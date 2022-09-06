大多数踝关节脱位是骨折脱位。复位术采用牵引-反牵引使距骨与胫骨远端脱离，然后将距骨穹窿重新复位到关节榫眼内，再用夹板固定复位，直至进行彻底的骨科治疗。通常需要进行程序性镇静和镇痛（PSA）。
踝关节脱位复位术的适应症
踝关节脱位或骨折脱位
大多数踝关节脱位是后侧或后内侧，并且是伴有踝、远端腓骨和胫骨后缘骨折的骨折脱位。
闭合性踝关节脱位或骨折脱位诊断后应尽快复位。伴有神经血管缺损或皮肤拉伤的骨折脱位，可能发生皮肤穿透伤，因此应立即复位。
开放性脱位需要手术治疗，但是如果没有骨科医师，并且存在神经血管缺陷，应采用闭合复位技术和夹板术作为临时过渡治疗。
踝关节脱位复位术的禁忌症
尝试闭合复位踝关节脱位没有禁忌症，即使是那些等待骨科评估和治疗的患者。但是，没有血管受损的开放性脱位如果要进行复位操作，复位前最好在手术室进行彻底冲洗（而不是在急诊室冲洗）。
踝关节脱位复位术的并发症
筋膜室综合征 （由于初始创伤引起的软组织损伤和肿胀）和关节损伤随着复位时间的延迟而变得严重。这种并发症来自损伤本身，但及时复位可能有助于预防。
由于损伤或复位手术引起的神经血管损伤（罕见）
大多数并发症是骨折脱位本身的结果。
踝关节脱位复位术的设备
程序性镇静和镇痛（PSA）所需的材料和人员
关节内麻醉: 20毫升1％利多卡因，20毫升注射器，2英寸20G针头，消毒液（如洗必泰，聚维酮碘），纱布
枕头
短腿夹板（弹力织物，棉垫包，夹板材料[后侧，3面夹板]，弹性绷带）
踝关节脱位复位术的其他注意事项
除非存在神经血管缺损，否则应在踝关节脱位复位之前进行X线检查，但通常可以在准备PSA和复位所需材料期间进行X线检查。
静脉镇痛最好在X线检查之前进行。
在某些情况下，关节内或区域麻醉可能就足够了。
在没有骨科介入的情况下不应复位侧向脱位，除非血管受损或必须将患者转移至骨科医生处。
踝关节脱位复位术的相关解剖
踝关节韧带很结实，踝关节脱位是高能量损伤，通常涉及骨折和韧带破裂。伴发骨折包括踝，腓骨或胫骨边缘的骨折。
前脱位可能会损伤足背动脉。
踝关节或腓骨远端骨折通常伴有外侧脱位。
踝关节脱位复位术的定位
患者仰卧，患脚放在担架的末端，膝盖稍微弯曲。
踝关节脱位复位术的分步说明
神经血管检查
对脚和脚踝进行术前神经血管检查，包括胫后和足背动脉搏动，毛细血管充盈时间（通常<2秒）以及足跖面（胫神经），背侧面（腓总神经），外侧面（腓肠神经）和内侧面（隐神经）的感觉。
止痛
进行程序性镇静和镇痛（PSA）。
如果使用关节内麻醉，请首先使用消毒液清洁踝关节前内侧区域。然后，像做关节穿刺术一样，将针头垂直插入胫骨远端皮肤，如果可能的话，将其插入内踝前，胫骨前肌腱的外侧。向注射器柱塞施加背压，然后向后推动针头，直到滑液被吸出（如果有血液从关节吸出，则吸出所有血液）。然后注入5到10毫升的麻醉溶液。等待镇痛起效（最多15至20分钟）后再继续操作。
复位踝脱位
将枕头放在患腿的膝盖后面，屈髋屈膝。
一位助手用双手抓住小腿，准备向头侧牵拉（反牵引）。
让第二个助手用一只手抓住脚踝（以稳定小腿）。
一只手握住脚后跟，另一只手抓住前脚。
对于后脱位：
首先从胫骨远端游离距骨：稍微跖屈足部并将脚后跟从胫骨轴向分离（即，将其拉开），第一助手提供对小腿的轴向反牵引。
接下来，在保持脚跟轴向分离的同时，在第二助手向前脚踝施加反作用力的同时，将脚背屈，以将距骨穹窿重新置入关节榫眼中。
对于前脱位：
首先将脚背屈以分离胫骨与距骨。
施加轴向牵引力，然后将脚直接向后推，同时助手对腿的后部施加反牵引力。
对于横向脱位：
将脚后跟从胫骨轴向分开，然后将脚向内侧移动并背屈。
对于所有错位：
成功复位可能会伴有明显的“沉闷响声”。
踝关节脱位复位术的术后护理
膝盖轮廓恢复正常和疼痛减轻，可初步证实复位成功。
术后进行神经血管检查。操作后神经血管缺损需要紧急行骨科评估。
足背屈90°，长腿后夹板和马镫夹板一起使用，以提供额外的稳定性。
在操作后进行X线检查以确认复位成功并确定以前未发现的骨折。
保持肢体抬高，检查神经血管缺损，发生筋膜室综合征需与骨科医生协商。
安排骨科随访。
踝关节脱位复位术的警告和常见错误
具有两个或多个骨折区域的踝关节骨折脱位本质上是不稳定的； 转运踝关节仍然脱位的患者时要小心，因为途中可能发生神经血管受损。