芥类化合物在潜伏期后引起肌紧张和皮肤疼痛、红斑以及水疱形成加重。潜伏期长短与剂量呈负相关，但通常至少几个小时（可能高达36小时）。芥子气引起的水疱有时像一串珍珠围绕在中心区域，看起来没有受到影响，但实际上已经损坏到不能起水泡；氮芥引起的水疱不太可能出现这种情况。水疱可能增大并下垂。疼痛性化学性结膜炎引起的反射性眼睑闭合早于皮肤症状，但仍延迟数小时。可能出现角膜浑浊。呼吸系统表现包括咳嗽、喉痉挛、声音嘶哑、喘息和吸气性喘息；这些也是接触1型肺部制剂的典型症状和体征，与皮肤损伤一样，在潜伏期后发生，潜伏期与剂量成反比，但通常至少是几小时。严重的暴露接触可能会出现胸闷和呼吸困难。中度到高剂量时可能会出现恶心。

皮肤暴露接触路易斯气1分钟之内或左右时即可引起疼痛。通常15至30分钟内红斑明显，并在数小时后发展为水疱。水疱通常在红斑区域中心形成并向外周散布。疼痛通常不如芥类引起的那么严重，在水疱形成后开始减轻。吸入后不久即发生粘膜和大气道刺激，导致咳嗽、打喷嚏和喘息。几个小时后，出现2型症状（胸闷和呼吸急促）。

皮肤接触光气肟在5~20秒内引起剧烈的“刺”痛和烫伤。之后受影响的皮肤变灰，边界出现红斑。暴露接触之后5~30分钟内，水肿导致风团形成（荨麻疹）。在接下来的1周内皮肤变成黑褐色，之后由于皮肤及皮下组织和肌肉发生坏死变成黑色。如果不通过手术切除，病变可能持续超过6个月。光气肟即使低剂量也可在呼吸道引起肺水肿。