤口或其他烧伤相关的伤害（见 烧伤的治疗)
在这些情况下，与接收的烧伤中心一起决定在转移前提供什么烧伤护理。
烧伤清创和包扎的并发症
对局部抗生素的过敏反应
烧伤清创和包扎设备
非无菌手套
清洁液如2％氯己定
25G和21G穿刺针
10mL注射器
局部注射麻醉剂，例如 1% 利多卡因
无菌剪刀、镊子
不粘敷料
专用烧伤伤口敷料，如果可用且有保证（例如，浸渍 3% 三溴酚酸铋的矿脂纱布）
吸收性散装敷料（如 4 × 4 纱布敷料和胶带，用于肢体烧伤的柔性卷纱纱布包裹）
烧伤清创和包扎的相关解剖学
涉及手、脚、面部、生殖器、会阴或主要关节的烧伤，或圆周或大面积烧伤通常需要转移到烧伤中心。
皮肤烧伤深度：
浅表（以前的一级烧伤）：仅涉及表皮
部分皮层烧伤（原二度烧伤）：延伸至真皮
全层烧伤（以前称为三度烧伤）：毁坏整个皮肤
估计烧伤的大小，表示为部分和全层烧伤的总表面积的百分比（见图[A] 九分法（成人）和 [B] Lund-Browder 图 [儿童] ）。
烧伤清创和包扎的定位
对烧伤区域的出色暴露使患者感到舒适
烧伤清创和包扎的分步说明
所有烧伤创面的初步护理
根据创伤救治流程稳定患者。
在受伤后的前 30 分钟内，使用室温（20 至 25° C）或冷自来水冲洗、浸泡或压迫以限制烧伤的程度并显著缓解疼痛。根据需要将冰块加入水或盐水中以降低温度。但是，避免将烧伤组织浸入冰或冰水中，因为冰浸会增加疼痛和烧伤深度，并增加冻伤的风险，如果烧伤面积很大，则会导致全身体温过低。
在对烧伤伤口做任何事情之前先治疗疼痛。严重疼痛的最佳镇痛药通常是滴定剂量的静脉用阿片类药物，例如芬太尼 1mcg/kg，或吗啡 0.1mg/kg。 对于轻微烧伤，非甾体抗炎药 (NSAID) 和对乙酰氨基酚也可能有效。
从被烧毁的区域去除所有衣服和粗碎屑。取下烧伤处和远处的任何首饰，如戒指或穿孔。
用浸泡在室温水或盐水中的潮湿无菌敷料覆盖烧伤处。敷料应保持凉爽和湿润，以持续缓解疼痛。
给 含破伤风类毒素疫苗 （例如，Td、Tdap）取决于患者的疫苗接种史（见表常规伤口处理中的破伤风预防）。未完全免疫的患者还应接受 250 单位的破伤风免疫球蛋白 IM。
将重度烧伤病情稳定的患者转移到烧伤中心。对于其他患者，完成烧伤伤口护理。
彻底的烧伤伤口护理
用干净的布或纱布、肥皂和水或温和的抗菌伤口清洁剂（如洗必泰）轻轻清洁烧伤区域。
用生理盐水或水冲洗伤口。
一些医生建议未破裂的水泡保持完好无损，而另一些医生则建议用剪刀和镊子戳破它们。无论如何，松弛的皮肤和破裂的水泡是失活的组织，应该通过从伤口上剥离并用剪刀剪断附近有活力的附着表皮的边界来清创。
使用无菌烧伤敷料，有或没有外用剂。
烧伤敷料有多种选择。 有些浸渍了抗菌剂（例如银）。大多数是采取纱布覆盖，但也有一些生物合成敷料具有皮肤的某些特性，可以粘附在伤口上并且可以长时间留在原处。有些通常在一层抗菌霜或软膏上使用，而那些含有抗菌su的则不然。在所有情况下，敷料都应该是无菌的，并且具有足以容纳预期渗出液量的吸收层。
考虑将一层抗生素乳膏或软膏如杆菌肽或莫匹罗星直接涂抹在所有伤口上，除了 1 度或浅表烧伤。磺胺嘧啶银曾经是局部烧伤治疗的中流砥柱，不再被推荐，因为它并不比其他局部抗生素制剂好，并且可能会损害伤口愈合。然而，它有时仍用于部分厚度烧伤（1)。
覆盖伤口表面。有许多市售敷料可用，但细网纱布或市售非粘性纱布是合适的。
用松散的纱布绒毛盖住伤口。如果涉及手指和脚趾，请单独填充网状空间和手指/脚趾，并用纱布条将它们分开。用吸水的、略有弹性的材料包裹整个敷料。
烧伤清创和包扎术后护理
提供镇痛药带回家。
指导患者抬高患肢以防止肿胀，肿胀可能导致愈合延迟或感染。
大约 24 小时后跟进sui'f。在第一次随访时，去除敷料并重新评估烧伤深度及有无进一步清创的需要，然后重新覆盖敷料。
后续换药的时间和地点（例如诊所、家）取决于
所用敷料的类型：有些敷料打算保留一段时间，而另一些则经常更换。
患者和家属的能力：大面积烧伤、难以处理的区域或者需要复杂敷料的区域，以及自我护理能力有限的患者，可能需要更频繁的专业护理和/或减少更换频率。
伤口产生的渗出液量：较干燥的烧伤较少需要更换敷料。
为了自我护理，患者应轻轻去除旧敷料，用温自来水冲洗伤口，并涂抹与最初使用相似的材料。
无论如何，应在受伤后 5 至 7 天检查伤口。
烧伤清创和包扎的警告和常见错误
不要低估对程序镇痛和镇静的需要，特别是对于复杂的清创或换药。镇痛不足阻碍了彻底的伤口护理。
烧伤清创和包扎的提示和技巧
对于面部和颈部的烧伤：用洗必泰清洁伤口并清除水泡和任何松弛的皮肤，然后涂抹温和的外用抗生素，如杆菌肽，但不要覆盖伤口。伤口可以每天清洗 2 或 3 次，然后重新涂抹外用剂。鼓励患者在睡觉时抬高头部，以帮助最大限度地减少或减轻肿胀。
静脉用阿片类药物的替代品包括局部麻醉或神经阻滞麻醉；吸入一氧化二氮；或静脉注射氯胺酮。
对于小面积烧伤的清创，注射局麻药可能足够镇痛。
家庭烧伤护理和换药可能会非常痛苦。应提供充足的口服阿片类镇痛剂，并鼓励负责任地使用镇痛剂。
参考文献
1.Heyneman A, Hoeksema H, Vandekerckhove D, et al: The role of silver sulphadiazine in the conservative treatment of partial thickness burn wounds: A systematic review.Burns 42(7):1377–1386, 2016.doi:10.1016/j.burns.2016.03.029
更多信息
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Kagan RJ, Peck MD, Ahrenholz DH, et al: Surgical management of the burn wound and use of skin substitutes: An expert panel white paper. J Burn Care Res 34(2):e60–e79, 2013.doi: 10.1097/BCR.0b013e31827039a6
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