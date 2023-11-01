如何使用糖钳脚踝夹板

戴无菌手套。

给予患者足够的镇痛。

应用弹力袜，覆盖从腓骨头到中足的区域。

测量夹板材料，使其从小腿外侧的腓骨头正下方延伸到足底表面并围绕足底表面，然后向上支撑小腿的内侧以形成 U 形夹板。

将衬垫从足中部包裹到小腿中部，稍微超出夹板覆盖的区域，每圈重叠衬垫宽度的一半，并定期在其宽度上撕开包裹以降低组织受压的风险。

根据需要平滑填充。

考虑在骨突起（例如，内踝和外踝）上额外填充。

铺设一定长度的夹板材料，从小腿中部的小腿外侧延伸到足底表面并围绕足底表面，然后将小腿内侧支撑起来，形成一个 U 形夹板——它应该仅比填充覆盖的区域短。

展开额外的夹板材料，沿着第一个长度来回折叠，直到有 6 到 8 层（使用单层衬垫时）。

将夹板材料浸入温水中。

从夹板材料中挤出多余的水（不要拧干石膏）。

将夹板材料应用到小腿中部的腿外侧，并围绕足底表面，并支撑小腿内侧。

用手掌而不是指尖抚平夹板材料，使其贴合小腿和脚踝的轮廓，并填充石膏中的空隙。

将弹性包裹物从远端到近端包裹在夹板材料上，并在每次旋转时重叠弹性包裹物宽度的一半。

在夹板材料的原始边缘折叠额外的弹力袜和棉垫。

将脚踝保持在 90 度° 屈曲直到夹板材料变硬。