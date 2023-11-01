戴无菌手套。

给予患者足够的镇痛。

应用弹力袜，覆盖从腓骨头到中足的区域，经过跖骨头。

将垫子从跖骨头包裹到刚好靠近腓骨头的小腿，稍微超出夹板材料覆盖的区域；每圈重叠衬垫宽度的一半，并定期在其宽度上撕开包裹物，以降低组织受压的风险。

根据需要平滑填充。

铺设一段夹板材料，该夹板材料的长度与从腓骨头正下方的小腿后部到跖骨头处的足底表面的距离相匹配——它应该比衬垫覆盖的区域短。

展开额外的夹板材料，沿着第一个长度来回折叠，直到有 8 到 10 层（使用单层卷时）。

或者，如果使用现成的夹板材料，将单件切成上述长度。

将夹板材料浸入温水中。

从夹板材料中挤出多余的水（不要拧干石膏）。

将夹板材料从腿后部覆盖腓骨头下方到跖骨头。

用手掌而不是指尖抚平夹板材料，使其贴合小腿和脚踝的轮廓，并使用填充材料填充空隙。

将弹性包裹物从远端到近端包裹在夹板材料上，并在每次旋转时重叠弹性包裹物宽度的一半。

将额外的弹力绷带和棉垫折叠在夹板材料的边缘。

将脚踝保持在 90 度° 屈曲直到夹板材料变硬。