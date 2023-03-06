生命体征包括

血压

心率和心律

呼吸频率

体温

通常与生命体征一起获得的其他数据包括患者体重和外周血氧饱和度 (SpO2)。

测量双上肢的血压（BP），疑有先天性心脏病或外周血管疾病的患者还需测量双下肢血压。大小适合的血压计袖带的气囊应缠绕肢体周径的80%，气囊的宽度为肢体周径的40%。水银柱下降中听到第一声为收缩压；声音消失时为舒张压（第5相柯氏音）。 正常情况下右臂和左臂之间的血压差别可达15mmHg；更大的差别提示有血管疾病（如胸主动脉夹层分离）或周围血管疾病。下肢血压常比上肢血压高20mmHg。在许多临床环境中，血压是使用自动化设备测量的。为了获得准确的血压测量值，患者应

坐在椅子上（不是检查台） 5分钟以上，脚落地，靠背支撑

他们的上肢支撑在心脏水平，袖带位置无衣服覆盖

在进行测量之前，至少30分钟内应避免运动，食用咖啡因或吸烟

血压的测量 图片 JIM VARNEY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

心率和节律 通过触诊颈动脉或桡动脉脉搏、使用脉搏血氧计或具有该功能的自动血压袖带进行评估，或者，如果怀疑心律失常 ，通过心脏听诊评估;有些心律不齐时可以听到心跳，但不能产生可触到的脉搏。

呼吸频率如不正常，可能提示心功能失代偿或原发性肺病。心力衰竭或焦虑症病人呼吸频率增快而濒死者则减慢。浅而快的呼吸可能提示胸膜性疼痛。

体温急性风湿热或心脏感染（如心内膜炎）时体温可升高。心肌梗死后，低热甚为常见，但如发热持续>72h则应寻找其他原因。

体重 在患者每次就诊时以站立秤收集，理想情况下，穿着相同数量的衣服。在心力衰竭患者中，体重增加可能表明血容量过多，而体重减轻可能表明心脏恶病质（过去 12 个月内无意、非水肿性体重减轻 > 5%--1)。病史 以及体格检查的其他发现（颈静脉、肺和四肢检查）以确定体重变化是否与体积状态和/或肌肉或脂肪量的变化有关。

外周动脉血氧饱和度 (SpO2)获得。 脉搏血氧饱和度测量动脉血中血红蛋白 (SpO2) 的氧饱和度，并作为组织氧合的快速、无创估计。脉搏血氧饱和度是通过使用连接到手指或耳垂的探头获得的。总体共识是 SpO2 ≥ 95% 是正常的，而值 < 95% 提示低氧血症。该临界值的一个显着例外是患者 慢性阻塞性肺疾病;在这些患者中，目标 SpO2 为 88% 至 92%。当存在低氧血症时，潜在的心脏病因包括 肺水肿 心力衰竭和右向左心内分流（卵圆孔未闭患者） 肺动脉高压, 先天性心脏病包括 法洛四联症）。

踝臂指数/踝肱指数（ABI） 踝臂指数（ABI）是踝动脉与肱动脉收缩压的比值。患者平卧位，测量足背和胫后动脉的踝关节血压，并测量肱动脉处的双臂血压。用每个下肢的足背或胫骨后压力中的较高者除以肱动脉收缩压中的较高者，计算出该指数。 这个比值通常 > 1. 如果足背动脉不易触及，可采用多普勒探头测量踝部血压。 低的（≤0.90）踝肱指数（踝与臂部血压的比率）提示 外周血管疾病，PAD可被分类为轻度（0.71～0.90），中度（0.41～070），或重度（≤0.40）。高指数（> 1.30）可能表示腿部血管不可压缩，例如在与血管钙化相关的情况下可能会发生, 糖尿病, 晚期肾脏疾病, 和 曼克伯格动脉硬化.高指数可能提示需要进一步的血管检查（趾臂指数或动脉双功能超声检查）。

体位改变 测量病人卧位、坐位和立位时的血压和心率，每次体位改变间需相隔1分钟。直立性低血压通常定义为收缩压降低 > 20毫米汞柱或舒张压 > 10毫米汞柱和心率变化 > 站立3分钟内每分钟20次；由于血管弹性丧失，老年患者的血压差异往往更大一些。应询问患者大脑灌注不足的症状，包括头晕或视力变化。然而，这些测量对检测低血容量（如继发于失血）的敏感性很低。 直立性生命体征异常的原因包括低血容量、压力反射功能障碍（例如，由于神经退行性疾病，如自主神经病变、外周神经病变、老年），以及不太常见的瓣膜病（例如主动脉狭窄）、心力衰竭或心律失常。某些药物（例如利尿剂、血管扩张剂）也会导致体位性生命体征异常（2)。