如何做烧伤骨痂切开术

焦痂是由深度部分层和全层（以前为二度和三度）烧伤引起的僵硬死皮组织。肢体上的圆周焦痂限制远端循环，胸部焦痂限制呼吸。焦痂切开术是通过焦痂进行手术切口以释放焦痂产生的压迫，从而恢复远端循环并允许足够的通qi。
通常在烧伤后的前 2 至 6 小时内进行jiao痂切开术。不同于筋膜切开术，其中切口是专门为减压组织间隔室而制作的，焦痂切开术切口不会破坏深筋膜层。
（另见烧伤。）
烧伤焦痂切开术的适应症
焦痂压迫或可能压迫烧伤区域内或周围的组织
受压组织通过以下任何一项来识别：
在没有全身性低血压的情况下，用多普勒超声流量计确定没有远端动脉血流
在没有全身缺氧的情况下，通过脉搏血氧仪显示四肢远端的氧饱和度低于 95%
隔内压力测量 > 30 mmHg
由于周身躯干或颈部烧伤，即将发生或已确定的呼吸系统损害
医生应该有较高的怀疑指数和较低的切开术阈值。
烧伤焦痂切开术的禁忌症
无
烧伤焦痂切开术的并发症
该程序的并发症包括
出血
感染
对潜在神经血管结构的损害
无意的筋膜切开术
烧伤焦痂切开术的设备
无菌洞巾
清洁液，如聚维酮碘或氯己定
25G和21G穿刺针
10 毫升注射器
局部麻醉剂，如1％利多卡因
#11 手术刀和/或电灼装置
无菌纱布
局部抗菌剂，如杆菌肽或莫匹罗星
无菌手套
烧伤焦痂切开术的相关解剖
焦痂发生在全层烧伤中，或者在较不常见的情况下，至少部分会穿透真皮层的深度烧伤。
正确执行焦痂切开术仅将焦痂释放到皮下脂肪的深度。这种释放导致最小的出血，这可以通过局部压力或电灼来控制。
在以下部位切开时应避免的主要神经血管结构包括
肘部：尺神经
手腕：桡神经
腓骨头：腓浅神经
脚踝：胫后动脉
颈部：颈静脉
阴茎：背静脉
烧伤焦痂切开术的定位
对烧伤区域的出色暴露使患者感到舒适
烧伤焦痂切开术的逐步描述
用聚维酮碘或氯己定溶液清洁该部位。
用无菌纱布覆盖。
如果烧伤特别痛，给予全身阿片类镇痛剂，如芬太尼 1 至 2mcg/kg IV 或吗啡 0.1 至 0.2mg/kg IV，然后根据需要滴定。
未镇静的患者受益于近端和远端未烧伤边缘的活组织局部麻醉。
四肢
使用无菌技术，用手术刀或电灼装置从烧伤区域近端 1 厘米到收缩性烧伤受累区域远端 1 厘米切开受累肢体的外侧和内侧。
避开重要结构，如主要动脉和神经（例如肘部的尺神经、腕部的桡神经、腓骨头附近的腓浅神经、踝部的胫后动脉）。
仅通过皮肤的全层厚度进行切开。切口应穿过关节。该切口应立即分离收缩的焦痂以暴露皮下脂肪。
在手的圆周烧伤中，将切口延伸到手的鱼际和小鱼际。
在脚的圆周烧伤中，将切口延伸至大脚趾内侧和小脚趾外侧。
重新评估灌注：正确进行的焦痂切开术会导致组织近乎立即软化，改善远端组织灌注、感觉、多普勒血流信号强度和血氧饱和度值。如果手术后灌注未能改善，请重新评估焦痂切开术的深度和位置，并重新切开任何不够深的切口。
胸
使用无菌技术，在双侧腋前线从锁骨到肋缘切开胸壁；避免女性的乳房组织（见图 骨痂切开术切口部位）。 考虑通过横向切口将其连接起来，以形成 V 形肋下切口。
评估反应：气道压力增加或无法通气是需要重新切开焦痂的证据。
焦痂切开术切口部位
虚线是首选的焦痂切口部位。粗线是血管结构和神经可能被焦痂切开术切口损坏的区域。
颈部
颈部焦痂切开术应从外侧和向后进行，以避开颈动脉和颈静脉血管。
阴茎
阴茎焦痂切开术在中间进行以避开背静脉。
烧伤焦痂切开术的术后护理
用浸有适当局部抗菌剂（如杆菌肽或莫匹罗星）的无菌纱布松散地包扎切口。
协调转移到当地或区域烧伤中心进行明确的护理，包括疼痛控制和组织灌注监测。
如果没有烧伤中心，请到当地医院就诊。
烧伤焦痂切开术的警告和常见错误
由于水肿和休克，皮肤温度是肢体缺血的不良指标。尽可能使用客观的措施。
焦痂切开术切口有感染的风险。将切口视为烧伤伤口的一部分。
不要将焦痂切开术与筋膜切开术混淆；焦痂切口在筋膜上方。
烧伤焦痂切开术的提示和技巧
全层烧伤对疼痛不敏感并且涉及浅表血管的凝固，因此不需要麻醉。然而，深Ⅱ度烧伤患者仍可能有痛觉，需要静脉注射阿片类药物达到良好的镇痛效果。
通过适当的焦痂切开术，随着压力的减轻，切口会立即膨胀开来；未能证明这一点表明切口太浅（或焦痂未收缩）。