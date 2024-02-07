掌侧夹板是用于固定手腕和手部的装置。
适应证
孤立性桡骨远端骨折
不需要拇指人字形夹板（三角、钩骨、豌豆形、梯形）的腕骨骨折
无移位的近端掌骨损伤
手腕严重扭伤
手或手腕软组织损伤的固定（例如， 蜂窝织炎)
禁忌证
无
并发症
热损伤（由石膏或玻璃纤维与水之间的放热反应引起）
压疮、神经传导阻滞和/或缺血性损伤（因压力过大引起）
筋膜间隔综合征 （有时部分是由于圆周包裹过紧造成的）
设备
Stockinette（足以覆盖从掌指 [MCP] 关节到前臂中部的区域）
卷填料（例如棉卷） 7.5 厘米（3 英寸）宽
石膏或玻璃纤维夹板材料，7.5 到 10 厘米（3 到 4 英寸）宽——足够覆盖 MCP 关节并沿着手和前臂的掌侧表面延伸到前臂中部
强力剪刀和/或剪切机
弹性绷带，通常为 7.5 至 10 厘米（3 至 4 英寸）宽
温水和水桶或其他容器
非无菌手套
其它考虑
掌侧夹板不能防止旋前或旋后。如果这些运动应该被固定， 糖钳夹板 应该使用。
Volar夹板
体位
患者的位置应使操作者能够适当接触到患者受影响的手。
将手腕夹在 10 到 20° 的伸展位置。
逐步描述操作步骤
戴无菌手套。
应用弹力袜，覆盖从远端到 MCP 关节到中前臂的区域。
在弹力袜上打一个洞，让拇指伸出。
将 MCP 关节的衬垫包裹到前臂中部，稍微超出夹板材料覆盖的区域；每圈重叠衬垫宽度的一半，并定期在其上撕开包裹材料，以降低组织受压的风险。
根据需要平滑填充。撕掉任何多余填充物的区域，以防止局部皮肤压力增加。
铺设一段夹板材料，其长度与从刚好接近 MCP 关节到前臂中前臂掌面的距离相匹配——它应该比衬垫覆盖的区域短。
展开额外的夹板材料，沿着第一个长度来回折叠，直到有 8 到 10 层（使用单层衬垫时）。
或者，如果使用现成的夹板材料，将单件切成上述长度。
将夹板材料浸入温水中。
从夹板材料中挤出多余的水（不要拧干石膏）。
将 MCP 关节中的夹板材料沿掌侧表面涂抹到前臂中部。
将额外的长袜和棉垫折叠在夹板材料的边缘。
将弹性包裹材料从远端到近端包裹在夹板材料上，并在每次旋转时重叠弹性包裹材料宽度的一半。
用手掌而不是指尖抚平夹板材料，以符合手臂的轮廓，以填充材料中的空隙。
保持手腕伸展 10 到 20°，直到夹板材料变硬。
检查远端神经血管状态（例如，毛细血管再充盈、远端感觉、手指屈伸）。
缝合后治疗
建议患者保持夹板干燥。
安排或推荐适当的后续行动。
指导患者注意并发症，如疼痛加重、感觉异常/麻木和手指颜色变化。
如果在家口服药物无法控制疼痛，或夹板远端出现麻痹/麻木和/或颜色改变，则指导患者寻求进一步护理治疗。
警示和常见错误
不要将手腕固定在 0° 伸展/屈曲。避免手腕弯曲。
技巧和窍门
温水使石膏凝固得更快，所以如果您不熟悉夹板的使用，请使用较凉的水来增加您的工作时间。