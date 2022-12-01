掌骨颈骨折多由轴向受力引起（紧握拳并击打）。
(参见骨折概述。)
本讨论涉及到除拇指掌骨外的其他掌骨的骨折。掌骨2至5的颈部骨折是常见的。表现为疼痛，肿胀，压痛，有时畸形。旋转畸形也可能发生。击打时第5掌骨最易受伤（拳击手的骨折）。这些骨折是由于击打某人的口腔造成的，人类口腔菌群可能会污染伤口，有时会引起感染。被咬伤的患者需要抗生素。
手骨折引起的旋转畸形
通常，当近端指间关节弯曲至90°时，远端指骨线会聚于近端腕骨某一点上。一旦偏离即提示掌骨骨折。
掌骨颈骨折的诊断
X线片
第5掌骨颈骨中段骨折。
LIVING ART ENTERPRISES, LLC/SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张彩色 X 光片显示第 5 掌骨颈骨折。在这个视图中，角度似乎
SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY
第5掌骨颈骨中段骨折。
LIVING ART ENTERPRISES, LLC/SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张彩色 X 光片显示第 5 掌骨颈骨折。在这个视图中，角度似乎
SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY
通常情况下，正位，侧位和斜位片有诊断价值。
掌骨颈骨折的治疗
开放性伤口的预防性抗生素
夹板固定
某些骨折需复位。
如果患者在掌指关节附近有长条形伤口，应询问其是否击打过他人的口唇部。 如果有，伤口就可能被口腔内细菌污染，此时需要抗感染处理（如，伤口清创和预防性抗生素使用）。
掌骨颈骨折的治疗方法是用夹板（例如，尺神经沟夹板治疗第四或第五掌骨骨折），通常至少治疗数周。在夹板应用之前是否需要复位取决于骨折。
以下背侧和掌侧的骨折不需要复位
第四掌骨成角<35°
第五掌骨成角<45°
以下情况需要复位
任何出现旋转畸形的掌骨
第二和第三掌骨骨折成角
通常可闭合复位。使用血肿阻滞或尺神经阻滞可以帮助减少复位过程中的疼痛。
取下夹板后，逐渐开始适度的运动锻炼。
尺神经沟夹板
关键点
掌骨颈骨折表现为疼痛，肿胀，压痛，有时畸形（如旋转畸形）。
X线检查需行前后位、侧位和斜位片。
如果患者在掌指关节附近有伤口，询问他们是否打了一个人的嘴;如果是，采取措施预防感染（例如预防性抗生素）。
夹板固定掌骨颈骨折;如果成角显著或存在旋转畸形，首先进行骨折复位，通常采用闭合复位。