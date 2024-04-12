主动脉破裂（创伤性）

钝性或穿透性胸外伤可引起完全或不完全性主动脉破裂。体征可能包括双侧脉搏或血压不对称，下肢血流减少，以及心前区收缩期杂音。根据损伤机制和/或胸片结果可推测诊断，通过CT、超声或主动脉造影确诊。治疗是开放式修复，或者是更常见的支架置入。
(参见胸外伤概述。）
外伤性主动脉破裂的病因
钝性损伤通常由于严重的减速性损伤引起；患者常有多处肋骨骨折，第1和/或第2根肋骨骨折，或严重胸外伤的其他表现。
穿透伤的伤口可横穿纵隔（如乳头或肩胛骨之间穿入）。
外伤性主动脉破裂的病理生理学
完全破裂引起大量出血以致迅速死亡。包含破裂的部分破裂往往发生在动脉韧带附近（见图发生在动脉韧带附近的大多数主动脉部分破裂) ，并且通常由完整的外膜层维持血流。然而，部分破裂也可能会导致局限性纵隔血肿。
主动脉部分破裂多发生于动脉韧带附近
外伤性主动脉破裂的症状和体征
外伤性主动脉破裂患者通常有胸痛。
体征包括：上肢脉搏减弱，心前区或肩胛间区可闻及刺耳的收缩期杂音，下肢血流减少，下肢脉搏减弱，下肢血压低于上肢。
外伤性主动脉破裂的诊断
主动脉成像
如果患者的发病机制或胸部 X 射线检查结果可疑，则应怀疑是主动脉外伤性中断。
有提示作用的胸片结果包括：
纵隔增宽（敏感性高，除外老年人）
第一或第二肋骨骨折
主动脉弓闭锁
气管或食道（包括鼻胃管）右移
左主支气管下陷
胸膜或肺尖（通常在左侧）
血胸，气胸或肺挫伤
然而这些提示性X线表现并不会立即出现。此外，没有一项或几项表现足够敏感或特异；因此，专家建议对于减速伤患者即使X线未见异常，仍然行主动脉影像学检查。
选择何种主动脉影像学检查 因各机构而异。理论上准确的检查包括：
经食管超声心动图 不再用作初始影像学研究，但如果患者正在接受腹部手术并且血液动力学不能通过腹部发现来解释，则可以在术中进行。经食管超声心动图检查的并发症发生率较低，且能检测到 CT 检查可能遗漏的某些相关损伤（如腹腔内血管损伤）。
外伤性主动脉破裂的治疗
控制血压和心率
手术修补或支架置入术
对于外伤性主动脉断裂患者，应进行液体复苏，但在排除其他出血来源后，应开始脉冲控制治疗（降低心率和血压，通常使用β-受体阻滞剂[如艾司洛尔]）。目标心率≤90次/分，收缩压≤120mmHg 。 如果患者需要气管插管或留置鼻胃管，应采取措施防止咳嗽及呕吐（例如，静注1mg/kg利多卡因以及避免对管路造成阻力）。
血管内支架置入术目前是修复创伤性主动脉破裂的首选治疗方法。在评估和治疗其他可能危及生命的损伤时，可能会延误修复。
关键点
严重减速伤引起的胸外伤患者应考虑存在主动脉部分破裂。
胸部X线异常很常见，但也可能无明显异常，并且通常是非特异性的；主动脉影像学检查包括CT血管造影和主动脉造影。
控制心率和血压（通常用β-受体阻滞剂），并放置血管内支架进行最终修复。