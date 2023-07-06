看法 进行患者培训
伸膝装置损伤可累及股四头肌腱，髌腱，髌骨或胫骨结节。一般需要手术处理。
(参见扭伤和其他软组织损伤概述。)
伸膝装置包括股四头肌，由股四头肌腱连接髌骨;和髌骨通过髌腱连接到胫骨结节。股四头肌收缩时外力作用屈曲膝关节时会损坏这些结构。损伤包括
股四头肌肌腱撕裂
髌腱撕裂
髌骨骨折
胫骨结节骨折
在健康人群中，需要暴力才可以破坏这些结构；且这些肌肉相比髌骨更强硬，因此髌骨骨折往往较韧带撕裂更早发生。然而，也有一些情况下患者有肌腱撕裂的高危因素。这些情况包括
对这些高危人群，轻微外伤都可能引起损伤（如下楼梯）。股四头肌腱比髌腱更易受伤，特别是中老年人。
膝关节的肌肉骨骼系统
伸膝装置损伤的症状和体征
受伤区域会疼痛和肿胀。
韧带完全撕裂者不能站立，躺着时腿部不能伸直向上，或坐位时膝关节不能伸直。
远期并发症（运动缺失和无力）常见。
伸膝装置损伤的诊断
临床评估
X线
MRI
膝盖体检可以提示受伤的部位
股四头肌肌腱撕裂：可触及髌骨向下方移位（低位髌骨）。
髌腱撕裂：可触及髌骨向上方移位（高位髌骨）。
横向髌骨骨折：可触及两块碎骨之间的缝隙。
但由于局部肿胀明显，这些症状可能被误以为膝关节韧带损伤伴有关节积血。 如果患者在受伤后出现膝关节肿胀和疼痛，临床医生会要求患者坐下并尝试伸展受伤腿部以测试膝关节主动伸展或仰卧保持受伤腿部平直进行抬高。
经验与提示
行常规膝关节X线检查。膝关节X线片可以看到高位髌骨和低位髌骨。X线可显示脱位或髌骨骨折，但也可能会表现正常的。MRI能明确诊断。
髌腱撕裂
隐藏详情
在这张 X 光片上看到的髌骨上移（远高于膝关节）表明髌腱撕裂，股四头肌无抵抗收缩。
ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY
髌骨骨折
隐藏详情
膝关节侧位X线显示髌骨的横向骨折（箭头）。
SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY
伸膝装置损伤的治疗
外科手术修复
膝盖伸展机制损伤通过手术修复。