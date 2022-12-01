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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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腕关节颈骨折

作者：Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
已审核/已修订 12月 2022
看法 进行患者培训

掌骨颈骨折多由轴向受力引起（紧握拳并击打）。

(参见骨折概述。)

本讨论涉及到除拇指掌骨外的其他掌骨的骨折。掌骨2至5的颈部骨折是常见的。表现为疼痛，肿胀，压痛，有时畸形。旋转畸形也可能发生。击打时第5掌骨最易受伤（拳击手的骨折）。这些骨折是由于击打某人的口腔造成的，人类口腔菌群可能会污染伤口，有时会引起感染。被咬伤的患者需要抗生素

手骨折引起的旋转畸形

通常，当近端指间关节弯曲至90°时，远端指骨线会聚于近端腕骨某一点上。一旦偏离即提示掌骨骨折。

掌骨颈骨折的诊断

  • X线片

腕关节颈骨折
掌骨颈骨折
掌骨颈骨折

第5掌骨颈骨中段骨折。

LIVING ART ENTERPRISES, LLC/SCIENCE PHOTO LIBRARY

第5掌骨颈骨折
第5掌骨颈骨折

这张彩色 X 光片显示第 5 掌骨颈骨折。在这个视图中，角度似乎

SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

掌骨颈骨折
掌骨颈骨折

第5掌骨颈骨中段骨折。

LIVING ART ENTERPRISES, LLC/SCIENCE PHOTO LIBRARY

第5掌骨颈骨折
第5掌骨颈骨折

这张彩色 X 光片显示第 5 掌骨颈骨折。在这个视图中，角度似乎

SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

通常情况下，正位，侧位和斜位片有诊断价值。

掌骨颈骨折的治疗

  • 开放性伤口的预防性抗生素

  • 夹板固定

  • 某些骨折需复位。

如果患者在掌指关节附近有长条形伤口，应询问其是否击打过他人的口唇部。 如果有，伤口就可能被口腔内细菌污染，此时需要抗感染处理（如，伤口清创和预防性抗生素使用）。

掌骨颈骨折的治疗方法是用夹板（例如，尺神经沟夹板治疗第四或第五掌骨骨折），通常至少治疗数周。在夹板应用之前是否需要复位取决于骨折。

以下背侧和掌侧的骨折不需要复位

  • 第四掌骨成角<35°

  • 第五掌骨成角<45°

以下情况需要复位

  • 任何出现旋转畸形的掌骨

  • 第二和第三掌骨骨折成角

通常可闭合复位。使用血肿阻滞或尺神经阻滞可以帮助减少复位过程中的疼痛。

取下夹板后，逐渐开始适度的运动锻炼。

尺神经沟夹板

关键点

  • 掌骨颈骨折表现为疼痛，肿胀，压痛，有时畸形（如旋转畸形）。

  • X线检查需行前后位、侧位和斜位片。

  • 如果患者在掌指关节附近有伤口，询问他们是否打了一个人的嘴;如果是，采取措施预防感染（例如预防性抗生素）。

  • 夹板固定掌骨颈骨折;如果成角显著或存在旋转畸形，首先进行骨折复位，通常采用闭合复位。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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