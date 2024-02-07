戴无菌手套。

应用弹力袜，覆盖从前臂中部到掌骨的区域。

在第 4 和第 5 指之间插入填充物以防止皮肤浸渍，然后将填充材料包裹在两个手指上。

继续包裹从 MCP 关节到前臂中部的衬垫，稍微超出夹板材料覆盖的区域；每圈重叠衬垫宽度的一半，并定期在其宽度上撕开包裹物，以降低组织受压的风险。

根据需要平滑填充。撕掉任何多余衬垫的区域，以防止局部皮肤压力增加。

沿着前臂的尺骨表面布置一段与从第 4 和第 5 指的 DIP 关节到前臂中部的距离相匹配的夹板材料——它应该只比衬垫覆盖的区域短。夹板将停止在肘部远端，以允许肘关节自由活动。

展开额外的夹板材料，沿着第一个长度来回折叠，直到有 8 到 10 层（使用单层衬垫时）。

或者，如果使用现成的夹板材料，将单件切成上述长度。

将夹板材料浸入温水中。

从夹板材料中挤出多余的水（不要拧干石膏）。

将夹板材料从第 5 指的 DIP 关节处沿着第 5 指手腕和前臂的尺侧涂抹，并在第 4 和第 5 指、手和手腕的背侧和伏侧折叠成 U 形。

在夹板材料的边缘折叠额外的弹力绷带和棉垫。

将弹性包裹材料从远端到近端包裹在夹板材料上，并在每次旋转时重叠弹性包裹材料宽度的一半。

用手掌而不是指尖抚平夹板材料，以符合手臂的轮廓，以填充材料中的空隙。

保持第 4 和第 5 指的 MCP 关节屈曲 70 至 90° ，PIP 和 DIP 关节略微屈曲，腕关节处于中立位并轻微伸展（约 10 至 20°），直到夹板材料变硬。

不要将拇指、食指或中指固定在夹板上。