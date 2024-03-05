所有患者的基线实验室检查包括

全血细胞计数

电解质

肾功能检查

快速血清反应素试验

测量空腹血糖，糖化血红蛋白（HbA1C），有时需要进行2小时的葡萄糖耐量试验

维生素B12以及叶酸的水平

促甲状腺激素(TSH)水平

一些临床医生包括血清蛋白电泳，特别是如果患者患有糖尿病无法解释的疼痛性感觉神经病变。由多发性神经病的亚型来决定是否需要其他检查（大或小纤维）。当电诊断测试和临床鉴别不确定时，可能需要对所有亚型进行测试。

急性脱髓鞘性周围神经病的处理与格林-巴利综合征相同：需测定患者的最大肺活量以明确是否存在早期呼吸衰竭。对于急性或慢性脱髓鞘病变，需进行感染性疾病或免疫功能相关的检查，包括肝炎、HIV和血清蛋白电泳。同时需完善腰穿；自身免疫反应引起的脱髓鞘病变常会引起脑脊液的蛋白细胞分离，即蛋白升高（>45 mg%），但白细胞计数正常（≤ 5/mcL）。

对于神经滋养血管损害或不对称性轴索性多发性神经病， 需排查高凝状态和感染伴随疾病或自身免疫性血管炎，特别是临床表现支持的患者；至少应完善

红细胞沉降率

血清蛋白电泳

类风湿因子、抗核抗体和血清肌酸激酶（CK）测定

急性起病的疾病引起肌肉损害时，患者的CK可升高。

如怀疑其他病因则完善相应的检查：

若有高凝状态的个人史或家族史，需检查凝血功能（如蛋白C、蛋白S、抗凝血酶Ⅲ、抗心磷脂抗体、同型半胱氨酸水平等）。

若患者临床症状和体征提示结节病、丙肝或结节性肉芽肿（也叫Wegener肉芽肿）时，需行此类疾病的相关检查。

如果无法明确病因，可以行神经或肌肉活检。

通常活检受累的腓肠神经。毗邻腓肠神经的肌肉、四头肌、肱二头肌或三角肌也可进行活检。被检肌必须是中度无力且未被针极肌电图检过。如被检肌对侧的肌肉有肌电图异常，活检通常可有阳性结果，尤其在对称性的周围神经病中。神经活检对于诊断对称性和不对称性的多发性周围神经病均有帮助，但对诊断不对称性轴索性周围神经病更具意义。

如果最初的测试不能确定远端对称轴突病的原因，则可能会测量血液水平或进行 24 小时尿液收集以检查重金属。 头发或指甲可能会被测试，并可能确认重金属是原因。

根据患者的病史和体征决定是否需要进行其他有关病因的检查。