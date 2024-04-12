主动脉破裂（创伤性）

控制血压和心率

手术修补或支架置入术

对于外伤性主动脉断裂患者，应进行液体复苏，但在排除其他出血来源后，应开始脉冲控制治疗（降低心率和血压，通常使用β-受体阻滞剂[如艾司洛尔]）。目标心率≤90次/分，收缩压≤120mmHg 。 如果患者需要气管插管或留置鼻胃管，应采取措施防止咳嗽及呕吐（例如，静注1mg/kg利多卡因以及避免对管路造成阻力）。

血管内支架置入术目前是修复创伤性主动脉破裂的首选治疗方法。在评估和治疗其他可能危及生命的损伤时，可能会延误修复。