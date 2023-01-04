根据作用的呼吸道部位不同，影响呼吸道的中毒性化学战剂分为2种（见表典型的1型、2型和对呼吸道有急性局部影响的混合效应化学品):

1型毒剂：影响大气道

2型毒剂：影响终末与呼吸性细支气管、肺泡囊和肺泡

混合性毒剂：影响大气道和小气道以及肺泡

1型毒剂 通常是可吸入性颗粒（如烟雾），可能在到达肺泡之前就沉积，或者是高水溶性和/或高反应性的化学物质，其在到达肺泡之前就溶解于呼吸道粘膜。1型毒剂导致大气道的呼吸上皮细胞坏死和脱落，这可能会导致部分或完全气道阻塞。1型毒剂造成的局部损伤可能会引起化学性肺炎和继发性细菌性肺炎。高剂量的2型毒剂也可引起1型（大气道）效果，尽管其1型效果可能更加短暂。

2型毒剂 通常是低溶解性和/或低反应性的化学物质，其在溶解之前到达肺泡。这些毒剂损伤肺毛细血管内皮细胞，造成液体渗漏到组织间隙和肺泡；可能会导致肺水肿。 某些2型毒剂（如氮氧化物和HC烟[六氯乙烷加氧化锌]）导致的急性肺水肿可能会在数天至数周后逐渐进展为不可逆的肺纤维化。其机制可能是免疫性的。高剂量的1型毒剂也可引起肺水肿。

混合型毒剂包括作用于呼吸道的吸入性化学性物质 混效剂处于水溶性和化学反应性的中间频谱，具有1型和2型效应。 它们在大气道和肺泡中都起作用，尽管除高剂量外，一种效应或另一种效应通常占主导地位。