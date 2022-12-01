掌骨颈骨折的治疗

掌骨颈骨折的治疗

开放性伤口的预防性抗生素

夹板固定

某些骨折需复位。

如果患者在掌指关节附近有长条形伤口，应询问其是否击打过他人的口唇部。 如果有，伤口就可能被口腔内细菌污染，此时需要抗感染处理（如，伤口清创和预防性抗生素使用）。

掌骨颈骨折的治疗方法是用夹板（例如，尺神经沟夹板治疗第四或第五掌骨骨折），通常至少治疗数周。在夹板应用之前是否需要复位取决于骨折。

以下背侧和掌侧的骨折不需要复位

第四掌骨成角<35°

第五掌骨成角<45°

以下情况需要复位

任何出现旋转畸形的掌骨

第二和第三掌骨骨折成角

通常可闭合复位。使用血肿阻滞或尺神经阻滞可以帮助减少复位过程中的疼痛。

取下夹板后，逐渐开始适度的运动锻炼。

如何使用尺骨沟夹板 视频