尺骨沟夹板是用于固定第 4 和第 5 掌骨骨折的装置。
尺骨沟夹板沿前臂和手的尺侧应用以固定第 4 和第 5 指，并防止在固定过程中侧副韧带缩短。
适应证
第 4 或第 5 掌骨骨折
成角或不稳定的近端和中端第 4 和第 5 指骨骨折
远端尺骨骨折
有明显成角和/或旋转的骨折可能需要在夹板之前复位。
禁忌证
无
并发症
热损伤（由石膏或玻璃纤维与水之间的放热反应引起）
压疮、神经传导阻滞和/或缺血性损伤（因压力过大引起）
筋膜间隔综合征 （有时部分是由于圆周包裹过紧造成的）
设备
Stockinette（足以覆盖从掌骨指关节到前臂中部的区域）
卷填料（例如棉卷） 5 厘米（2 英寸）宽
石膏或玻璃纤维夹板材料 7.5 厘米（4 英寸）宽
弹性绷带 5 厘米（2 英寸）宽
强力剪刀和/或剪切机
温水和水桶或其他容器
非无菌手套
体位
患者的位置应使操作者能够适当接触到患者受影响的手。
将第 4 和第 5 指的掌指 (MCP) 关节保持 70 至 90° 屈曲，将近端指间 (PIP) 和远端指间 (DIP) 关节保持轻微屈曲
将手腕伸展到 10 到 20°。
逐步描述操作步骤
戴无菌手套。
应用弹力袜，覆盖从前臂中部到掌骨的区域。
在第 4 和第 5 指之间插入填充物以防止皮肤浸渍，然后将填充材料包裹在两个手指上。
继续包裹从 MCP 关节到前臂中部的衬垫，稍微超出夹板材料覆盖的区域；每圈重叠衬垫宽度的一半，并定期在其宽度上撕开包裹物，以降低组织受压的风险。
根据需要平滑填充。撕掉任何多余衬垫的区域，以防止局部皮肤压力增加。
沿着前臂的尺骨表面布置一段与从第 4 和第 5 指的 DIP 关节到前臂中部的距离相匹配的夹板材料——它应该只比衬垫覆盖的区域短。夹板将停止在肘部远端，以允许肘关节自由活动。
展开额外的夹板材料，沿着第一个长度来回折叠，直到有 8 到 10 层（使用单层衬垫时）。
或者，如果使用现成的夹板材料，将单件切成上述长度。
将夹板材料浸入温水中。
从夹板材料中挤出多余的水（不要拧干石膏）。
将夹板材料从第 5 指的 DIP 关节处沿着第 5 指手腕和前臂的尺侧涂抹，并在第 4 和第 5 指、手和手腕的背侧和伏侧折叠成 U 形。
在夹板材料的边缘折叠额外的弹力绷带和棉垫。
将弹性包裹材料从远端到近端包裹在夹板材料上，并在每次旋转时重叠弹性包裹材料宽度的一半。
用手掌而不是指尖抚平夹板材料，以符合手臂的轮廓，以填充材料中的空隙。
保持第 4 和第 5 指的 MCP 关节屈曲 70 至 90° ，PIP 和 DIP 关节略微屈曲，腕关节处于中立位并轻微伸展（约 10 至 20°），直到夹板材料变硬。
不要将拇指、食指或中指固定在夹板上。
检查远端神经血管状态（例如，毛细血管再充盈、远端感觉、手指屈伸）。
缝合后治疗
建议患者保持夹板干燥。
安排或推荐适当的后续行动。
指导患者注意并发症，如疼痛加重、感觉异常/麻木和手指颜色变化。
如果在家口服药物无法控制疼痛，或夹板远端出现麻痹/麻木和/或颜色改变，则指导患者寻求进一步护理治疗。
警示和常见错误
因为这些伤害通常是由打孔造成的，所以一定要检查 撕裂伤 在 MCP 关节上，这可能是由撞击牙齿（“咬合”伤口）引起的，需要额外的干预，包括更紧急的骨科咨询和预防伤口感染的预防措施。
确保填充物和弹性包裹材料不要太紧。
务必将 MCP 关节保持在 70 到 90° 在夹板干燥时屈曲以保持适当的固定。
技巧和窍门
对于体型较大的患者，可以在包裹的前臂部分使用 3 英寸的棉垫。
温水使石膏凝固得更快，所以如果您不熟悉夹板的使用，请使用较凉的水来增加您的工作时间。