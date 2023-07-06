临床评估

X线

MRI

膝盖体检可以提示受伤的部位

股四头肌肌腱撕裂：可触及髌骨向下方移位（低位髌骨）。

髌腱撕裂：可触及髌骨向上方移位（高位髌骨）。

横向髌骨骨折：可触及两块碎骨之间的缝隙。

但由于局部肿胀明显，这些症状可能被误以为膝关节韧带损伤伴有关节积血。 如果患者在受伤后出现膝关节肿胀和疼痛，临床医生会要求患者坐下并尝试伸展受伤腿部以测试膝关节主动伸展或仰卧保持受伤腿部平直进行抬高。

经验与提示

行常规膝关节X线检查。膝关节X线片可以看到高位髌骨和低位髌骨。X线可显示脱位或髌骨骨折，但也可能会表现正常的。MRI能明确诊断。

髌腱撕裂 隐藏详情 在这张 X 光片上看到的髌骨上移（远高于膝关节）表明髌腱撕裂，股四头肌无抵抗收缩。 ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY