戴无菌手套。

应用弹力袜，覆盖从远端到 MCP 关节到中前臂的区域。

在弹力袜上打一个洞，让拇指伸出。

将 MCP 关节的衬垫包裹到前臂中部，稍微超出夹板材料覆盖的区域；每圈重叠衬垫宽度的一半，并定期在其上撕开包裹材料，以降低组织受压的风险。

根据需要平滑填充。撕掉任何多余填充物的区域，以防止局部皮肤压力增加。

铺设一段夹板材料，其长度与从刚好接近 MCP 关节到前臂中前臂掌面的距离相匹配——它应该比衬垫覆盖的区域短。

展开额外的夹板材料，沿着第一个长度来回折叠，直到有 8 到 10 层（使用单层衬垫时）。

或者，如果使用现成的夹板材料，将单件切成上述长度。

将夹板材料浸入温水中。

从夹板材料中挤出多余的水（不要拧干石膏）。

将 MCP 关节中的夹板材料沿掌侧表面涂抹到前臂中部。

将额外的长袜和棉垫折叠在夹板材料的边缘。

将弹性包裹材料从远端到近端包裹在夹板材料上，并在每次旋转时重叠弹性包裹材料宽度的一半。

用手掌而不是指尖抚平夹板材料，以符合手臂的轮廓，以填充材料中的空隙。

保持手腕伸展 10 到 20°，直到夹板材料变硬。