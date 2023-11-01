脚踝夹板是固定在脚踝上的刚性装置，用于保持脚踝关节的稳定性。
脚踝夹板通常用于因固定而受益但不需要铸件的损伤。商用防盗靴是可用的替代品。 与靴子不同的是，大多数脚踝后部夹板并非设计用于承重或移除和更换（例如，用于沐浴）。
后踝夹板的适应症
需要立即手术干预（用于临时固定）的损伤（例如，开放性或不稳定骨折、脱位）
胫骨和/或腓骨远端的稳定（例如，最小位移）骨折（例如，胫骨和/或腓骨远端的最小位移骨折）
不应负重的脚踝扭伤
减少踝关节脱位
选定的足部骨折
后踝夹板的禁忌症
绝对禁忌证
无
相对禁忌证
需要立即活动范围和/或负重的损伤（例如，某些轻度扭伤）
最好使用石膏的损伤*
* 后夹板和石膏的适应症重叠（另见骨折概述）。即使铸件是最终的治疗方法，对于一些损伤，通常建议使用初始夹板，直到肿胀消退。对于最终的治疗，当踝关节允许负重并且必须固定 > 1 到 2 周时，石膏可能是首选。 相反，当不需要持续固定时，固定靴可能是首选（例如，允许脱下洗澡）。
后踝夹板的并发症
热损伤（由石膏或玻璃纤维与水之间的放热反应引起）
压力过大导致皮肤溃疡和/或缺血性损伤
后踝夹板设备
Stockinette（足以覆盖从腓骨头上方到跖骨头的区域）
卷填料（例如棉卷） 10 厘米（4 英寸）宽
石膏或玻璃纤维夹板材料*，10 至 15 厘米（4 至 6 英寸）宽 - 宽度足以覆盖腿部和踝关节的后表面，长度足以从腓骨头到达跖骨头
弹性绷带，通常为 10 厘米（4 英寸）宽
温水和水桶或其他容器
非无菌手套
* 玻璃纤维和石膏通常以单层卷的形式提供，但也有市售的预制夹板卷，包括多层玻璃纤维/石膏和衬垫。
后踝夹板的其他注意事项
对于不稳定的脚踝损伤，结合 脚踝马镫 （糖钳夹板）和后踝夹板可以增加固定的稳定性。
用于固定跟腱断裂的后腿夹板应将脚踝置于马deng的位置。
在使用膝关节固定器之前，任何开放性伤口都应得到适当的治疗和覆盖。
后踝夹板的相关解剖结构
夹板应覆盖大部分小腿的长度并到达跖骨头。
脚踝和脚的骨头
后踝夹板的定位
患者应俯卧，膝盖弯曲或坐着，小腿悬垂在床边。
保持踝关节90度屈曲。
应用后踝夹板的分步说明
戴无菌手套。
给予患者足够的镇痛。
应用弹力袜，覆盖从腓骨头到中足的区域，经过跖骨头。
将垫子从跖骨头包裹到刚好靠近腓骨头的小腿，稍微超出夹板材料覆盖的区域；每圈重叠衬垫宽度的一半，并定期在其宽度上撕开包裹物，以降低组织受压的风险。
根据需要平滑填充。
铺设一段夹板材料，该夹板材料的长度与从腓骨头正下方的小腿后部到跖骨头处的足底表面的距离相匹配——它应该比衬垫覆盖的区域短。
展开额外的夹板材料，沿着第一个长度来回折叠，直到有 8 到 10 层（使用单层卷时）。
或者，如果使用现成的夹板材料，将单件切成上述长度。
将夹板材料浸入温水中。
从夹板材料中挤出多余的水（不要拧干石膏）。
将夹板材料从腿后部覆盖腓骨头下方到跖骨头。
用手掌而不是指尖抚平夹板材料，使其贴合小腿和脚踝的轮廓，并使用填充材料填充空隙。
将弹性包裹物从远端到近端包裹在夹板材料上，并在每次旋转时重叠弹性包裹物宽度的一半。
将额外的弹力绷带和棉垫折叠在夹板材料的边缘。
将脚踝保持在 90 度° 屈曲直到夹板材料变硬。
检查远端神经血管状态（例如，毛细血管再充盈、远端感觉、脚趾屈曲和伸展）。
后踝夹板的术后护理
提供拐杖和使用培训。
建议患者保持夹板干燥。
安排或推荐适当的后续行动。
让患者在坐着或休息时将受伤的肢体抬高到心脏上方。
如果在家中口服药物无法控制疼痛，请让患者寻求护理。
后踝夹板的警告和常见错误
确保在夹板变硬时不要让踝关节放松使 90° 屈曲角度丢失。
确保填充物和弹性包裹物不要太紧。
使用手掌而不是指尖来平滑夹板材料，从而避免不规则的轮廓和潜在的压力点。
后踝夹板的提示和技巧
使用石膏夹板时，温水可以使石膏凝固得更快，因此，如果您不熟悉如何使用夹板，请使用较冷的水来延长工作时间。
由于玻璃纤维和水之间的放热反应比石膏和水之间的放热反应产生更多的热量，因此玻璃纤维首选温水。
将脚踝保持在 90°，当患者躺下时，脚可以靠在操作者的腹部上。