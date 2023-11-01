如何使用糖钳脚踝夹板

Sugar-tong踝关节夹板是固定和维持踝关节稳定性的刚性装置。
糖钳脚踝夹板，也称为 U 形夹板，通常用于因固定而受益但不需要铸件的损伤。在可用的情况下，商用固定器充气马镫或靴子可能是替代品。 与靴子不同的是，糖夹脚踝夹板通常不能承受重量或被移除和更换（例如，用于洗澡）。
糖钳踝关节夹板的适应症
不应承受重量且需要固定的脚踝扭伤
胫骨或腓骨远端的稳定骨折（例如，胫骨和/或腓骨远端的微小移位骨折）
踝关节脱位（用于复位后稳定）
选定的足部骨折
糖钳踝关节夹板的禁忌症
绝对禁忌证
无
相对禁忌证
需要立即活动范围和/或负重的损伤（例如，某些轻度扭伤）
最好使用石膏的损伤*
* 糖钳夹板和石膏的适应症重叠。(参见 骨折概述。)即使铸件是最终的治疗方法，对于一些损伤，通常建议使用初始夹板，直到肿胀消退。当允许负重且必须固定脚踝 > 1 到 2 周时，石膏可能是首选。相反，当不需要持续固定时，固定靴可能是首选。
糖钳踝关节夹板的并发症
热损伤（由石膏和玻璃纤维硬化的放热反应引起）
压力过大导致皮肤溃疡和/或缺血性损伤
糖钳踝关节夹板的设备
Stockinette（足以覆盖从腓骨头下方到中足的区域）
卷填料（例如棉卷） 10 厘米（4 英寸）宽
石膏或玻璃纤维夹板材料* 10 至 15 厘米（4 至 6 英寸）宽（宽度足以从跟骨到达足底表面的跖骨头，长度足以从腓骨头下方的一侧到达周围跟骨和另一侧）
弹性绷带，通常为 10 厘米（4 英寸）宽
温水和水桶或其他盛水的容器
非无菌手套
* 玻璃纤维和石膏通常以单层卷的形式提供，但也有市售的预制夹板卷，包括多层玻璃纤维/石膏和衬垫。
糖钳踝关节夹板的其他注意事项
因为它覆盖了两个踝关节，所以糖钳夹板可能比单用后夹板能更好地限制内翻和外翻。
糖钳夹板也可以比后夹板更有效地防止跖屈。
对于不稳定的脚踝损伤，结合脚踝马镫和后脚踝夹板可以增加固定的稳定性。
糖钳踝关节夹板的相关解剖结构
外踝
内踝
跟骨
脚踝和脚的骨头
糖钳式踝关节夹板的定位
患者应俯卧，膝盖弯曲或坐着，小腿悬垂在床边。
保持踝关节90度屈曲。
应用糖钳踝关节夹板的分步说明
戴无菌手套。
给予患者足够的镇痛。
应用弹力袜，覆盖从腓骨头到中足的区域。
测量夹板材料，使其从小腿外侧的腓骨头正下方延伸到足底表面并围绕足底表面，然后向上支撑小腿的内侧以形成 U 形夹板。
将衬垫从足中部包裹到小腿中部，稍微超出夹板覆盖的区域，每圈重叠衬垫宽度的一半，并定期在其宽度上撕开包裹以降低组织受压的风险。
根据需要平滑填充。
考虑在骨突起（例如，内踝和外踝）上额外填充。
铺设一定长度的夹板材料，从小腿中部的小腿外侧延伸到足底表面并围绕足底表面，然后将小腿内侧支撑起来，形成一个 U 形夹板——它应该仅比填充覆盖的区域短。
展开额外的夹板材料，沿着第一个长度来回折叠，直到有 6 到 8 层（使用单层衬垫时）。
将夹板材料浸入温水中。
从夹板材料中挤出多余的水（不要拧干石膏）。
将夹板材料应用到小腿中部的腿外侧，并围绕足底表面，并支撑小腿内侧。
用手掌而不是指尖抚平夹板材料，使其贴合小腿和脚踝的轮廓，并填充石膏中的空隙。
将弹性包裹物从远端到近端包裹在夹板材料上，并在每次旋转时重叠弹性包裹物宽度的一半。
在夹板材料的原始边缘折叠额外的弹力袜和棉垫。
将脚踝保持在 90 度° 屈曲直到夹板材料变硬。
检查远端神经血管状态（例如，毛细血管再充盈、感觉、脚趾屈曲和伸展）。
糖钳踝关节夹板的术后护理
提供拐杖和使用培训。
建议患者保持夹板干燥。
安排或推荐适当的后续行动。
让患者在坐着或休息时将受伤的肢体抬高到心脏上方。
如果在家中口服药物无法控制疼痛，请指导患者寻求进一步护理。
对患者进行有关症状的教育 隔室综合征。
糖钳式踝关节夹板的警告和常见错误
不要将衬垫或松紧带包裹得太紧（即，两者都不会导致皮肤出现凹痕）。
确保在夹板变硬时不要让踝关节放松使 90° 屈曲角度丢失。
使用手掌而不是指尖来平滑夹板材料，从而避免不规则的轮廓和潜在的压力点。
糖钳踝关节夹板的提示和技巧
使用石膏夹板时，温水使石膏凝固更快，因此如果您不熟悉夹板的使用，请使用较凉的水来延长您的工作时间。
由于玻璃纤维和水之间的放热反应比石膏和水之间的放热反应产生更多的热量，因此玻璃纤维首选温水。