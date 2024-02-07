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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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如何使用尺骨沟夹板

作者：Dorothy Habrat, DO, University of New Mexico School of Medicine
已审核/已修订 2月 2024
看法 进行患者培训

尺骨沟夹板是用于固定第 4 和第 5 掌骨骨折的装置。

尺骨沟夹板沿前臂和手的尺侧应用以固定第 4 和第 5 指，并防止在固定过程中侧副韧带缩短。

适应证

  • 第 4 或第 5 掌骨骨折

  • 成角或不稳定的近端和中端第 4 和第 5 指骨骨折

  • 远端尺骨骨折

有明显成角和/或旋转的骨折可能需要在夹板之前复位。

禁忌证

并发症

  • 热损伤（由石膏或玻璃纤维与水之间的放热反应引起）

  • 压疮、神经传导阻滞和/或缺血性损伤（因压力过大引起）

  • 筋膜间隔综合征 （有时部分是由于圆周包裹过紧造成的）

设备

  • Stockinette（足以覆盖从掌骨指关节到前臂中部的区域）

  • 卷填料（例如棉卷） 5 厘米（2 英寸）宽

  • 石膏或玻璃纤维夹板材料 7.5 厘米（4 英寸）宽

  • 弹性绷带 5 厘米（2 英寸）宽

  • 强力剪刀和/或剪切机

  • 温水和水桶或其他容器

  • 非无菌手套

体位

  • 患者的位置应使操作者能够适当接触到患者受影响的手。

  • 将第 4 和第 5 指的掌指 (MCP) 关节保持 70 至 90° 屈曲，将近端指间 (PIP) 和远端指间 (DIP) 关节保持轻微屈曲

  • 将手腕伸展到 10 到 20°

逐步描述操作步骤

  • 戴无菌手套。

  • 应用弹力袜，覆盖从前臂中部到掌骨的区域。

  • 在第 4 和第 5 指之间插入填充物以防止皮肤浸渍，然后将填充材料包裹在两个手指上。

  • 继续包裹从 MCP 关节到前臂中部的衬垫，稍微超出夹板材料覆盖的区域；每圈重叠衬垫宽度的一半，并定期在其宽度上撕开包裹物，以降低组织受压的风险。

  • 根据需要平滑填充。撕掉任何多余衬垫的区域，以防止局部皮肤压力增加。

  • 沿着前臂的尺骨表面布置一段与从第 4 和第 5 指的 DIP 关节到前臂中部的距离相匹配的夹板材料——它应该只比衬垫覆盖的区域短。夹板将停止在肘部远端，以允许肘关节自由活动。

  • 展开额外的夹板材料，沿着第一个长度来回折叠，直到有 8 到 10 层（使用单层衬垫时）。

  • 或者，如果使用现成的夹板材料，将单件切成上述长度。

  • 将夹板材料浸入温水中。

  • 从夹板材料中挤出多余的水（不要拧干石膏）。

  • 将夹板材料从第 5 指的 DIP 关节处沿着第 5 指手腕和前臂的尺侧涂抹，并在第 4 和第 5 指、手和手腕的背侧和伏侧折叠成 U 形。

  • 在夹板材料的边缘折叠额外的弹力绷带和棉垫。

  • 将弹性包裹材料从远端到近端包裹在夹板材料上，并在每次旋转时重叠弹性包裹材料宽度的一半。

  • 用手掌而不是指尖抚平夹板材料，以符合手臂的轮廓，以填充材料中的空隙。

  • 保持第 4 和第 5 指的 MCP 关节屈曲 70 至 90° ，PIP 和 DIP 关节略微屈曲，腕关节处于中立位并轻微伸展（约 10 至 20°），直到夹板材料变硬。

  • 不要将拇指、食指或中指固定在夹板上。

  • 检查远端神经血管状态（例如，毛细血管再充盈、远端感觉、手指屈伸）。

缝合后治疗

  • 建议患者保持夹板干燥。

  • 安排或推荐适当的后续行动。

  • 指导患者注意并发症，如疼痛加重、感觉异常/麻木和手指颜色变化。

  • 如果在家口服药物无法控制疼痛，或夹板远端出现麻痹/麻木和/或颜色改变，则指导患者寻求进一步护理治疗。

警示和常见错误

  • 因为这些伤害通常是由打孔造成的，所以一定要检查 撕裂伤 在 MCP 关节上，这可能是由撞击牙齿（“咬合”伤口）引起的，需要额外的干预，包括更紧急的骨科咨询和预防伤口感染的预防措施。

  • 确保填充物和弹性包裹材料不要太紧。

  • 务必将 MCP 关节保持在 70 到 90° 在夹板干燥时屈曲以保持适当的固定。

技巧和窍门

  • 对于体型较大的患者，可以在包裹的前臂部分使用 3 英寸的棉垫。

  • 温水使石膏凝固得更快，所以如果您不熟悉夹板的使用，请使用较凉的水来增加您的工作时间。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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