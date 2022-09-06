踝关节脱位或骨折脱位

大多数踝关节脱位是后侧或后内侧，并且是伴有踝、远端腓骨和胫骨后缘骨折的骨折脱位。

闭合性踝关节脱位或骨折脱位诊断后应尽快复位。伴有神经血管缺损或皮肤拉伤的骨折脱位，可能发生皮肤穿透伤，因此应立即复位。

开放性脱位需要手术治疗，但是如果没有骨科医师，并且存在神经血管缺陷，应采用闭合复位技术和夹板术作为临时过渡治疗。