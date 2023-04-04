如何做烧伤骨痂切开术

焦痂是由深度部分层和全层（以前为二度和三度）烧伤引起的僵硬死皮组织。肢体上的圆周焦痂限制远端循环，胸部焦痂限制呼吸。焦痂切开术是通过焦痂进行手术切口以释放焦痂产生的压迫，从而恢复远端循环并允许足够的通qi。

通常在烧伤后的前 2 至 6 小时内进行jiao痂切开术。不同于筋膜切开术，其中切口是专门为减压组织间隔室而制作的，焦痂切开术切口不会破坏深筋膜层。

（另见烧伤。）

烧伤焦痂切开术的适应症 焦痂压迫或可能压迫烧伤区域内或周围的组织 受压组织通过以下任何一项来识别： 在没有全身性低血压的情况下，用多普勒超声流量计确定没有远端动脉血流

在没有全身缺氧的情况下，通过脉搏血氧仪显示四肢远端的氧饱和度低于 95%

隔内压力测量 > 30 mmHg

由于周身躯干或颈部烧伤，即将发生或已确定的呼吸系统损害 医生应该有较高的怀疑指数和较低的切开术阈值。

烧伤焦痂切开术的禁忌症 无

烧伤焦痂切开术的并发症 该程序的并发症包括 出血

感染

对潜在神经血管结构的损害

无意的筋膜切开术

烧伤焦痂切开术的设备 无菌洞巾

清洁液，如聚维酮碘或氯己定

25G和21G穿刺针

10 毫升注射器

局部麻醉剂，如1％利多卡因

#11 手术刀和/或电灼装置

无菌纱布

局部抗菌剂，如杆菌肽或莫匹罗星

无菌手套

烧伤焦痂切开术的相关解剖 焦痂发生在全层烧伤中，或者在较不常见的情况下，至少部分会穿透真皮层的深度烧伤。

正确执行焦痂切开术仅将焦痂释放到皮下脂肪的深度。这种释放导致最小的出血，这可以通过局部压力或电灼来控制。 在以下部位切开时应避免的主要神经血管结构包括 肘部：尺神经

手腕：桡神经

腓骨头：腓浅神经

脚踝：胫后动脉

颈部：颈静脉

阴茎：背静脉

烧伤焦痂切开术的定位 对烧伤区域的出色暴露使患者感到舒适

烧伤焦痂切开术的逐步描述 用聚维酮碘或氯己定溶液清洁该部位。

用无菌纱布覆盖。

如果烧伤特别痛，给予全身阿片类镇痛剂，如芬太尼 1 至 2mcg/kg IV 或吗啡 0.1 至 0.2mg/kg IV，然后根据需要滴定。

未镇静的患者受益于近端和远端未烧伤边缘的活组织局部麻醉。 四肢 使用无菌技术，用手术刀或电灼装置从烧伤区域近端 1 厘米到收缩性烧伤受累区域远端 1 厘米切开受累肢体的外侧和内侧。

避开重要结构，如主要动脉和神经（例如肘部的尺神经、腕部的桡神经、腓骨头附近的腓浅神经、踝部的胫后动脉）。

仅通过皮肤的全层厚度进行切开。切口应穿过关节。该切口应立即分离收缩的焦痂以暴露皮下脂肪。

在手的圆周烧伤中，将切口延伸到手的鱼际和小鱼际。

在脚的圆周烧伤中，将切口延伸至大脚趾内侧和小脚趾外侧。

重新评估灌注：正确进行的焦痂切开术会导致组织近乎立即软化，改善远端组织灌注、感觉、多普勒血流信号强度和血氧饱和度值。如果手术后灌注未能改善，请重新评估焦痂切开术的深度和位置，并重新切开任何不够深的切口。 胸 使用无菌技术，在双侧腋前线从锁骨到肋缘切开胸壁；避免女性的乳房组织（见图 骨痂切开术切口部位）。 考虑通过横向切口将其连接起来，以形成 V 形肋下切口。

评估反应：气道压力增加或无法通气是需要重新切开焦痂的证据。 焦痂切开术切口部位 颈部 颈部焦痂切开术应从外侧和向后进行，以避开颈动脉和颈静脉血管。 阴茎 阴茎焦痂切开术在中间进行以避开背静脉。

烧伤焦痂切开术的术后护理 用浸有适当局部抗菌剂（如杆菌肽或莫匹罗星）的无菌纱布松散地包扎切口。

协调转移到当地或区域烧伤中心进行明确的护理，包括疼痛控制和组织灌注监测。

如果没有烧伤中心，请到当地医院就诊。

烧伤焦痂切开术的警告和常见错误 由于水肿和休克，皮肤温度是肢体缺血的不良指标。尽可能使用客观的措施。

焦痂切开术切口有感染的风险。将切口视为烧伤伤口的一部分。

不要将焦痂切开术与筋膜切开术混淆；焦痂切口在筋膜上方。